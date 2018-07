Slovenské akvabely odleteli na ME, Daabousová zabojuje o finále

Na archívnej snímke Nada Daabousová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Program súťaží v synchronizovanom plávaní na ME v Glasgowe:



piatok 3. augusta:



10.00 voľný tím



13.00 technický pár - finále



technický miešaný pár - finále



sobota 4. septembra:



9.00 voľný pár



13.30 voľný tím - finále



nedeľa 5. augusta:



9.00 voľné sólo



13.30 kombinácia - finále



pondelok 5. augusta:



9.00 technické sólo - finále



13.30 technický tím - finále



utorok 6. augusta:



9.00 voľný pár - finále



voľný miešaný pár - finále



13.00 voľné sólo - finále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenské akvabely Nada Daabousová s Dianou Miškechovou v utorok odleteli do dejiska ME v plaveckých športoch v škótskom Glasgowe. Obe sa predstavia v súťaži párov a Daabosuová bude štartovať aj v sólach, kde zabojuje o postup do 12-členného finále.Počas záverečnej prípravy, ktorá prebiehala v Šamoríne, Slovenky dolaďovali najmä synchronizáciu.povedala pre TASR choreografka slovenských zostáv Nora Szauder.Súťaže synchronizovaných plavkýň odštartujú v Glasgowe v piatok 3. augusta, Daabousová s Miškechovou absolvujú technickú zostavu. Trénerom Sloveniek je Gábor Szauder, vedúcou výpravy a zároveň rozhodkyňou Zuzana Žáková. V Glasgowe sa k akvabelám pripoja aj slovenské reprezentačné družstvá v bazénovom plávaní a v diaľkovom plávaní.