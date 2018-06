NHL: Kempný zostáva vo Washingtone, dohodol sa na novej zmluve

Český hokejista Michal Kempný (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arlington 29. júna (TASR) - Český hokejový obranca Michal Kempný bude v NHL naďalej hrať za Washington Capitals. Podľa agentúry AP sa dohodol s vedením úradujúceho víťaza Stanleyho pohára na novom viacročnom kontrakte.Kempný prišiel do hlavného mesta USA tesne pred uzávierkou výmien zo Chicaga a pôvodne uvažoval, že po vypršaní zmluvy na konci sezóny sa vráti do Európy. Lenže úspešné ťaženie Capitals v play off všetko zmenilo. Dvadsaťsedemročný zadák si našiel stabilné miesto v prvých dvoch obranných dvojiciach "Caps", s ktorými napokon dokráčal až k zisku slávnej trofeje.povedal nedávno Kempný. Účastník Svetového pohára nazbieral v play off v dvojici s elitným bekom Johnom Carlsonom dva góly a tri asistencie.