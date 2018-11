NHL: Kings zvíťazili v Chicagu, mladík Petersen s 34 zákrokmi

Z hry NHL. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. novembra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins prehrali v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Dallasu 0:1 po predĺžení. Víťazný gól Stars strelil v 62. minúte Jason Dickinson.Brankár dallaských "hviezd" Ben Bishop kryl všetkých 23 striel hostí a zaknihoval si 26. shutout v profiligovej kariére. Jeho náprotivok Tuukka Rask sa vrátil do kádra Bostonu po trojdňovom voľne, ktoré si vyžiadal, aby vyriešil nešpecifikované súkromné záležitosti. Fín inkasoval iba raz a predviedol 36 úspešných zákrokov. Jeho brankársky kolega Slovák Jaroslav Halák sledoval zápas zo striedačky. V zostave Bruins chýbal aj kapitán Zdeno Chára, ktorý sa so zranením v dolnej časti tela už vrátil z tripu domov.Hráči Los Angeles sa po troch prehrách radovali z plného bodového zisku, na ľade Chicaga zvíťazili 2:1 po samostatných nájazdoch. V bránke Kings dostal prvýkrát od začiatku zápasu šancu mladík Calvin Petersen a za dôveru sa trénerom odvďačil výborným výkonom ozdobeným 34 úspešnými zákrokmi. Dvadsaťštyriročný Američan v rozstrele zneškodnil pokusy Jonathana Toewsa i Patricka Kanea, na strane "kráľov" premenili svoje nájazdy veteráni Iľja Kovaľčuk a Anže Kopitar. Slovák Peter Budaj bol celý zápas na striedačke LA, podľa zámorských médií ho trápi chrípka a vynechal ranné rozkorčuľovanie.Colorado bez Marka Daňa podľahlo doma obhajcovi titulu Washingtonu 2:3, slovenský útočník bol zdravý náhradník. Rovnako sa nezmestil do zostavy ani obranca Martin Marinčin, jeho Toronto uspelo v Anaheime 2:1 po predĺžení.