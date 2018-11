ATP: Djokovič zdolal Čiliča, v semifinále nastúpi proti Andersonovi

Chorvátsky tenista Marin Čilič odvracia loptičku Srbovi Novakovi Djokovičovi v zápase ATP Turnaja majstrov v Londýne 16. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ATP Turnaj majstrov, skupina Gustava Kuertena:



Alexander Zverev (Nem.-3) - John Isner (USA-8) 7:6 (5), 6:3



Novak Djokovič (Srb.) - Marin Čilič (Chor.) 7:6 (7), 6:2







1. Novak Djokovič 3 3 0 6:0 3



2. Alexander Zverev 3 2 1 4:2 2



3. Marin Čilič 3 1 2 2:5 1



4. John Isner 3 0 3 1:6 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 17. novembra (TASR) - Nemecký tenista Alexander Zverev zvíťazil v piatkovom stretnutí na turnaji majstrov ATP v Londýne nad Američanom Johnom Isnerom 7:6 (5), 6:3. Po triumfe sa tak stal štvrtým semifinalistom dvojhry. Skupinu vyhral Srb Novak Djokovič, ktorý triumfoval aj v treťom zápase nad Chorvátom Marinom Čiličom 7:6 a 6:2.Dvadsaťjedenročný Nemec zdolal súpera za 82 minút. Okrem Zvereva postúpil zo skupiny Gustava Kuertena medzi najlepšiu štvoricu aj Srb Novak Djokovič. Práve svetovú jednotku Djokoviča čakal od 21.00 h SEČ záverečný duel v skupine proti Chorvátovi Marinovi Čiličovi, ktorý bol už bez šance postúpiť. Zvereva čaká v semifinále Švajčiar Roger Federer, Djokovič zabojuje o postup do finále proti Kevinovi Andersonovi z Juhoafrickej republiky.povedal po zápase Zverev.Ten je od roku 2003 prvý nemecký tenista, ktorý sa kvalifikoval do semifinále koncoročného turnaja. Pred ním to dokázal Rainer Schüttler.Duel Djokoviča s Čiličom bol v prvom sete veľmi vyrovnaný a obaja aktéri si udržali svojej podanie až do tajbrejku. V ňom ako prvý pokazil servis chorvátsky tenista a prehral 7:9. Druhá časť už bola v réžii Djokoviča, ktorý dvakrát brejkol súpera a triumfoval 6:2. Do semifinále tak postúpil bez straty setu.citovala agentúra DPA Djokoviča, ktorý sa v semifinále stretne s Juhoafričanom Kevinom Andersonom.