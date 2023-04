NHL: Kňažkov víťazný debut, Tatar prispel asistenciou k obratu New Jersey

Slovenský hokejista Samuel Kňažko má za sebou víťazný debut v zámorskej NHL. Dvadsaťročný hráč absolvoval v noci na piatok svoju premiéru ako siedmy obranca Columbusu, ktorý triumfoval doma nad Pittsburghom 3:2 po predĺžení. Jeho krajan Tomáš Tatar sa jednou asistenciou podieľal na obrate New Jersey na ľade Washingtonu (5:4 pp). Boston zavŕšil základnú časť profiligy rekordným 65. víťazstvom, keď uspel v Montreale 5:4. Prvenstvo v Západnej konferencii i vo svojej divízii si zaistili hráči Vegas triumfom v Seattli 3:1. Posledný zápas v drese Chicaga odohral dlhoročný kapitán tímu Jonathan Toews, rozlúčil sa gólom do siete Philadelphie.





Kňažko vo svojom prvom zápase odohral za Columbus proti Pittsburghu 9:35 min a mal jeden plusový bod. Stal sa desiatym Slovákom, ktorý sa v tejto sezóne predstavil v NHL, debut v prebiehajúcom ročníku okrem neho zažili aj Juraj Slafkovský, Pavol Regenda a Miloš Kelemen. V tejto sezóne hral doteraz v tíme AHL Cleveland Monsters. O triumfe Blue Jackets rozhodol v predĺžení Johnny Gaudreau. Po jednej asistencii si v premiére v NHL pripísali v drese domácich Fín Mikael Pyyhtiä i Čech Stanislav Svozil. Štvrtým debutantom v drese Blue Jackets bol útočník Tyler Angle. “Nie je zvykom, že sa naraz objaví toľko nových, mladých hráčov. Verím, že sme priniesli novú energiu, zápas NHL som si užil,” povedal pre nhl.com Pyyhtiä. Columbus sa do play off nedostal, po 16 sezónach bude vo vyraďovačke chýbať aj Pittsburgh. V jeho drese sa dvoma asistenciami so sezónou rozlúčil Sidney Crosby, Kris Letang mal bilanciu 1+1. “Je to sklamanie. Hrať o Stanley Cup je vašou motiváciou od začiatku tréningového kempu. Nedali sme to,” povedal Crosby, ktorý siedmykrát v sezóne nazbieral 60 asistencií, čím predbehol Jaromíra Jágra a lepší v histórii Penguins je len Mario Lemieux (9).Parádny obrat sa podaril hráčom New Jersey. Vo Washingtone ešte na konci druhej tretiny prehrávali 1:4, napokon však uspeli 5:4 v predĺžení. Asistenciou pri druhom góle svojho tímu k tomu pomohol Tatar, ktorý odohral 16:13 min. Jeho delovku z prvej v presilovej hre tečoval za chrbát brankára Miles Wood. Tatar v základnej časti nazbieral spolu 48 bodov (20+28) v 81 stretnutiach, v minulom ročníku mal na konte 30. Tatar zakončil základnú časť ziskom 41 plusových bodov, čím o jeden prekonal doterajší slovenský rekord Stana Mikitu zo sezóny 1966-67. Tatar bol v tomto hodnotení dlho najlepší útočník celej NHL, ale napokon ho predbehol veterán Dallasu Joe Pavelski (+42).O triumfe Devils rozhodol premiérovým gólom v NHL obranca Luke Hughes 27 sekúnd pred koncom nadstavenia, asistoval mu naň jeho brat Jack. “Na prvý gól samozrejme nikdy nezabudnem, navyše keď mal pri ňom asistenciu brat,” povedal Hughes, ktorý predviedol odvážny prienik medzi troch hráčov a Darcyho Kuempera prekonal z dorážky po efektnej otočke spoza bránky. Devils a Toronto sú jedinými tímami, ktoré v základnej časti nevyšli ani raz gólovo naprázdno. Slovenský obranca v službách Washingtonu Martin Fehérváry bol s minutážou 23:42 najvyťaženejší hráč zápasu, pripísal si plusový bod, mal po štyri strely, zblokované strely i hity.New Jersey obsadilo so 112 bodmi (klubový rekord) druhé miesto v Metropolitnej divízii a v prvom kole play off sa stretne s New Yorkom Rangers s výhodou domáceho prostredia v úvode. Capitals si play off nezahrajú prvýkrát od sezóny 2013/14. “Sezóna sa skončila, nedá sa nič robiť. Vždy počas roka hovorím, že každý jeden bod je dôležitý a vždy treba ísť naplno. Keď musíte v závere body naháňať, nemusí to dopadnúť dobre,” povedal kapitán Capitals Alexander Ovečkin, ktorý sa vrátil do zostavy po menšom zranení a sezónu zavŕšil asistenciou. Celkovo v 73 zápasovh nazbieral 72 bodov (42+33). Na konte má 822 gólov, o 72 menej ako rekordér histórie NHL Wayne Gretzky.Tampa Bay ukončila šnúru štyroch prehier domácim triumfom 5:0 nad Detroitom, v domácom drese dostal na záver základnej časti voľno slovenský obranca Erik Černák. Brayden Point sa blysol dvoma zásahmi a je tretí hráč v histórii Lightning s aspoň 50 gólmi v sezóne (Steven Stamkos 51 v 2009/10 a 60 v 2011/12, Vincent Lecavalier 52 v 2006/07). “Znamená to pre mňa veľa. Mám okolo seba skvelých spoluhráčov. Keď bola méta 50 gólov na dosah, tam som ju chcel dosiahnuť a priznám sa, že mi odľahlo,” povedal Point. Druhé čisté konto v sezóne a 45. v kariére zaznamenal brankár domácich Brian Elliott s 32 zákrokmi.Tampa sa v prvom kole play off stretne s Torontom, ktoré v noci na piatok vyhralo na ľade New Yorku Rangers 3:2. V bránke domácich stál Jaroslav Halák, inkasoval trikrát z 21 striel a mal 85,7-percentnú úspešnosť zákrokov. Víťazným gólom ho prekonal Noel Acciari, okrúhly 40. zásah v sezóne si pripísal William Nylander. Toronto dalo všetky tri góly až v tretej tretine. Pri prvom góle Maple Leafs bol Halák bez šance, pretože strelu Timothyho Liljegrena nešťastne tečoval medzi jeho betóny Niko Mikkola, nárok nemal ani po Nylanderovej strele zblízka, pri víťaznom zásahu vyrazil Acciariho strelu pred seba, puk neupratal ani jeden z obrancov a krídelník Toronta si našiel dorážku. Naprázdno vyšiel z duelu Mitchell Marner, útočníka Toronta tak delil bod od prvej 100-bodovej sezóny v kariére.Rangers sa s Devils stretnú v play off siedmykrát v histórii, prvý od roku 2012. Štyri zo šiestich sérii vyhrali Rangers. “Medzi nami a Devils je obrovská rivalita. Myslím, že to bude skvelá séria pre fanúšikov aj pre nás hráčov. Prežívajú fantastickú sezónu, je to rýchly a šikovný tím,” povedal obranca a kapitán “jazdcov” Jacob Trouba.Arizona prehrala doma s Vancouverom 4:5 po predĺžení, v drese domácich odohral Miloš Kelemen 7:35 min s jedným hitom. O víťazstve Canucks rozhodol Conor Garland, ktorý tak skompletizoval svoj prvý hetrik v NHL. Gól a asistenciu si pripísal J.T. Miller, ďalší z bratov Hughesovcov Quinn mal tri asistencie. Pre oba tímy to bol posledný zápas v sezóne.Boston uspel v Montreale 5:4 a stanovil nové rekordy v základnej časti profiligy v počte víťazstiev (65) i bodov (135). Víťazný gól si pripísal David Pastrňák a bol to už jeho 61. gól v sezóne. Boston vyhral ôsmy duel za sebou a ako držiteľ Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti sa v prvom kole play off stretne s Floridou. Linus Ullmark a Jeremy Swayman z Bostonu získali Trofej Williama M. Jenningsa. Tá sa každoročne udeľuje brankárom s aspoň 25 odchytanými zápasmi za tím, ktorý v základnej časti inkasoval najmenej gólov. Boston ich dostal 177 a druhá v poradí Carolina 213, čo je najväčší rozdiel medzi prvými dvoma tímami od sezóny 1990/91. “Päť minút to oslávime a ideme ďalej. Je pekné čo sme ako tím dosiahli, ale máme pred sebou ešte väčšie ciele,” povedal Swayman. Boston sa v prvom kole play off stretne s Floridou. “Hrá sa proti nim ťažko, majú viacero hráčov, ktorí dokážu skórovať. Tešíme sa na výbornú sériu,” povedal útočník Bostonu Trent Frederic. V drese Canadiens skóroval pri debute v NHL útočník Lucas Condotta.Carolina potvrdila divízne prvenstvo výhrou na Floride 6:4 a v prvom kole vyraďovačky ju čaká NY Islanders. Dva góly Hurricanes strelil obranca Brent Burns, brankár Frederik Andersen chytil 30 striel. Burns sa stal prvým obrancom Caroliny od sezóny 2005-06, ktorý nazbieral 60 bodov. Naposledy to dokázal Scott Niedermayer. “Som hrdý na náš tím. Po 82 zápasoch sme najlepší v takejto silnej divízii. Hovorí to za všetko,” povedal tréner “hurikánov” Rod Brind’Amour. Hurricanes sa od roku 2013 stali tretím tímom, ktorý vyhral divíziu trikrát za sebou.Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL získa opäť Connor McDavid, ktorý prispel asistenciou k víťazstvu Edmontonu nad San Jose 5:2 a v ročníku má na konte spolu 153 bodov (64+89). Bodoval v 16 stretnutiach v sérii. “Bolo to fajn, ale teraz nás čaká najdôležitejšia časť sezóny,” povedal McDavid. Leon Draisaitl dosiahol proti "žralokom" tri body (1+2), celkovo bol so 128 bodmi druhý za McDavidom. Strelil 32. gól v presilovke a na druhom mieste histórie vyrovnal zápis Davea Andreychuku zo sezóny 1992-93. Rekord NHL drží Tim Kerr, ktorý dal v drese Philadelphie Flyers v ročníku 1985-86 dokopy 34 gólov v početnej výhode. Brankár Stuart Skinner (27 zásahov) zaznamenal 29. víťazstvo a prekonal nováčikovský rekord klubu, ktorý od sezóny 1981-82 držal Grant Fuhr. Edmonton však napriek deväťzápasovej víťaznej sérii na prvenstvo v Pacifickej divízii i v celej Západnej konferencii nedosiahol, keďže Vegas uspeli na ľade Seattlu 3:1.Ako prvý nasadený tím na Západe si tak Golden Knights v prvom kole play off zahrajú proti Winnipegu, Edmonton bude hrať proti Los Angeles. Kings uspeli v Anaheime 5:3, keď sa hetrikom a asistenciou zaskvel Adrian Kempe. “Je stále lepší a lepší. Je to skvelá správa pre neho osobne, ale aj pre náš tím,” povedal na adresu švédskeho útočníka tréner Kings Todd McLellan. Kempe zakončil základnú časť so 41 zásahmi a je prvým hráčom LA od sezóny 1993-94, ktorý dosiahol na 40-gólovú métu. Naposledy do dokázal Luc Robitaille (44). Anaheim skončil sezónu ako najhorší tím súťaže s 58 bodmi a bude mať v draftovej lotérii najväčšiu šancu na zisk prvého výberu.Po pätnástich sezónach sa s dresom Chicaga rozlúčil jeho dlhoročný kapitán Jonathan Toews, v domácom stretnutí s Philadelphiou (4:5 pp) zaznamenal jeden gól, keď v 28. minúte znížil v presilovke na 3:4. “Som dojatý. Prežil som tu krásne chvíle a bolo mi cťou byť členom takejto organizácie s najlepšími fanúšikmi na svete,” povedal 34-ročný Kanaďan, ktorý odohral v drese Blackhawks od sezóny 2007-08 celú kariéru v NHL a získal trikrát Stanley Cup (2010, 2013, 2015). Za Chicago odohral 1067 zápasov s bilanciou 372+511). Po zápase mu klub pripravil špeciálne video a niekoľko minút sa lúčil s fanúšikmi.Základnú časť ukončia dva zápasy v noci na sobotu - Columbus proti Buffalu a Nashville proti Coloradu. V Nashville sa rozhodne o zostávajúcich dvoch dvojiciach 1. kola play off, keďže Colorado ešte môže predbehnúť v tabuľke Dallas a dosiahnuť na divízny titul.

NHL - výsledky:



Buffalo - Ottawa 4:3 pp, Columbus - Pittsburgh 3:2 pp, Florida - Carolina 4:6, Montreal - Boston 4:5, NY Rangers - Toronto 2:3 (Halák za domácich 18/21), Tampa Bay - Detroit 5:0, Washington - New Jersey 4:5 pp (Tatar za hostí 0+1), Colorado - Winnipeg 4:2, Dallas - St. Louis 1:0, Nashville - Minnesota 4:3 pp, Chicago - Philadelphia 4:5 pp, Edmonton - San Jose 5:2, Anaheim - Los Angeles 3:5, Arizona - Vancouver 4:5 pp, Seattle - Vegas 1:3







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay, NY Islanders, Florida



Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle, Winnipeg







isté dvojice 1. kola play off



Východná konferencia



Boston - Florida



Toronto - Tampa Bay (Černák)



Carolina - NY Islanders



New Jersey (Tatar) - NY Rangers (Halák)



Západná konferencia



Vegas - Winnipeg



Edmonton - Los Angeles