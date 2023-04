Play off Tipos extraliga: Zvolen postúpil do finále, v siedmom súboji zdolal Spišskú

Hokejisti HKM Zvolen postúpili do finále play off Tipos extraligy. Zverenci trénera Petra Oremusa zvíťazili v záverečnom siedmom súboji semifinále nad HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:2 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. O titul sa pobijú s Košicami. Spišiaci získali bronzové medaily, keďže po základnej časti skončili vyššie (5.) ako druhý zdolaný semifinalista z Michaloviec (8.).



Do vedenia išli v prvej tretine domáci hokejisti, keď si osamotený Jedlička poradil pred bránkou s Melicherčíkom. Na začiatku druhej tretiny vyrovnali hostia v presilovke Nellisom spred bránkového priestoru, lenže potom nevyužili ďalšie dve početné výhody a pykali, keď mal priveľa priestoru Huntebrinker - 2:1. V tretej tretine Spišiaci vyrovnali Kerbashianom pred odkrytou bránkou, lenže po faule Valacha na Hannu premenil trestné strieľanie Zuzin a rozhodol o finálovej účasti svojho tímu.

HKM Zvolen – HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 18. Jedlička (Langkow, R. Bondra), 28. Huntebrinker (R. Bondra), 55. Zuzin (t.s.) – 22. Nellis (Réway, Majdan), 52. Kerbashian (Majdan). Rozhodovali: M. Korba, Hronský – Bogdaň, Durmis, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 5345 divákov.



Zvolen: Trenčan – Messner, Hain, Mudrák, Rauhauser, Kubka, Hanna – Jedlička, Langkow, R. Bondra – Zuzin, Viedenský, Marcinek – Sideroff, Huntebrinker, M. Hecl – Stupka, Šiška, Csányi



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Žiak, Beaudry, Romaňák, J. Valach, Ulander, Groch – B. Rapáč, Bortňák, Džugan – La Porte, Myklucha, Kerbashian – Réway, Nellis, Majdan – Vandas, Vartovník, Verbeek

Finálová séria play off hokejovej Tipos extraligy medzi víťazom základnej časti HC Košice a HKM Zvolen odštartuje v nedeľu 16. apríla v metropole východného Slovenska. Nový majster bude známy najneskôr vo štvrtok 27. apríla, keď je na programe prípadný siedmy duel.



Prvé dve stretnutia bude hostiť košická Steel Aréna, po dvoch voľných dňoch sa séria presunie na Zimný štadión do Zvolena, kde sa vo štvrtok (20.) a piatok (21. apríla) odohrajú tretí a štvrtý zápas. Ak sa dovtedy nerozhodne, séria bude pokračovať v nedeľu 23. apríla opäť v Košiciach a prípadným šiestym stretnutím o dva dni neskôr vo Zvolene. Posledný siedmy duel je na programe opäť v Steel Aréne.



Košičania majú na konte osem titulov a vo finále sa predstavili dokopy pätnásťkrát. Posledný majstrovský triumf získali v sezóne 2014/15. Do tohtoročného play off postúpili z prvého miesta po základnej časti, ktorú vyhrali o tri body (96 b) pred Slovanom Bratislava. Vo štvrťfinále vyradili Nitru 4:1 na zápasy a v dramatickej semifinálovej sérii postúpili v siedmich dueloch cez Duklu Michalovce. "Oceliari" môžu získať deviaty titul, čím by vyrovnali rekordéra Slovan Bratislava.



Zvolen skončil v základnej časti na treťom mieste s mankom deväť bodov na víťaza. Vo štvrťfinále zdolal Nové Zámky 4:1 a v semifinále potreboval na Spišskú Novú Ves rovnako ako Košice až sedem stretnutí. V záverečnom domácom zvíťazil tesne 3:2, keď v 55. minúte rozhodol z trestného strieľania Peter Zuzin. Zvolenčania sa tak prebojovali do finále po dvoch rokoch, v sezóne 2020/21 v ňom zdolali Poprad 4:1 na zápasy a získali svoj tretí titul. Na konte majú aj štyri strieborné medaily. Košice a Zvolen sa naposledy stretli vo finále presne pred desiatimi rokmi a z titulu sa po triumfe 4:1 na zápasy vtedy tešili Stredoslováci.



Časy začiatkov stretnutí musí ešte potvrdiť vedenie súťaže.



program finále play off Tipos extraligy 2022/23:

1. zápas: nedeľa 16. apríla o 18.00 h v Košiciach



2. zápas: pondelok 17. apríla o 18.00 h v Košiciach



3. zápas: štvrtok 20. apríla o 18.30 h vo Zvolene



4. zápas: piatok 21. apríla o 18.30 h vo Zvolene



prípadný 5. zápas: nedeľa 23. apríla o 18.00 h v Košiciach



prípadný 6. zápas: utorok 25. apríla o 18.00 h vo Zvolene



prípadný 7. zápas: štvrtok 27. apríla o 18.00 h v Košiciach