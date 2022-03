NHL končí spoluprácu s KHL, odstrihnúť sa chce aj od ruských agentov

Stopku dostali aj ruský agenti

Z KHL odstúpili fínsky klub

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Zámorská Národná hokejová liga (NHL) prerušila všetky kontakty s ruskou Kontinentálnou hokejovou ligou (KHL) . NHL tiež usmernila všetky svoje tímy k tomu, aby prerušili akýkoľvek kontakt s tímami KHL.Tento krok môže mať za následok ťažšie podpisovanie hráčskych kontraktov z ruskej ligy. Uviedla to agentúra AP, ktorej potvrdil túto informáciu zástupca komisára NHL Bill Daly. Severoamerická liga robí všetky možné kroky, aby sa odstrihla od KHL po invázii Ruska na Ukrajinu. Minulý týždeň liga informovala, že končí spoluprácu s obchodnými partnermi z Ruska a prerušuje svoje ruskojazyčné digitálne média.Zámorské kluby dostali od vedenia súťaže tiež informáciu, aby prestali spolupracovať s ruskými hráčskymi agentmi. Pre tímy to znamená predovšetkým komplikovanejšie angažovanie hráčov z KHL.V NHL momentálne pôsobí okolo 40 hokejistov z Ruska. V KHL nedávno odštartovalo play-off, pred ktorým zo súťaže pre vojnový konflikt na Ukrajine odstúpil fínsky Jokerit Helsinki . V lige skončilo aj lotyšské Dinamo Riga , to sa však do vyraďovacej časti nedostalo.