NHL pozastavila všetky zmluvy a prerušila kontakty s KHL

Zámorská hokejová NHL pozastavila všetky zmluvy, ktoré má uzavreté s ruskou Kontinentálnou hokejovou ligou (KHL). Tento krok môže mať za následok, že profiligovým klubom sa sťaží podpisovanie kontraktov s hráčmi z KHL.





Vedenie NHL v pondelok informovalo kluby, aby prerušili kontakty s hráčskymi agentmi z Ruska. Môžu naďalej pokračovať v komunikácii so severoamerickými agentmi certifikovanými hráčskou asociáciou NHLPA, no budú to mať ťažšie pri uzatváraní zmlúv s hokejistami, ktorí pôsobia v KHL. Uviedla to agentúra AP, ktorej potvrdil informáciu zástupca komisára NHL Bill Daly.Zámorská súťaž sa rozhodla prerušiť kontakty s KHL po ruskej invázii na Ukrajinu. Liga už minulý týždeň oznámila, že s okamžitou platnosťou preruší všetky vzťahy s obchodnými partnermi v Rusku a pozastavila webové stránky sociálnych a digitálnych médií v ruskom jazyku. Vedenie ligy dodalo, že neuvažuje o Rusku ako o mieste pre akékoľvek budúce súťaže zahŕňajúce NHL. Voči ruským hráčom pôsobiacim v súťaži zatiaľ nepodnikla NHL žiadne zásadné kroky. V prestížnej zámorskej lige momentálne hrá takmer 40 hokejistov narodených v Rusku.