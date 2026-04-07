 24hod.sk    Šport

07. apríla 2026

NHL: Kučerov strelil v drese Tampy svoj 400. gól, Černák nebodoval


Tagy: Nikita Kučerov

Tampa Bay Lightning prehrala na ľade Buffala Sabres 2:4.



Ruský hokejista Nikita Kučerov strelil v nočnom programe svoj jubilejný 400. gól v zámorskej NHL. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka ním nezabránil prehre Tampy Bay Lightning na ľade Buffala Sabres (2:4). Černák odohral 13:58 min., vystrelil raz na bránku súpera a odsedel si dvojminútový trest za nedovolené bránenie.


V šiestej minúte duelu zaokrúhlil svoj počet presných zásahov v prebiehajúcom ročníku na tridsať domáci útočník Alex Tuch, ktorý sa presadil po návrate z trestnej lavice. „Z mojej strany to bolo trochu nevyrovnané. Asi pred mesiacom som mal menšie zranenie, je to slabá výhovorka, ale nemyslím si, že som sa dokázal vrátiť k svojej hre tak, ako by som mohol. A myslím si, že dnes večer to bol solídny výkon. Musím jednoducho pokračovať v korčuľovaní, to je veľká súčasť mojej hry. Ak sa mi to bude dariť, môžem byť oveľa efektívnejší, než som bol v uplynulom období,“ povedal Tuch podľa webu NHL.

Kučerov vyrovnal v 12. minúte a ako druhý hráč v histórii organizácie „bleskov“ dosiahol na métu 400 gólov. Pred ním sa to podarilo iba bývalému kapitánovi Stevenovi Stamkosovi, ktorý v súčasnosti oblieka dres Nashvillu Predators. Buffalo sa bodovo dotiahlo na čelo Atlantickej divízie, kde je práve za Tampou s rovnakým počtom bodov (102). Dva body stráca na tieto tímy Montreal Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským. „Bol to pre nás veľký zápas a test, pretože sme vedeli, aký dôležitý tento zápas je. Vedeli sme, že hráme proti tímu, ktorý bol tesne pred nami. V predchádzajúcich dvoch zápasoch sme nehrali dobre a dobré tímy vedia zareagovať. A myslím si, že naši chalani ukázali skvelú reakciu,“ tešil sa tréner Buffala Lindy Ruff.

Boj o účasť v play off je mimoriadne zamotaný na západe. Winnipeg ho však naďalej nevzdáva a dotiahol sa na métu 80 bodov. Jets triumfovali nad Seattlom Kraken 6:2 najmä zásluhou dvojgólového amerického útočníka Kylea Connora. „Milujem toho chalana. Je absolútne neuveriteľný. Vždy sa pohybuje na správnych miestach. Robí tam toho strašne veľa. Mám obrovské šťastie, že s ním môžem hrať, takže je to ďalší večer, keď si hovorím, aké mám šťastie, že ho mám na ľavom krídle,“ povedal o Connorovi jeho spoluhráč z elitného útoku Mark Scheifele, ktorý nazbieral tri asistencie.

Do zostavy San Jose Sharks sa opäť nezmestil slovenský útočník Pavol Regenda. „Žraloci“ pri jeho neprítomnosti vyhrali doma nad Chicagom Blackhawks 3:2. Gól a asistenciu si pripísal švédsky útočník William Eklund, autorom víťazného presného zásahu bol v 44. minúte Američan Will Smith.

NHL - sumáre:

Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Góly: 6. Tuch (Byram, McLeod), 15. Norris (Doan, Benson), 28. Zucker (Byram, Dahlin), 59. Quinn (Zucker, Luukkonen) - 12. Kučerov (Guentzel, Raddysh), 24. Guentzel (Point, Raddysh). Brankári: Luukkonen - Vasilevski, strely na bránku: 29:25



Winnipeg Jets - Seattle Kraken 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Góly: 13. Toews (Vilardi, Morrissey), 30. Vilardi (Toews, Scheifele), 33. Connor (Scheifele, Morrissey), 46. Lambert (Lowry, Pionk), 56. Connor (Scheifele, Iafallo), 58. Namestnikov - 10. Eberle (Beniers), 43. McCann (Kakko). Brankári: Hellebuyck - Grubauer (34. Daccord), strely na bránku: 37:24



San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 27. Eklund, 35. Sherwood (Eklund, Wennberg), 44. Smith (Graf, Celebrini) - 10. Donato (Nazar, Bedard), 47. Nazar (Teravainen, Frondell). Brankári: Nedeljkovic - Knight, strely na bránku: 23:29



Los Angeles Kings - Nashville Predators 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Armia, 34. Laughton (Wright), rozh. nájazd Kempe - 25. Stamkos (O'Reilly, Josi), 45. Josi (Forsberg, Haula). Brankári: Forsberg - Saros, strely na bránku: 28:31



Slováci v akcii

Erik Černák (Tampa Bay) 13:58 0 0 0 0 1 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



postupujúci do play off

Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal

Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota


