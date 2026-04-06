 24hod.sk    Šport

06. apríla 2026

Tipsport liga - play off: Hokejisti Slovana zvíťazili v semifinálovom zápase nad Košicami 3:2



Tretie a štvrté zápasy sú na programe vo štvrtok a piatok 9. resp. 10. apríla v košickej Steel aréne.



Tipsport liga - play off: Hokejisti Slovana zvíťazili v semifinálovom zápase nad Košicami 3:2

Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili na domácom ľade v druhom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy nad Košicami 3:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy tak vyrovnali stav série na 1:1.

Oceliari“ ťahali do nedele sériu víťazstiev na ľade svojho veľkého rivala deväť stretnutí. Slovan predtým zdolal Košičanov naposledy v januári 2023. Túto negatívnu šnúru začal trhať po góle Dmowského v 6. minúte. Hostia potom nevyužili päťminútovú presilovku po vylúčení Acolatseho do konca zápasu, ale v druhej tretine vyrovnal Kohút. Dmowski potom poslal Slovan opäť do vedenia, ale Lamper v tretej tretine vyrovnal. Duel pomaly smeroval do predĺženia, ale dve minúty pred koncom rozhodol o víťazstve domácich Bakoš.

Tretie a štvrté zápasy sú na programe vo štvrtok a piatok 9. resp. 10. apríla v košickej Steel aréne.

Tipsport liga - play off

semifinále - 2. zápas:

HC Slovan Bratislava - HC Košice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 6. Dmowski (Elson, Turan), 40. Dmowski (Pecararo, O'Connor), 58. Bakoš (Takáč, Marcinko) - 28. Kohút (Deyl, Šedivý), 49. Lamper (Havrila, Rogoň). Rozhodcovia: Krajčík, Stano – Jedlička, Tichý, vylúčení: 3:2 na 2 min., navyše Acolatse 5+DKZ za krošček, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6006 divákov.

Slovan: Janus – Zeleňák, O'Connor, Bačik, Acolatse, Turan, Královič, Ličko – Takáč, Marcinko, Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Nijhoff, Peterek, Bakoš – Jendek, Solenský, Bondra

Košice: Riečický – Rosandić, Bučko, Šedivý, Ferenc, Dachnovský, Bartoš, Deyl – Petráš, Jellúš, Mikúš – Repčík, Chovan, Krivošík – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Kohút, Plochotnik

/stav série: 1:1/

hlasy po zápase /zdroj TASR/:

Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Bolo to opäť o detailoch, pre nás rozhodli dnes zvládnuté oslabenia. Týmto sa zápas priklonil zápas na našu stranu. Nečaká nás v Košiciach nič ľahké, tie zápasy budú vyzerať takto stále. Bod, ktorý sme doma stratili, chceme získať späť v Košiciach.

Dan Ceman, tréner Košíc: „Bol to opäť vyrovnaný zápas typický pre play off. Ale mali sme dosť šancí na to, aby sme boli úspešnejší. Mrzí ma, že sme nepremenili dlhú presilovku v prvej tretine, ale chýbali nám dnes detaily, ktoré sme nezvládli tak, ako si predstavujem. Nebolo to z našej strany také konzistentné.

Michal Chovan, kapitán Košíc: „Bolo to opäť vyrovnané, ale to sme čakali. My sme pripravení na sedem zápasov. My musíme hrať stále náš hokej, nemáme možno takú kvalitu akú majú iné tímy s legionármi, ale toto mužstvo má srdce.“

Martin Bakoš, strelec víťazného gólu: „Rozhodli opäť iba detaily. Mali sme dnes viac chcenia, nejakým spôsobom sme museli nájsť cestu k víťazstvu a to sa nám podarilo.


