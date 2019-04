NHL: Kučerov získal Art Ross Trophy, Ovečkin top strelcom

Nikita Kučerov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Individuálne štatistiky po konci základnej časti NHL



Produktivita:



1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 82 41 87 128



2. Connor McDavid (Edmonton) 78 41 75 116



3. Patrick Kane (Chicago) 81 44 66 110



4. Leon Draisaitl (Edmonton) 82 50 55 105



5. Brad Marchand (Boston) 79 36 64 100



6. Sidney Crosby (Pittsburgh) 79 35 65 100



7. Nathan MacKinnon (Colorado) 82 41 58 99



8. Johnny Gaudreau (Calgary) 82 36 63 99



9. Steve Stamkos (Tampa Bay) 82 45 53 98



10. Aleksander Barkov (Florida) 82 35 61 96



...



77. Tomáš TATAR (Montreal) 80 25 33 58



232. Richard PÁNIK (Arizona) 75 14 19 33







Najlepší strelci: 1. Alexander Ovečkin (Washington) 51, 2. Draisaitl 50, 3. John Tavares (Toronto) 47, 4. Stamkos 45, 5. Kane 44, 6. Cam Atkinson (Columbus), Alex DeBricant (Chicago), Brayden Point (Tampa), MacKinnon, McDavid a Kučerov po 41, ... 75. TATAR 25, 196. PÁNIK 14



Najlepší nahrávači: 1. Kučerov 87, 2. McDavid 75, 3. Blake Wheeler (Winnipeg) 71, 4. Mitchell Marner (Toronto) 68, 5. Brent Burns (San Jose) 67, ... 105. TATAR 33



Najproduktívnejší obrancovia: 1. Burns 83, 2. Mark Giordano (Calgary) 74, 3. Morgan Rielly (Toronto) 72, 4. John Carlson (Washington) 70, 5. Keith Yandle (Florida) 62, ... 128. Erik ČERNÁK (Tampa) 16



Najproduktívnejší nováčikovia: 1. Elias Pettersson (Vancouver) 66, 2. Brady Tkachuk (Ottawa) 45, 3. Rasmus Dahlin (Buffalo) 44, ... 32. ČERNÁK 16, 52. Christián JAROŠ (Ottawa) 10



Najlepší v hodnotení +/-: 1. Giordano +39, 2. Ryan McDonagh (Tampa) +38, 3. Brett Pesce (Carolina) +35, ... 13. ČERNÁK +25, 24. Zdeno CHÁRA (Boston) +22, 37. TATAR +21, ... 905. Drew Doughty (LA) -34, 906. Rasmus Ristolainen (Buffalo) -41



Najviac striel: 1. MacKinnon 365, 2. Kane 341, 3. Ovečkin 338, ... 87. TATAR 195



Najvylučovanejší hráči: 1. Evander Kane (San Jose) 153 tr. min, 2. Tom Wilson (Washington) 128, 3. Antoine Roussel (Vancouver) 118, ... 63. ČERNÁK 58



Najlepší na buly (min. 100 vhadzovaní): 1. Tomáš Nosek (Vegas) 62,1%, 2. Patrik Berglund (Buffalo) 58,6%, 3. Jason Spezza (Dallas) 58,2%



Brankári podľa počtu víťazstiev: 1. Andrej Vasilevskij (Tampa) 39, 2. Sergej Bobrovskij (Columbus) 37, 3. Frederik Andersen (Toronto) a Martin Jones po 36, 5. Carey Price (montreal) a Marc-Andre Fleury (Vegas) po 35, ... 25. Jaroslav HALÁK (Boston) 22



Brankári podľa úspešnosti zásahov (min. 20 odchytaných zápasov): 1. Ben Bishop (Dallas) 93,4%, 2. Robin Lehner (NY Islanders) 93,0%, 3. Jack Campbell (LA) 92,8%, 4. Jordan Binnigton (St. Louis) 92,7%, 5. Thomas Greiss (NY Islanders) 92,7%, ... 10. HALÁK 92,2%

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. apríla (TASR) - Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti NHL 2018/2019 a získal prestížnu Art Ross Trophy, ktorú každoročne udeľujú v zámorí víťazovi kanadského bodovania.Dvadsaťpäťročný krídelník Tampy Bay Lightning nazbieral v 82 zápasoch 128 bodov za 41 gólov a 87 asistencií a na druhé miesto odsunul Kanaďana Connora McDavida z Edmontonu Oilers. Obhajca trofeje z posledných dvoch sezón nazbieral v tej aktuálnej 116 bodov za 41 gólov a 75 asistencií. Tretí je Patrick Kane z Chicaga so ziskom 110 bodov (44+66).Kučerov zaznamenal v záverečnom zápase sezóny gól a asistenciu a jeho 128 bodov je najviac v NHL od sezóny 1995/1996. V nej nazbieral legendárny Mario Lemieux až 161 bodov (69+92). Kučerov o jeden bod prekonal zápis krajana Alexandra Mogiľného a stal sa najviac bodujúcim Rusom v jednej sezóne v histórii. Mogiľnyj získal v ročníku 1992/1993 v drese Buffala Sabres 127 bodov. "Je to pre mňa špeciálny moment. Ďakujem všetkým v tíme za to, že mi pomohli. Bez nich by som nebol tam, kde som, je to tímový úspech," povedal pre nhl.com. Kučerov dosiahol najlepší výkon Tampy Bay v histórii, keď prekonal doterajší zápis Vincenta Lecavaliera 108 bodov (52+56) zo sezóny 2006/2007.Zo Slovákov bol najproduktívnejší Tomáš Tatar z Montrealu Canadiens, keď získal v 80 dueloch 58 bodov 25+33 a vytvoril si tak osobné maximum v profilige. Celkovo obsadil 77. miesto v tabuľke produktivity.Najlepším strelcom súťaže sa stal opäť Alexander Ovečkin, kanonier Washingtonu nastrieľal 51 gólov a už ôsmykrát v kariére ukoristil Maurice "Rocket" Richard Trophy. Prekonal tak Bobbyho Hulla, ktorý ju získal sedemkrát. Hranicu 50 presných zásahov pokoril v kariére už osemkrát, pred ním sú už len Mike Bossy a Wayne Gretzky (obaja 9).povedal. Druhý medzi strelcami skončil nemecký center Leon Draisaitl z Edmontonu s 50 gólmi, tretiu priečku obsadil 47-gólový John Tavares z Toronta.Známi sú aj držitelia tretieho individuálneho ocenenia, o trofej Williama M. Jenningsa sa podelili brankári New Yorku Islanders Robin Lehner a Thomas Greiss. Cenu v NHL pravidelne udeľujú brankárovi alebo brankárom, ktorých tím inkasoval v základnej časti najmenej gólov. Newyorský klub ich dostal iba 196.