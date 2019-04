Poliak Gawlik zvíťazil na 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon

Na snímke víťaz 14. ročníka ČSOB Bratislava marathonu Poliak Slawomir Gawlik v Bratislave 7. apríla 2019. Foto: TASR - Dano Veselský Na snímke víťaz 14. ročníka ČSOB Bratislava marathonu Poliak Slawomir Gawlik v Bratislave 7. apríla 2019. Foto: TASR - Dano Veselský

Výsledky 14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon:



muži: 1. Slawomir Gawlik (Poľ./MarcinSwiercTeam) 2:37:17 h, 2. Rastislav Kalina (SR/MK Rajec) +2:47 min, 3. Jegor Kuzmenkov (Rus./Piranha) +3:44, 4. Marek Vidlička (SR/ŠK Atleti BS) +4:53, 5. Petr Kučera (ČR/Kesbuk Grymov) +5:12, 6. Tomáš Kopčík (SR/Trnava) +5:31



ženy: 1. Barbora Nováková (ČR/Atletika Žamberk/Sokol Kunvald) 3:00:27 h, 2. Sylvia Šebestian (SR/BKJG Žilina) +21 s, 3. Taťána Stráková (ČR/fKlidu) +2:05 min, 4. Michaela Mertová (ČR/Stefko running team) +5:59, 5. Lenka Kohnová (ČR/BehejBrno.com/Salming) +10:12, 6. Adrienn Poórová (Maď.) +13:19

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. apríla (TASR) - Poliak Slawomir Gawlik z klubu MarcinSwiercTeam zvíťazil na nedeľnom 14. ročníku ČSOB Bratislava Marathon. Trať v uliciach hlavného mesta SR so štartom aj cieľom v blízkosti nábrežia Dunaja zvládol za 2:37:17 hodiny. Na druhom mieste finišoval najlepší Slovák Rastislav Kalina s odstupom 2:47 minúty, tretí skončil Rus Jegor Kuzmenkov (+3:44)."Behám ultramaratóny, dnes som prišiel na maratón do Bratislavy, lebo som počul, že tu je rýchla trať. Chcel som zabehnúť čas k 2:40 h. Maratón som bežal asi piatykrát, prišiel som v rámci tréningu, nie som ani príliš unavený. Predtým som mal čas 2:46, zlepšil som sa na 2:37, je to môj osobný rekord, takže som veľmi šťastný," povedal Gawlik v cieľových priestoroch.Na bratislavskom mestskom maratóne bola medzi ženami najrýchlejšia Češka Barbora Nováková časom 3:00:27 h. Druhú priečku obsadila najlepšia Slovenka Sylvia Šebestian, ktorá zaostala o 21 sekúnd. Tretia finišovala ďalšia Češka Taťána Stráková (+2:05).