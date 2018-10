NHL: Los Angeles povolalo Budaja do prvého tímu, Quick je opäť zranený

Peter Budaj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj je späť v prvom tíme tímu zámorskej NHL Los Angeles Kings. Vedenie klubu ho povolalo z farmy Ontario Reign v AHL po tom, čo sa opäť zranil Jonathan Quick.Ten už v prebiehajúcej sezóne vynechal päť zápasov pre zranenie v dolnej časti tela. Ako informuje portál tsn.ca, tentokrát by malo ísť o iný problém a nie je jasné, ako dlho bude Quick pauzovať.Pri jeho prvej absencii pôsobil v úlohe jednotky počas piatich duelov Jack Campbell. Budaj sa dostal do bránky jediný raz, keď ho v súboji s Ottawou vystriedal za stavu 1:4, kryl 10 striel a inkasoval jeden gól. Tridsaťšesťročný Slovák odohral v prebiehajúcej sezóne za Ontario tri zápasy.Campbell by mal pravdepodobne nastúpiť do bránky aj v nedeľňajšom domácom zápase LA s New Yorkom Rangers.