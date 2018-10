AHL: Bakoš a Černák si otvorili strelecké účty, Rybár s prvou výhrou

Na snímke hokejista Martin Bakoš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. októbra (TASR) - Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v nočných zápasoch nižšej zámorskej súťaže AHL. Ani jeden z nich sa však netešil z triumfu.Martin Bakoš zaznamenal svoj prvý gól v súťaži, jeho spoluhráč z Providence Peter Cehlárik pridal asistenciu, no Bruins prehrali na ľade Springfieldu Thunderbirds 2:4. Dvadsaťosemročný krídelník Bakoš má v troch dueloch na konte aj jednu asistenciu, o päť rokov mladší Cehlárik nazbieral v siedmich stretnutiach päť prihrávok a je štvrtý najproduktívnejší hráč tímu.Erik Černák si taktiež otvoril strelecký účet v prebiehajúcom ročníku, keď skóroval do siete Charlotte Checkers, no jeho Syracuse Crunch prehral 3:6. Dvadsaťjedenročný obranca odohral sedem duelov a na konte má aj tri asistencie. V drese Checkers hral ďalší slovenský reprezentant Michal Čajkovský.Z premiérového triumfu v súťaži sa tešil brankár Patrik Rybár, ktorý vo svojom druhom zápase priviedol Grand Rapids Griffins k výhre na ľade Belleville Senators 3:1, keď kryl 20 z 21 striel súpera.Do nedeľňajších súbojov v AHL zasiahol aj útočník Marián Studenič, ale pri prehre svojho Binghamtonu Devils s Lehigh Valley Phantoms 2:5 ďalší ku svojim štyrom bodom za štyri góly nepridal.