NHL: Lundqvista Zuccarello neprekonal. Inak by musel zmeniť číslo

Brankár New York Rangers Henrik Lundqvist. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. novembra (TASR) - Veľmi špecifický súboj odohrali v noci na utorok v zámorskej NHL brankár New Yorku Rangers Henrik Lundqvist a útočník Minnesoty Wild Mats Zuccarello. Nór vo februári prestúpil po deviatich sezónach z New Yorku do Dallasu a v lete sa dohodol na zmluve s Minnesotou. S Lundqvistom sú veľkí priatelia a teraz proti sebe nastúpili po prvý raz ako súperi.Po odchode Zuccarella z New Yorku obletelo sociálne siete video s Lundqvistovou reakciou, v jeho závere sa švédsky brankár dokonca rozplakal. Lundqvist prezradil, že Zuccarello je jeden z jeho najlepších priateľov. V utorkovom zápase "jazdci" zvíťazili 3:2 po predĺžení. Ich brankár si pripísal 29 úspešných zákrokov, v drese "divochov" sa nórsky útočník bodovo nepresadil.," citoval Lundqvista portál newsday.com.