WADA navrhuje vylúčiť zbornú aj z ME, podľa Rusov to nie je možné

Ruský hráč Artem Dzjuba (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi po výhre nad Cyprom v zápase I-skupiny Cyprus - Rusko kvalifikácie na ME 2020 v Nikózii 13. októbra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. novembra (TASR) - Generálny riaditeľ Ruskej antidopingovej agentúry RUSADA Jurij Ganus uviedol, že ruskú futbalovú reprezentáciu môžu vylúčiť z účasti na ME 2020. Informovala o tom stanica BBC. Návrh predložil výbor pre dodržiavanie predpisov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).Na zasadnutí exekutívy WADA v Paríži 9. decembra sa rozhodne aj o tomto návrhu. "," citovala BBC Ganusa.Podľa denníka The Telegraph by vylúčenie Ruska otvorilo cestu Škótom, ktorí v kvalifikačnej skupine I skončili na treťom mieste. Právnik Michail Prokopec tvrdí, že Rusom nič nehrozí. "," uviedol portál championat.com.Čestný prezident Ruskej futbalovej únie Vjačeslav Koloskov sa tiež vyjadril o možnom vylúčení ruského mužstva z nadchádzajúcich futbalových turnajov. "