NHL: Matthews sa bude zodpovedať za stiahnuté nohavice pred súdom

Americký hokejista Auston Matthews, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 25. septembra (TASR) - Americký hokejista Auston Matthews sa bude zodpovedať za svoje správanie v podnapitom stave pred súdom. Útočník Toronta Maple Leafs údajne obťažoval členku bezpečnostnej služby. Vypočutie ho čaká v stredu.Podľa policajnej správy sa incident udial ešte 26. mája o druhej hodine ráno. Pre strážkyňu neznámy muž sa pokúsil dostať k nej spoločne so svojimi kamarátmi do auta. Keď členka bezpečnostnej služby vystúpila a konfrontovala údajne intoxikovaného muža, stiahol si nohavice. Žalobca uviedol, že Matthews mal mať spodnú bielizeň na sebe. Záznam z kamery však podľa TSN ukázal, že si trenírky stiahol až po členky.uviedol v utorok kanadský klub v oficiálnom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.Dvadsaťdvaročný center je jeden z hlavných ofenzívnych lídrov "javorových listov" a zároveň horúci kandidát na kapitána, ktorého chce vedenie Maple Leafs menovať ešte pred štartom novej sezóny. Matthews odohral v minulom ročníku v základnej časti 68 duelov s bilanciou 37 gólov a 36 asistencií, v siedmich zápasoch play off pridal šesť bodov (5+1).