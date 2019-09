NHL: Faulk putuje z Caroliny do St. Louis, podpísal 7-ročný kontrakt

Justin Faulk (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Louis 25. septembra (TASR) - Americký hokejový obranca Justin Faulk bude v profiligovej kariére pokračovať v klube St. Louis Blues. Vedenie Caroliny Hurricanes ho poslalo do tímu úradujúceho šampióna NHL výmenou za iného zadáka Joela Edmundsona, talentovaného nemeckého útočníka Dominika Bokka a voľbu v 7. kole draftu v roku 2021. "Bluesmani" dostali aj voľbu v 5. kole budúcoročného draftu.Faulk krátko po výmene podpísal s Blues lukratívnu sedemročnú zmluvu v celkovej hodnote 45,5 milióna dolárov. Súčasný kontrakt mu vyprší o rok, potom začne platit nový, ktorý mu garantuje priemerný sezónny plat 6,5 milióna USD.citovala Faulka agentúra AP.Dvadsaťsedemročný bek strávil v Caroline, ktorá ho v roku 2010 draftovala v 1. kole, celú svoju doterajšiu osemročnú kariéru v NHL. Jeho 85 gólov a 258 bodov sú klubové rekordy medzi obrancami. Trojnásobný účastník exhibície All Stars si v minulej sezóne pripísal 35 bodov (11+24) v 82 zápasoch základnej časti a ďalších osem bodov (1+7) v 15 dueloch play off.Dvadsaťšesťročný Edmundson iba nedávno podpísal s Blues ročnú zmluvu na 3,1 milióna dolárov. V základnej časti uplynulej sezóny nazbieral dva góly a deväť asistencií v 64 stretnutiach, v play off pomohol St. Louis k zisku Stanleyho pohára siedmimi bodmi (1+6) v 22 súbojoch.