NHL: Michal Ivan sa zapojí do predsezónneho kempu LA Kings

Los Angeles 13. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Michal Ivan sa zapojí do predsezónneho kempu Los Angeles Kings a môže tak zabojovať o zmluvu v klube zámorskej NHL. Informovala o tom oficiálna stránka tímu, ktorý ho pozval na skúšku.Osemnásťročný Ivan sa v LA stretne s oveľa skúsenejším krajanom brankárom Petrom Budajom. Talentovaného mladíka si v drafte nevybral ani jeden z tímov profiligy. Do zámoria zamieril v uplynulom ročníku a hneď v premiérovej sezóne v drese Acadie-Bathurst Titan sa stal šampiónom juniorskej QMJHL a získal prestížny Memorial Cup. Za Titan odohral dokopy 68 duelov a nazbieral 20 bodov (4+16).Predtým pôsobil v HKM Zvolen, za ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži 55 zápasov a pripísal si na konto päť asistencií. Slovensko reprezentoval na MS do 18 rokov a aj na uplynulom šampionáte do 20 rokov. Na ňom si v piatich zápasoch zapísal jednu asistenciu.