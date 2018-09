V hlavných kempoch NHL sa predstaví týchto 19 Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. septembra (TASR) - Predbežne 19 slovenských hokejistov by sa malo predstaviť v hlavných predsezónnych kempoch klubov NHL, ktoré sa v zámorí začínajú v piatok a sobotu. Tento počet ale nemusí byť konečný.Zatiaľ nie je totiž známe, či budú po účinkovaní v nováčikovských kempoch pokračovať aj v hlavných mladíci Adam Ružička, Miloš Roman (obaja Calgary) či Marián Studenič (New Jersey). Kompletnú súpisku pre hlavný kemp zatiaľ neoznámilo ani vedenie Detroitu, brankár Patrik Rybár by však v ňom nemal chýbať. Z nováčikovských kempov sa do hlavných dostali Roman Durný (Anaheim), Radovan Bondra (Chicago), Michal Ivan (Los Angeles), Christián Jaroš (Ottawa), Erik Černák (Tampa Bay) a Martin Fehérváry (Washington). Naopak, v príprave s profiligovými klubmi už nebudú ďalej pokračovať Marek Valach (Boston) a Martin Bodák (Vegas). O riadny kontrakt zabojuje v kempe Caroliny aj obranca Michal Čajkovský, ktorý je v tíme Hurricanes na skúške.Na súpiskách pre hlavný kemp figurujú i skúsení Andrej Sekera (Edmonton) a Marián Gáborík (Ottawa). Obaja však majú za sebou operácie, pokračujú v rekonvalescencii a je isté, že vynechajú úvod sezóny. Najväčšie slovenské zastúpenie je v kempe Bostonu, kde sa okrem kapitána Zdena Cháru predstavia aj letná posila do bránky Jaroslav Halák a útočníci Peter Cehlárik a Martin Bakoš. Isté miesto v prvom tíme majú iba prví dvaja menovaní. Halák, Cehlárik a Bakoš sa predstavia s Bruins aj na exotickom predsezónnom tripe v Číne, Chára sa zostal pripravovať doma rovnako ako ďalšie opory "medveďov".Jednocestné zmluvy majú v NHL aj Richard Pánik (Arizona), Peter Budaj (Los Angeles), Tomáš Tatar (Montreal), Martin Marinčin (Toronto) a Marko Daňo (Winnipeg). Ešte tri roky platný kontrakt má i Marián Hossa, ten už ale pre kožné problémy ukončil profesionálnu kariéru a jeho vstupná lekárska prehliadka v Arizone bola z tohto hľadiska iba formalitou. Otvorené je zámorské pokračovanie kariéry Tomáša Jurča, ktorý ako neobmedzený voľný hráč stále nemá zmluvu.Kempami zámorské kluby oficiálne začínajú s prípravou na novú sezónu, v rámci nich odohrajú aj niekoľko prípravných stretnutí. Spravidla sa v nich najprv ukážu hráči, ktorí bojujú o miesto v prvom tíme, a postupne sa v zápasoch predstavia i hlavné opory. Nový ročník NHL odštartuje v stredu 3. októbra (v noci na štvrtok 4. októbra SELČ). Základná časť vyvrcholí 6. apríla, po nej nasleduje play off, finále o Stanleyho pohár sa odohrá tradične na konci mája a začiatku júna.- Roman Durný (b)**- Richard Pánik (ú)- Zdeno Chára (o), Jaroslav Halák (b), Peter Cehlárik (ú)*, Martin Bakoš (ú)*- Michal Čajkovský (o)**- Radovan Bondra (ú)**- Andrej Sekera (o)- Peter Budaj (b), Michal Ivan (o)**- Tomáš Tatar (ú)- Marián Gáborík (ú), Christián Jaroš (o)*- Erik Černák (o)*- Martin Marinčin (o), Kristián Pospíšil (ú)**- Martin Fehérváry (o)*- Marko Daňo (ú)*- dvojcestná zmluva**-skúšobný kontrakt, resp. pozvánka do kempu