NHL: Montreal prehral doma so San Jose, Dallas zdolal Anaheim

Brankár San Jose Sharks Aaron Dell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Columbus - Carolina 4:3 pp, Montreal - San Jose 2:4, New York Islanders - Arizona 4:2, New York Rangers - Buffalo 6:2, Nashville - Minnesota 4:0, St. Louis - Los Angeles 5:2, Dallas - Anaheim 2:1, Chicago - Philadelphia 1:4, Calgary - Florida 6:5 pp a sn, Edmonton - Washington 4:3 pp

New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti Montrealu prehrali v zámorskej NHL so San Jose 2:4. Slovenský útočník domácich Tomáš Tatar si počas takmer 15-minútového pobytu na ľade pripísal jednu strelu a dva mínusové body. Evander Kane prispel k triumfu San Jose dvoma presilovkovými gólmi, Tomáš Hertl mal tri asistencie.Ruský útočník Denis Gurjanov sa dvoma presnými zásahmi postaral o triumf Dallasu nad Anaheimom 2:1. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral v drese víťazov 20:30 min, raz strelecky ohrozil brankára súpera a zblokoval štyri strely. Jeho krajan Tomáš Jurčo sa tentoraz nezmestil do zostavy Edmontonu, ktorý si poradil s Washingtonom 4:3 po predĺžení. Domáci otočili duel z nepriaznivého skóre 1:3, Nemec Leon Draisaitl k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou. Tri body mal aj Connor McDavid (1+2). V tíme Capitals stále chýbal zranený Richard Pánik.