NHL: Montreal so Slafkovským víťazne v Anaheime, Colorado zdolalo Canucks

Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v nočných zápasoch zámorskej NHL, no ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Z víťazstva sa tešil Juraj Slafkovský, ktorého Montreal vyhral v Anaheime tesne 4:3. Tomáš Tatar hral za Colorado proti Vancouveru (5:2). Calgary s Martinom Pospíšilom a Adamom Ružičkom prehralo v Nashville 2:4 a Erik Černák s Tampu Bay podľahli doma Winnipegu 2:3 po predĺžení.





sumáre:

Montreal vyhral prvýkrát po štyroch zápasoch, Anaheim naopak predĺžil sériu prehier práve na štyri stretnutia. Pod triumf Canadiens sa veľkou mierou podpísal Alex Newhook, ktorý strelil prvý a necelé štyri minúty pred koncom aj posledný a víťazný gól stretnutia. "Prišli sme sem s myšlienkou, že je to dobrá šanca dostať sa späť na správnu cestu. Nebolo to perfektné, ale našli sme cestu k víťazstvu a to si musíme preniesť aj do ďalších zápasov," povedal Newhook pre nhl.com. Slafkovský strávil na ľade 14:31 minúty, pripísal si plusový bod, jednu strelu na bránu a rozdal tri hity. V úvode druhej časti išiel na trestnú lavicu a Ducks potrestali jeho faul už po piatich sekundách, keď znížil na 1:2 Mason McTavish. Domáci útočník strelil aj druhý gól Anaheimu a na tretí prihral, prehre však nezabránil. "Naozaj sa mi páčila naša tretia tretina, vypracovali sme si veľa šancí. Dúfam, že sa čoskoro dostaneme z tejto série prehier," povedal McTavish.Colorado rozhodlo súboj s Canucks v treťom dejstve, keď strelilo tri góly. O víťazný sa postaral v 42. minúte Riley Tufte. Po dva kanadské body zaznamenali štyria jeho spoluhráči, všetci za gól a asistenciu. Cale Makar (1+1) natiahol svoju bodovú sériu už na osem zápasov, v ktorých nazbieral 18 bodov (2+16). "Opäť to bol od neho veľmi dobrý zápas. Je to pre nás veľmi dôležité, podáva vyrovnané výkony a to potrebujeme," pochválil ho tréner Jared Bednar. Tatar bol na ľade 10:40 minúty, mal plusku a jednu strelu na bránku. Pre tridsaťdvaročného útočníka to bol jubilejný 800. duel v základnej časti. Nazbieral v nich 211 gólov a 251 asistencií. V play off pridal 13 bodov (7+6) v 52 zápasoch.Nashville dosiahol tretie víťazstvo za sebou, dvoma asistenciami k tomu prispel Ryan McDonagh. Za hostí predviedol kvalitný výkon brankár Jacob Markström, ktorý vytiahol 41 zákrokov. Pospíšil bol na ľade 15:18 minúty, zápas ukončil s mínuskou, dvoma trestnými minútami, jedným hitom a troma strelami na bránu. V druhej tretine ho zozadu podrazil Jeremy Lauzon, za čo dostal dve minúty a bitku od Nikitu Zadorova, ktorý išiel po zákernom zákroku pomstiť slovenského útočníka. Ružička odohral v štvrtom útoku iba 6:34 min a pripísali si jednu strelu na bránku. Domácich potiahli brankár Juuse Saros s 24 zákrokmi a obranca Ryan McDonagh, ktorý zaznamenal dve asistencie vo svojom návrate po zranení. "Mali sme veľa striel a to súvisí s tým, že sme hrali dobre z obrany. Dokázali sme sa dostať do prečíslení a hrali sme ako tím," povedal McDonagh, ktorý vynechal predchádzajúcich sedem zápasov so zranením v dolnej časti tela.Štvrté víťazstvo v sérii dosiahol Winnipeg, po 99 sekundách predĺženia ho zariadil Adam Lowry. Akciu odštartoval Vladislav Namestnikov, ktorý udržal puk v pásme pri súboji s dvoma obrancami Lightning a strelcovi potom prihral Neal Pionk. "Neal mi poslal neuveriteľnú prihrávku a ja som robil, čo som mohol, aby som trafil. ´Vladdy´ robí toľko drobných vecí a do tejto lajny prináša veľkú hodnotu. Zahral to skvele," pochválil spoluhráčov Lowry. Obranca Jets Josh Morrissey si pripísal gól i asistenciu. Slovenský bek v drese Lightning Černák bol na ľade 22:04 minúty a rozdal dva hity. Tampa prišla o trojzápasovú víťaznú sériu.Líder celej NHL Boston si pripísal dôležité víťazstvo na ľade Floridy Panthers 3:1. Skvelým výkonom sa podeň podpísal brankár Linus Ullmark, ktorý chytil 27 striel. Pre Bruins to bolo už 14 víťazstvo v sezóne a na konte majú až 31 z 36 možných bodov. Napriek tomu trošičku zaostávajú za svojím výkonom z uplynulej sezóny, keď mali po 18 dueloch o jeden bod viac. Boston vlani nazbieral až rekordných 135 bodov, no potom vypadol vo štvrťfinále play off práve s Floridou (3:4 na zápasy). Panthers postúpili až do finále.Darí sa im aj v prebiehajúcom ročníku, keď figurujú na 3. mieste vo Východnej konferencii. Na Boston však v dvoch stretnutiach zatiaľ nenašli recept a prišli o šesťzápasovú domácu víťaznú sériu. "Začali sme výborne, nepadlo to a potom chytali obaja brankári vynikajúco. Oni premenili svoje dve šance, my nie a to je všetko," povedal tréner "panterov" Paul Maurice.Uspel aj líder druhej konferencie. Prvé Vegas pricestovalo na ľad tretieho tímu západu Dallasu a odnieslo si triumf 2:1 po predĺžení. V 62. minúte o ňom rozhodol Jack Eichel. Golden Knights prišli do American Airlines Centra prvýkrát od šiesteho zápasu vlaňajšieho finále konferencie, v ktorom vyhrali 6:0 a celú sériu 4:2. Michael Amadio strelil prvý gól Vegas a brankár Aiden Hill predviedol 32 úspešných zákrokov. Za Dallas skóroval iba Roope Hintz. "Bol to zápas dvoch veľmi dobrých tímov, ktoré hrajú fyzický, tvrdý hokej a chcú vyhrať každý jeden zápas. Kvalitné štyri lajny a brankári," povedal Hintz.



Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)



Góly: 10. Fast (Martinook, Chatfield), 10. Drury (Bunting, Orlov), 12. Teräväinen (Aho, Jarvis), 15. Jarvis (Teräväinen, Chatfield), 23. Nečas (Svečnikov, Skjei), 59. Burns (Staal, Slavin) - 18. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 38. Ekholm (McLeod, Foegele), 44. Hyman (McDavid, Nugent-Hopkins). Brankári: Raanta (21. Kočetkov) - Skinner (15. Pickard), strely na bránku: 27:23.







Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 7:3 (3:1, 4:0, 0:2)



Góly: 3. Jenner (Werenski, Boqvist), 7. Gudbranson (Marčenko), 14. Jenner (Gaudreau, Werenski), 28. Sillinger (Werenski, Činachov), 33. Voronkov (Sillinger, Werenski), 37. Marčenko (Boqvist, Provorov), 39. Laine (Fantilli) - 16. Bedard (Kurashev, Phillips), 47. Dickinson, 59. Re. Johnson (Entwistle). Brankári: Merzlikins - Mrázek (33. Söderblom), strely na bránku: 26:36.







Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)



Góly: 17. Raymond (Fabbri, Compher), 18. Larkin (DeBrincat), 19. Fabbri (Sprong, Veleno), 30. Seider (Sprong, Fabbri). Brankári: Lyon - Vaněček, strely na bránku: 28:16.







Florida Panthers - Boston Bruins 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)



Góly: 31. Lundell (Cousins, Mikkola) - 19. Coyle (Heinen, Lindholm), 32. Beecher (Lauko, Brown), 35. DeBrusk (Poitras). Brankári: Bobrovskij - Ullmark, strely na bránku: 28:25.







Pittsburgh Penguins - New York Rangers 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 6. Lafreniere (Zibanejad). Brankári: Jarry - Quick, strely na bránku: 32:36.







Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 19. Stamkos (Kučerov, Hedman), 27. Point (Hagel) - 6. Morrissey (DeMelo, Ehlers), 14. Scheifele (Morrissey, Connor), 62. Lowry (Pionk, Namestnikov). Brankári: Johansson - Hellebuyck, strely na bránku: 33:32.







Washington Capitals - Buffalo Sabres 4:3 pp (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 18. Alexejev (Dowd, van Riemsdyk), 28. Oshie (McMichael), 59. Wilson (Strome, Carlson), 65. Strome (Carlson) - 11. Peterka (Jost, Olofsson), 17. Benson (Olofsson), 37. Cozens (Dahlin, Mittelstadt). Brankári: Kuemper - Levi, strely na bránku: 30:27.







New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 2. Lee (Wahlstrom), 34. Nelson (Pelech, Engvall), 43. Nelson (Engvall, Pelech) - 35. York (Tippett, Poehling), 56. Farabee (Brink). Brankári: Sorokin - Hart, strely na bránku: 25:36.







Arizona Coyotes - St. Louis Blues 5:6 (2:2, 3:3, 0:1)



Góly: 11. Bjugstad (Maccelli), 19. Zucker (Carcone), 21. Crouse (Maccelli, Bjugstad), 27. Carcone (Kerfoot, Boyd), 28. Schmaltz (Moser, Keller) - 9. Schenn (Neighbours), 13. Parayko (Saad), 24. Leddy (Kapanen), 25. Toropčenko (Faulk), 31. Thomas (Kyrou, Perunovich), 45. Hayes (Saad). Brankári: Vejmelka (25. Ingram) - Binnington (28. Hofer), strely na bránku: 25:31.







Nashville Predators - Calgary Flames 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)



Góly: 3. Sissons (Josi, Smith), 12. O'Reilly (McDonagh, Nyquist), 52. Carrier, 58. Pärssinen (Tomasino, McDonagh) - 5. Hanifin (Mangiapane, Tanev), 60. Šarangovič. Brankári: Saros - Markström, strely na bránku: 45:26.







Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 40. Hintz (Pavelski, Robertson) - 11. Amadio (Roy, Stephenson), 62. Eichel (Marchessault, Hill). Brankári: Oettinger - Hill, strely na bránku: 32:26.







Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)



Góly: 21. McTavish (Carlsson, Minťukov), 26. McTavish (Vatrano, Luneau), 52. Vatrano (McTavish, Fowler) - 6. Newhook (Pearson, Gallagher), 7. Guhle (Ylönen, Evans), 22. Matheson (Suzuki, Barron), 57. Newhook (Evans). Brankári: Gibson - Montembeault, strely na bránku: 33:28.







Seattle Kraken - San Jose Sharks 7:1 (4:0, 1:0, 2:1)



Góly: 2. Tanev (Wennberg, Oleksiak), 11. Bjorkstrand (Gourde, Tolvanen), 12. Larsson (Eberle, McCann), 19. Gourde (Borgen, Bjorkstrand), 24. McCann (Schultz, Bjorkstrand), 43. Tolvanen (Bjorkstrand, Dumoulin), 56. Tolvanen (Oleksiak) - 56. Hoffman (Ochoťuk, Burroughs). Brankári: Daccord - Kahkonen (21. BlackWood), strely na bránku: 30:14.







Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)



Góly: 18. Ničuškin (Rantanen, Drouin), 19. Drouin (Makar, Byram), 42. Tufte (Wood, Colton), 53. Makar, 57. Rantanen (MacKinnon, Ničuškin) - 17. Höglander (Beauvillier, Lafferty), 30. Miller (Hughes, Hronek). Brankári: Georgiev - Demko, strely na bránku: 25:29.



Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 15:18 0 0 0 -1 3 0



Adam Ružička (Calgary) 6:34 0 0 0 0 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:31 0 0 0 +1 1 2



Erik Černák (Tampa Bay) 22:04 0 0 0 0 0 0



Tomáš Tatar (Colorado) 10:40 0 0 0 +1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/