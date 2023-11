Anglicko zakoplo so S. Macedónskom, Southgate: Zaslúžia si pochvalu

Futbalisti Anglicka zakončili v pondelok kvalifikáciu ME 2024 prekvapivou remízou na pôde Severného Macedónska (1:1). Pre Balkáncov to bol tretí duel v histórii, v ktorom dokázali v rámci kvalifikácií zobrať body "Albiónu". Hlavný tréner Anglicka Gareth Southgate uviedol, že jeho súper si za výkony proti favoritom zaslúži pochvalu.





Zápas sa mohol vyvíjať úplne inak, keby v 14. minúte strela Declana Ricea nemierila iba do žrde a o pár sekúnd neskôr by presnejšie hlavičkoval Ollie Watkins. V 37. minúte si nešikovne vo vlastnej šestnástke počínal debutant Rico Lewis, ktorý rukou trafil do tváre Bojana Miovského a hlavný slovenský rozhodca Filip Glova po porade s VAR-om nariadil pokutový kop pre Severné Macedónsko. Loptu si na biely bod postavil kapitán Enis Bardhi, ktorého zle kopnutú penaltu zneškodnil Jordan Pickford, no brankár Evertonu vyrazil loptu priamo pred exekútora, ten sa druhýkrát nepomýlil a otvoril rozjasal takmer 28.000 divákov na národnom štadióne v Skopje.Krátko po zmene strán ešte pre ofsajdové postavenie neplatil gól Jacka Grealisha, no v 59. minúte už Angličania vyrovnali, keď bol najskôr gól pripísaný Harrymu Kaneovi, v oficiálnom zápise však napokon figuroval presný zásah ako vlastný gól Janiho Atanasova. Hoci mali hostia výraznú percentuálnu prevahu v držaní lopty (71:29), nedokázalo vyťažiť viac ako gól a na bránu domácich vyslať iba dva pokusy. "Skutočne veľké výsledky boli v marci proti Taliansku a Ukrajine. Znamenalo to, že sme mohli prísť do Severného Macedónska niečo nové odskúšať. Severné Macedónsko uhralo remízu aj s Talianskom, takže si zaslúžia kredit," citovala agentúra AFP slová anglického kouča. Angličania zaváhali so Severným Macedónskom aj v kvalifikačných cykloch pred ME 2004 a 2008.Remíza 1:1 so Severným Macedónskom znamenala, že Anglicko prvýkrát od roku 2016, keď remizovalo so Slovinskom, nedokázalo zdolať tím, ktorý sa vo svetovom rebríčku FIFA nachádza na 66. alebo nižšom mieste. "Samozrejme, chceli sme 10 víťazstiev, ale to sa nepodarí mnohým tímom. Som naozaj spokojný s tým, aké výkony hráči podávali počas tohto roka," dodal Southgate.