NHL: Montreal so Slafkovským zdolal Chicago 3:2

Hokejisti Montrealu bodovali aj vo svojom druhom dueli v novej sezóne zámorskej NHL. V zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským zdolali doma Chicago 3:2. Colorado aj s útočníkom Tomášom Tatarom uspelo v San Jose 2:1 po nájazdoch. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Detroitu 4:6 a Calgary s útočníkom Adamom Ružičkom nestačilo na Pittsburgh (2:5). Hetrikmi sa v noci na nedeľu blysli Auston Matthews za Toronto i Boone Jenner za Columbus.





NHL - výsledky:

Montreal si po predchádzajúcej prehre v Toronte po nájazdoch pripísal na konto prvé víťazstvo. Gólmi sa o to postarali Cole Caufield, Tanner Pearson a Sean Monahan. Slafkovský odohral 14:23 min, mal dve strely a dva hity. Prvý muž tohtoročného draftu Connor Bedard nevyšiel ani vo svojom treťom stretnutí v NHL naprázdno, asistoval pri druhom góle Chicaga 81 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára. Blackhawks ešte mohli v úplnom závere vyrovnať, no strela Setha Jonesa skončila na žŕdke. Oba góly Chicaga dal Tyler Johnson.Trojbodový Alex DeBrincat (2+1) mal výrazný podiel na víťazstve Detroitu nad Tampou, v ktorej drese mal Černák minutáž 16:33 s jednou mínuskou. Po jeho chybe v obrannom pásme Detroit otvoril skóre duelu zásluhou Daniela Spronga. Hosťom k bodom nepomohli ani tri body Stevena Stamkosa (2+1) a Victora Hedmana (1+2). Calgary ešte po dvoch tretinách viedlo v Pittsburghu 1:0, no "tučniaci" dosiahli v záverečnej dvadsaťminútovke päť gólov a vyhrali druhý duel za sebou. Bryan Rust skóroval dvakrát, Jake Guentzel zaznamenal gól a dve asistencie. Ružička strávil v zostave Calgary na ľade 12:42 min a do štatistík mu pribudli dve strely.Colorado sa na ľade San Jose dlho trápilo v koncovke, no 86 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal pri hre bez brankára Cale Makar na 1:1 a v nájazdoch potom rozhodol o triumfe hostí Mikko Rantanen. Tatar odohral 11:57 min, mal jeden mínusový bod.Matthews dosiahol hetrik aj vo svojom druhom zápase sezóny, pomohol ním Torontu k víťazstvu nad Minnesotou 7:4. Je iba piaty hráč histórie, ktorý strelil tri góly v úvodných dvoch stretnutiach ročníka - pred ním to dokázali Alex Ovečkin (2017/18), Cy Denneny (1917/18), Joe Malone (1917/18) a Reg Noble (1917/18). William Nylander sa k Matthewsovi pridal tromi bodmi (2+1). Za Minnesotu dal svoj prvý gól v profilige rakúsky útočník Marco Rossi.Hetrikom sa prezentoval aj Jenner, ktorého Columbus zdolal New York Rangers 5:3. Tréner domácich Pascal Vincent sa tak tešil zo svojho prvého víťazstva v NHL.





Ottawa - Philadelphia 5:2, Winnipeg - Florida 6:4, Boston - Nashville 3:2, Columbus - NY Rangers 5:3, Detroit - Tampa Bay 6:4, Montreal - Chicago 3:2, Pittsburgh - Calgary 5:2, Toronto Minnesota 7:4, NY Islanders - Buffalo 3:2, St. Louis - Seattle 2:1 pp a sn, Edmonton - Vancouver 3:4, San Jose - Colorado 1:2 pp a sn, Vegas - Anaheim 4:1, Los Angeles - Carolina 5:6 pp a sn