Maďari zdolali v šlágri Srbov a majú na dosah Euro 2024, bližšie k nemu sú aj Taliani, Dáni a Slovinci

Srbi boli v zápase lepší

Taliani nechali zabudnúť na škandál

Slovinci roky nehrali veľký turnaj

15.10.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Maďarska sa priblížili k postupu na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku. V sobotňajšom šlágri G-skupiny v Budapešti zvíťazili nad Srbmi 2:1.V tabuľke sú na 1. mieste s 13 bodmi a trojbodovým náskokom pred Srbmi, ktorí odohrali o zápas viac. Na treťom mieste figuruje výber Čiernej Hory s ôsmimi bodmi.V prípade, že Maďari v utorok zvíťazia v Litve a Srbi doma neprehrajú s Čiernohorcami, postúpia na európsky šampionát.„Spravili sme obrovský krok vpred k nášmu cieľu. Chceli by sme sa poďakovať našim fanúšikom. Pre mňa dôležitý je každý gól, ktorý strelím, ale myslím si, že tento bol možno najdôležitejší v mojej kariére. Sme naozaj veľmi šťastní, že sme vyhrali tento zápas,“ povedal po stretnutí podľa webu Európskej futbalovej únie (UEFA) maďarský útočník Roland Sallai z nemeckého SC Freiburg , ktorý v 34. minúte exportnou strelou rozhodol o triumfe domácich.Srbi boli v Budapešti lepším mužstvom, ale napokon si odtiaľ neodviezli ani bod. V druhom polčase sa usilovali o vyrovnanie, ale tesný ofsajd dvakrát obral o gólovú radosť kanoniera Aleksandara Mitroviča.„Maďari sú kvalitné, bojovné a kompaktné mužstvo, ale neboli lepší ako my. Výsledok, samozrejme, hovorí pre nich a blahoželám im k víťazstvu. Nie vždy však zvíťazí lepší tím. Nezaslúžili sme si prehrať tento zápas,“ poznamenal srbský kouč Dragan Stojkovič.Úradujúci majstri Európy Taliani získali povinné tri body proti výberu Malty, keď doma zvíťazili 4:0.Na chvíľu tak nechali zabudnúť na škandál súvisiaci so stávkovaním na zakázaných weboch, ktorý v týchto dňoch otriasa Apeninským polostrovom a pre ktorý museli pred zápasom opustiť zraz talianskej reprezentácie dvaja hráči.V „céčku“ sa dostali na postupovú druhú priečku. Na konte síce majú desať bodov ako tretí Ukrajinci, ale sú vo výhode, pretože odohrali o zápas menej.„Bol to dobrý zápas v podaní celého tímu. Hneď od začiatku sme ukázali náš postoj a našu vôľu. Snažili sme sa robiť to, čo od nás tréner počas týždňa žiadal. Boli sme kompaktní a sústredení, dbali sme na detaily, čím sme si uľahčili zápas,“ povedal taliansky obranca Matteo Darmian V H-skupine sa futbalisti Slovinska a Dánska dostali do štvorbodového náskoku pred prenasledovateľmi z Fínska a Kazachstanu a sú na najlepšej ceste postúpiť na kontinentálny šampionát.Dáni si doma poradili s Kazachmi 3:1 a Slovinci pred vlastným publikom triumfovali nad tímom Fínska (3:0).Slovinci nehrali na veľkom turnaji od MS 2010 v JAR. Na európskom šampionáte hrali dosiaľ jediný raz - v roku 2000 v Belgicku a Holandsku.