NHL: Montreal so Slafkovským zvíťazil nad Edmontonom 3:0

Hokejisti Montrealu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Edmontonom 3:0. Slovenský útočník v drese domácich Juraj Slafkovský si do štatistík si pripísal jeden plusový bod. Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry, jeho tím zvíťazil na ľade domáceho Utahu 6:2.





NHL - sumáre

Fehérváry bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals, keď na ľade strávil 20:22 minút. Do štatistík si pripísal jeden plusový bod a aj jednu strelu na bránku. Zápas odohral v tretej obrannej dvojici s Trevorom van Riemsdykom. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin strelil dva góly a osamostatnil sa na prvom mieste najlepších strelcov ligy. Po 18 zápasoch má na konte 14 gólov. Zároveň znovu ukrojil z manka na najlepšieho strelca histórie Waynea Gretzkého a k jeho prekonaniu mu zostáva streliť ešte 27 gólov. Zápas sa však pre neho predčasne skončil v tretej tretine po kolízii s Jackom McBainom. "Zajtra budeme vedieť viac," uviedol tréner Spencer Carbery k rozsahu Ovečkinovho zranenia. Washington poskočil po víťazstve na prvé miesto vo Východnej konferencii. V 18 zápasoch vybojoval 13 víťazstiev a získal 27 bodov. V Utahu dosiahol tretie víťazstvo po sebe. "Odolnosť, súťaživosť, vášeň a zápal do hry je to, čo sme predviedli dnes a snažíme sa o to celú sezónu. Hráči vidia, že je to cesta k víťazstvám. Dnes sme neboli v ideálnej situácii, keďže sme mali za sebou ťažký zápas a cestovanie. Vedeli sme však, že potrebujeme získať dva body a tak sme si to išli oddrieť," uviedol tréner Carbery.Slafkovský nastúpil na krídle prvej formácie s centrom Nickom Suzukim a Kirbym Dachom. Na ľade strávil 17:20 min. a prezentoval sa aj dvomi strelami. Nebodoval v treťom zápase po sebe. Na ľade bol pri prvom góle domácich, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný. Brankár Samuel Montembeault zneškodnil 30 striel hostí a dosiahol druhé čisté konto v sezóne. "V takomto zápase viete, že súper je schopný potrestať každú vašu chybu. Dnes som veľmi hrdý na prácu celého nášho tímu. Spoluhráči zblokovali veľa striel a najmä David (Savard) schytal veľa pukov. V prvej tretine aj Kaiden (Guhle), no potom sa vrátil a dal dôležitý gól. V nedávnych zápasoch sme spravili veľký pokrok v defenzíve. Teraz bude dôležité, aby sme ostali konzistentní," uviedol Montembeault pre nhl.com. Canadiens iba druhýkrát v sezóne zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe. "Olejári" prehrali aj druhý zápas z trojzápasového tripu po kanadských mestách a tretíkrát v sezóne neskórovali. Domácim sa podarilo eliminovať dve ofenzívne hviezdy hostí Connora McDavida a Leona Draisaitla, ktorí odohrali v zápase viac než 20 minút, no pripísali si iba dva, resp. tri mínusové body. Útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins odohral 900. zápas v drese Oilers, čo je tretí najvyšší počet v klubovej histórii. Viac odohrali iba Kevin Lowe (1037) a Ryan Smyth (971).Hráči Columbusu zvíťazili na ľade Bostonu prvýkrát od januára 2020. Víťazstvom 5:1 si vylepšili bilanciu z nedávnych zápasov, keď zvíťazili v druhom z uplynulých deviatich. Boston prehral tretíkrát po sebe a rovnako trikrát po sebe prehral aj na domácom ľade. Ten bol v nedávnych sezónach veľkou výhodou Bruins, no v prebiehajúcom ročníku maj na ňom negatívnu bilanciu 5 víťazstiev a 6 prehier. Boston zatiaľ zaostáva za očakávaniami rovnako viacero jeho lídrov. Patrí k nim aj útočník Charlie Coyle, ktorý síce strelil jediný gól tímu v zápase s Columbusom, no po 20 dueloch má na konte iba 5 bodov (4+1). V základnej časti minulej sezóny ich nazbieral 60. "Všetci musíme niesť zodpovednosť za súčasný stav. Každý líder mužstva a každý jeho hráč môže byť lepší. Nevíťazíme a to nie je dobre. Musíme sa v prvom rade pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, čo by sme mali spraviť inak," poznamenal Coyle. Blue Jackets zvíťazili na ľade súpera prvýkrát po siedmich prehrách a a celkovo iba druhýkrát v sezóne. "Po prvom zákroku som získal dobrý pocit. Potom prišli ďalšie a cítil som, že sme si všetci začali viac veriť. Hrali sme rýchlo a fyzicky. Je to pre nás veľké víťazstvo. Mám veľmi rád prostredie a halu v Bostone," uviedol brankár Columbusu Elvis Merzlikinš.Hráči Colorda zvíťazili na ľade Philadelphie 3:2 a zvíťazili vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Flyers prehrali prvýkrát po troch víťazstvách. Dvomi gólmi sa na víťazstve podieľal obranca Cale Makar. Duel priniesol aj nepríjemný moment, keď jedného z dvojice hlavných rozhodcov Mitcha Dunninga odniesli z ľadu na nosidlách po tom, čo ho atakoval obranca hostí Josh Manson. Po prevoze absolvoval vyšetrenia v nemocnici, ktoré neukázali zdravotný problém. "Nevidel som tú situáciu, no som rád, že z nemocnice prišli pozitívne správy. Obávali sme sa, že bude mať problém s rukami, pretože také boli prvé informácie. Necítil si ich. Je dobre, že je všetko v poriadku, vydýchli sme si," povedal tréner Philadelphie John Tortorella.O prekvapenie sa postarali hokejisti Anaheimu, ktorí triumfovali v Dallase 4:2. Výrazne im k tomu pomohol český brankár Lukáš Dostál, ktorý zneškodnil 34 striel a aj útočník Brett Leason s bilanciou gól a dve asistencie. "Moji spoluhráči odviedli výbornú prácu pri dorážkach súpera. Videl som puky pri strelách z väčšej vzdialenosti a to bolo dôležité," poznamenal Dostál. Pre Leasona to bol prvý trojbodový zápas v sezóne. "Bol to jeden z tých duelov, keď máte puk často na hokejke a vždy je z toho niečo zaujímavé. Myslím si, že sme ako tím hrali rýchlo. Celkovo sa snažíme hrať aj tvrdo a jednoducho," konštatoval Leason. Dallas prehral prvýkrát po troch víťazstvách a v deviatom domácom zápase utrpel iba druhú prehru. "Takýto typ zápasu sa občas stane každému. Nech robíte počas duelu čokoľvek, nedarí sa vám zvrátiť ho. Už s tým nič nespravíme, je to za nami a teraz je všetko o tom, ako na to dokážeme zareagovať," uviedol tréner Dallasu Pete DeBoer.Hokejisti San Jose zdolali Detroit 5:4 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodla v 61. minúte jednotka draftu 2024 Macklin Celebrini. Ukončili tým sériu troch zápasov bez víťazstva. Celebrini sa stal vo veku 18 rokov a 158 dní tretím najmladším hráčom histórie NHL s gólom v predĺžení zápasu základnej časti po Sidneym Crosbym (18 rokov, 101 dní) a Jordanovi Staalovi (18 rokov, 153 dní). "Červené krídla" prehrali v piatom zápase z uplynulých šiestich.





Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 1:5 (0:3, 1:0, 0:2)



Góly: 35. Coyle (Brazeau, Lohrei) - 6. Voronkov (Monahan, Fabbro), 11. Olivier, 20. Van Riemsdyk (Werenski, Fantilli), 48. Danforth (Sillinger), 55. Činachov (Monahan). Brankári: Swayman - Merzlikinš, strely na bránku: 30:29







Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)



Góly: 52. Tippett (Konecny, Sanheim), 54. Foerster (Brink, Grans) - 29. Makar (MacKinnon, Toews), 36. Makar (Mittelstadt, Rantanen), 49. Mittelstadt (Rantanen, Drouin). Brankári: Kolosov - Annunen, strely na bránku: 26:29







Montreal Canadiens - Edmonton Oilers 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 40. Gallagher (Matheson), 46. Guhle (Caufield, Evans), 57. Evans (Suzuki). Brankári: Montembeault - Pickard, strely na bránku: 27:30







Dallas Stars - Anaheim Ducks 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)



Góly: 44. Lindell (Bourque, Benn), 53. Duchene (Seguin, Marchment) - 1. Zellweger (Strome), 6. Leason (Miňťukov, Gudas), 28. Gauthier (Leason, Killorn), 55. LaCombe (Leason, Gauthier). Brankári: DeSmith - Dostál, strely na bránku: 36:28







Utah Hockey Club - Washington Capitals 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)



Góly: 4. McBain (Stenlund, Cole) - 8. Strome, 8. Dowd (Duhaime, Raddysh), 12. Ovečkin (Dubois), 26. Ovečkin (Carlson, Strome), 48. Duhaime (Van Riemsdy, Eller), 51. Protas (Mangiapane). Brankári: Ingram (Vejmelka) - Lindgren, strely na bránku: 26:24







San Jose Sharks - Detroit Red Wings 4:3 pp (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 11. Eklund (Wennberg, Walman), 26. Eklund (Ferraro, Zetterlund), 40. Toffoli (Wennberg, Dellandrea), 47. Kunin (Grundström, Thrun), 61. Celebrini (Granlund, Ceci) - 8. Larkin (Edvindsson), 19. Kasper (Gustafsson, Tarasenko), 29. Rasmussen, 58. DeBrincat (Raymond, Larkin) . Brankári: Blackwood - Talbot, strely na bránku: 34:20



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 20:22 0 0 0 +1 2 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:20 0 0 0 +1 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/