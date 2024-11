NHL: Ovečkin potvrdil formu dvomi gólmi,no zranil sa, Dowd:Nahnevalo nás to

Hokejový útočník Alexander Ovečkin dosiahol v nočnom zápase na ľade Utahu niekoľko míľnikov a priblížil sa historickému gólovému rekordu, no duel nedohral pre zranenie. V tretej tretine sa nevrátil do hry po tom, čo spadol po kolízii s Jackom McBainom, hokejka súpera ho trafila do spodnej časti tela. "Nahnevalo nás to," citoval útočníka Nica Dowda web nhl.com.





"Toto nikto nechce vidieť. Bol rozbehnutý a pre náš tím znamená veľmi veľa. Je to náš kapitán a líder. Ak chcete víťaziť, tak musíte dávať góly. V nedávnom období hral neuveriteľne, takže toto nás vôbec neteší," uviedol Dowd. Tréner Spencer Carbery nemal počas pozápasovej tlačovej konferencie viac informácií o Ovečkinovom zranení: "V tejto chvíli je na vyšetrení. Viac budeme vedieť zajtra."Ovečkin dovtedy strelil dva góly, ktorými pomohol k triumfu 6:2. Nadviazal tým na hetrik z predošlého zápasu na ľade Vegas. Dva viacgólové zápasy za dva dni dosiahol piatykrát v kariére. Vyrovnal tým výkony Dina Ciccarelliho, Maria Lemieuxa, Jariho Kurriho a Mauricea Richarda. Iba rekordér Wayne Gretzky mal viac gólových "back to back" zápasov - šesť. Na ľade Utahu dvakrát prekonal Connora Ingrama a vyrovnal ligový rekord Jaromíra Jágra, ktorý tiež strelil minimálne jeden gól 178. brankárom v NHL.Ovečkin má v prebiehajúcej sezóne na konte už 15 gólov a osamostatnil sa na čele najlepších strelcov ligy. Potreboval na to iba 18 zápasov. Ak by si udržal nastolené tempo, mal by na konci základnej časti 68 gólov. V súvislosti s ruským útočníkom sa často skloňuje jeho útok na absolútny rekord Waynea Gretzkého, ktorý strelil počas kariéry 894 gólov v základnej časti NHL. Ovečkinovi k prekonaniu tohto historického výkonu chýba 27 gólov.Jeho gól na priebežných 1:3 na ľade Utahu sa neskôr ukázal ako víťazný. Rozhodujúci gól strelil už proti 28 tímom. Iba osem hráčov to dokázalo proti vyššiemu počtu mužstiev - Kyle Palmieri, Sebastian Aho, Jevgenij Malkin, Mats Sundin, Brendan Shanahan (všetci 29), Nathan MacKinnon, Jeff Carter a Patrick Marleau (všetci 30). Zároveň sa stal prvým hráčom v NHL, ktorý odohral 100 zápasov na klziskách súperov s viac než jedným gólom.