NHL: Montreal zdolal Anaheim 3:2 sn, Slafkovský s asistenciou (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na utorok v zámorskej NHL asistenciu. Jeho Montreal Canadiens zdolal Anaheim Ducks 3:2 po samostatných nájazdoch. Chicago triumfovalo na ľade New Yorku Rangers 2:1 a Detroit uspel v jedenásťgólovej prestrelke v Buffale 6:5 po samostatných nájazdoch.



Slovenský útočník si pripísal asistenciu v 25. minúte, keď využil zaváhanie brankára Lukáša Dostala pri rozohrávke puku za bránkou a bodoval prvýkrát po štyroch dueloch. Slafkovský našiel úplne voľného Kirbyho Dacha, ktorý iba 11 sekúnd po góle hostí na 1:2 trafil odkrytú časť bránky a vyrovnal. Skóroval prvýkrát od 26. októbra, gól predtým nedal v 19 stretnutiach a deväť nebodoval. "Myslím si, že toto bol asi jediný spôsob, ako som mohol dať gól - mať pred sebou úplne odkrytú bránku," smial sa po zápase Dach. "Bolo to fajn, 'Slaf' ma pekne našiel a je to pre mňa určite povzbudzujúce." Slafkovský po dueli o góle Dacha povedal: "Bol som šťastný, pretože viem, že keď dáte pár gólov, získate sebadôveru späť. To je presne to, čo potrebuje. A ja to potrebujem tiež.“





Prvou hviezdou duelu bol Patrik Laine, skóroval v úvode zápasu počas presilovej hry a mal aj asistenciu. Fínsky krídelník sa po zranení presadil v treťom zo štyroch stretnutí a všetky tri Montreal vyhral. Laine rozhodol aj v nájazdoch, keď dosiahol gól v prvej sérii, pridal sa k nemu Cole Caufield. Za Ducks zaznamenal oba presné zásahy Troy Terry, no jeho tím prehral tretíkrát za sebou. Slafkovský odohral 14:40 minúty a okrem asistencie mal aj dva hity. V tejto sezóne nastúpil v 25 stretnutiach a má bilanciu 2+13. Oporou domácich bol opäť brankár Sam Montembeault s 27 úspešnými zákrokmi, v nájazdoch neinkasoval ani raz. Dvadsaťročný branca Lane Hutson sa podieľal na presnom zásahu Laineho a natiahol svoju bodovú šnúru i sériu asistencií na sedem duelov, čo je klubový rekord obrancu-nováčika. V prvých 30 zápasoch v NHL dosiahol 21 asistencií, čo sa pred ním v profilige podarilo siedmim zadákom. Viac ich nazbierali iba Larry Murphy (27 asistencií), Nicklas Lidström (23), Brian Leetch (22) a Quinn Hughes (22).



Chicago triumfovalo po piatich dueloch a prvýkrát pod vedením dočasného trénera Andersa Sörensena, ktorý nahradil na striedačke Lukea Richardsona. Blackhawks uspeli na ľade New Yorku Rangers 2:1. O ich víťazstve rozhodol v druhej tretine Taylor Hall, ktorý mal aj asistenciu. Brankár Arvid Söderblom dosiahol 29 úspešných zákrokov. "Je fajn, že sme zastavili negatívnu sériu, myslím si, že aj pre chlapcov už bola trochu pridlhá. Dnes tvrdo bojovali a výsledok sa dostavil," vyhlásil Sörensen podľa nhl.com. Rangers sa nedarí, prehrali ôsmy z uplynulých desiatich zápasov. "Už neviem, čo mám na to povedať," netajil sklamanie útočník Artemij Panarin. "Mali sme opäť veľa šancí, mali sme skórovať, ale nedarí sa nám. Šance nevyhrávajú zápasy, to vieme. Musíme začať dávať góly a dúfam, že sa tak stane už v ďalšom zápase, ale mám pocit, že toto opakujem už stýkrát."



Aj Red Wings uspeli po piatich stretnutiach. Na ľade Buffala pritom prehrávali 0:1, 2:3 i 3:5. Moritz Seider však vyrovnal v 56. minúte a v nájazdoch potom rozhodol kapitán Dylan Larkin. V drese hostí zaznamenal dva góly Andrew Copp. Larkin a J.T. Compher dosiahli zhodne po dve asistencie. Seider a Lucas Raymond mali bilanciu 1+1. "Toto sme naozaj potrebovali. Bol to boj, raz sme boli hore a raz dole, ale napokon sme to dokázali uhrať," tešil sa Seider. Už po prvej tretine odišiel z bránky hostí Ville Husso, ktorý inkasoval tri góly zo siedmich striel a nahradil ho 22-ročný Sebastian Cossa. Ten si vo svojom debute v NHL pripísal 12 úspešných zákrokov a je jedenásty brankár Red Wings s víťazstvom hneď v premiérovom vystúpení: "Skutočne som sa sústredil na prvú strelu, hoci o chvíľu neskôr som inkasoval. V tretej tretine mi však spoluhráči veľmi pomohli." Sabres potiahol trojbodový (2+1) Jason Zucker, no jeho tím prehral siedmykrát v sérii. "Nehráme dobre. Prehrali sme sedemkrát za sebou, musíme sa pozrieť do zrkadla a snažiť sa s tým niečo robiť," hneval sa Zucker.

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 5:6 po predĺžení a nájazdoch (3:2, 2:1, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Benson (Cozens, Krebs), 11. Thompson (Zucker), 16. Zucker (Krebs, McLeod), 23. Aube-Kubel (Malenstyn, Power), 30. Zucker (McLeod) – 5. DeBrincat (Larkin), 5. Copp (Compher, Seider), 22. Raymond (Larkin, Gustafsson), 51. Copp (Chiarot, Compher), 56. Seider (Raymond, Edvinsson), rozh. nájazd Larkin. Brankári: Reimer - Husso (21. Cossa), strely na bránku: 21:31







New York Rangers – Chicago Blackhawks 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 20. Cuylle (Carrick) – 9. Bertuzzi (Hall), 27. Hall (Bedard, Dickinson). Brankári: Šesťorkin - Söderblom, strely na bránku: 29:32







Montreal Canadiens – Anaheim Ducks 3:2 po predĺžení a nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 3. Laine (Suzuki, Hutson), 25. Dach (SLAFKOVSKÝ, Laine), rozh. nájazd Laine – 11. Terry (Fowler, Harkins), 25. Terry (Killorn, Vatrano). Brankári: Montembeault - Dostál, strely na bránku: 21:29







Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:40 0 1 1 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/