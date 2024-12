Majstrovstvách sveta v krátkom bazéne: Potocká postúpila do finále 200 m pol. pr. v rekorde SR

Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne do finále disciplíny 200 m polohové preteky. V budapeštianskej Duna aréne zaplávala čas 2:07,17 min., ktorým si vybojovala účasť medzi osmičkou najlepších. Týmto výkonom zároveň prekonala viac ako 25 rokov starý slovenský rekord bývalej olympijskej medailistky Martiny Moravcovej (2:08,55). Potocká sa predstaví vo svojom premiérovom finále na MS v utorok o 18.01 h.





Dvadsaťdvaročná Slovenka uspela v tretej rozplavbe, v ktorej obsadila tretiu priečku. Na najrýchlejšiu plavkyňu spomedzi všetkých, Britku Abbie Woodovú, stratila 2,01 sekundy. "Plávalo sa mi úžasne, veľmi sa z toho teším. Je to moje prvé finále na MS, takže to ešte určite na mňa nedoľahlo. Dala som do toho všetko, keďže som vedela, že to bude iba na finále. V takejto forme som ešte v živote nebola, treba to využiť. Vo finále si to chcem hlavne užiť," uviedla Potocká po postupe.Šestica ďalších Slovákov sa vo finále nepredstaví. Z úvodných pretekov nepostúpili Lilian Slušná (50 m motýlik), Tibor Tišťan (50 m motýlik), Teresa Ivanová (100 m znak), Martin Perečinský (100 m znak), Laura Benková (400 m v.sp.) ani Jakub Poliačik (200 m pol. pr.).Mužská štafeta na 4x100 m voľný spôsob v zložení Tišťan, Poliačik, Matej Duša, Adam Halás obsadila 15. priečku a nepostúpila. Ženskému kvartetu (Ivanová, Slušná, Zora Ripková a Alexandra Hrnčárová) nevyšla v rovnakej disciplíne prvá rozplavba, v ktorej obsadili poslednú šiestu pozíciu.