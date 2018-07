NHL: Na arbitráž sa prihlásilo 44 hráčov. Ktorý Slovák je medzi nimi?

Marko Daňo (v tmavom). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam hráčov, ktorí sa prihlásili na arbitráž:



Anaheim Ducks: Brandon Montour

Calgary Flames: Garnet Hathaway, Mark Jankowski, Brett Kulak, Elias Lindholm, David Rittich

Carolina Hurricanes: Trevor van Riemsdyk (už podpísal novú zmluvu)

Colorado Avalanche: Patrik Nemeth, Matt Nieto

Dallas Stars: Mattias Janmark, Devin Shore, Gemel Smith

Florida Panthers: MacKenzie Weegar

Minnesota Wild: Matt Dumba, Jason Zucker

Montreal Canadiens: Joel Armia, Phillip Danault

Nashville Predators: Miikka Salomäki

New Jersey Devils: Blake Coleman, Stefan Noesen

New York Islanders: Brock Nelson

New York Rangers: Kevin Hayes, Brady Skjei, Ryan Spooner, Jimmy Vesey

Ottawa Senators: Cody Ceci, Mark Stone

Philadelphia Flyers: Taylor Leier, Alex Lyon

Pittsburgh Penguins: Jamie Oleksiak

San Jose Sharks: Chris Tierney

St. Louis Blues: Joel Edmundson, Dmitrij Jaškin, Oskar Sundqvist

Vancouver Canucks: Troy Stecher

Vegas Golden Knights: William Karlsson, Colin Miller, Tomáš Nosek

Washington Capitals: Liam O'Brien

Winnipeg Jets: MARKO DAŇO, Connor Hellebuyck, Adam Lowry, Brandon Tanev, Jacob Trouba

Detroit podpísal dvojročnú zmluvu s Athanasiouom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marko Daňo z Winnipegu spolu s ďalšími 43 hráčmi zo zámorskej NHL sa pri rokovaniach o nových zmluvách rozhodli pre arbitráž. Na zozname obmedzených voľných hráčov, ktorí sa k tomuto kroku odhodlali, figuruje ako jediný Slovák. Medzi hráčmi najviac vyčnieva William Karlsson, švédsky útočník Vegas bol v uplynulej sezóne so 43 gólmi tretí najlepší strelec súťaže.Daňo dostal od Winnipegu Jets kvalifikovanú ponuku na novú zmluvu už 25. júna a "tryskáče" si tak na neho udržali rokovacie práva. Dvadsaťtriročnému útočníkovi vypršal po uplynulej sezóne ročný kontrakt na 850.000 dolárov, Winnipeg mu dal ponuku na novú zmluvu so základným päťpercentným zvýšením. Tú ale neprijal a obrátil sa na arbitráž. Slovenský útočník odohral v uplynulej sezóne za Jets 23 zápasov, v ktorých dal dva góly a pri jednom asistoval. V play off šancu v zostave Winnipegu nedostal.Dvadsaťpäťročnému Švédovi Karlssonovi sa uplynulá sezóna nesmierne vydarila. Po tom, čo si ho v rozširovacom drafte vybralo Vegas sa zaradil medzi najväčších ťahúňov tímu a dosiahol kariérne rekordy v počte gólov (43), asistencií (35) i bodov (78) v 82 zápasoch. Doteraz mal platný dvojročný kontrakt na 2 milióny, no po vydarenej sezóne bude chcieť podstatne viac.Medzi ďalších významnejších hráčov, ktorí požiadali o arbitráž, patria center Calgary Flames Elias Lindholm, obranca Matt Dumba a útočník Jason Zucker z Minnesota Wild, center Brock Nelson z NY Islanders, útočník Ottawy Mark Stone, brankár Jets Connor Hellebuyck a jeho spoluhráč z obrany Jacob Trouba, či štvorica z NY Rangers - obranca Brady Skjei a útočníci Kevin Hayes, Ryan Spooner a Jimmy Vesey. Informáciu priniesla oficiálna webstránka zámorskej profiligy.Na arbitráž sa najprv prihlásil aj obranca Trevor van Riemsdyk, ale následne sa ešte vo štvrtok dohodol s Carolinou na dvojročnom kontrakte v hodnote 4,6 miliónov dolárov, 2,1 zarobí v nasledujúcej sezóne a zvyšok v tej ďalšej.Vlani v lete požiadalo o arbitráž spolu 30 obmedzených voľných hráčov, no jediný, ktorý ju reálne využil bol obranca Nate Schmidt z Vegas. Ostatných 29 hráčov podpísalo kontrakty ešte pred ňou.Hráči mali možnosť prihlásiť sa na arbitráž do štvrtka. Nezávislý súd bude rozhodovať o výškach kontraktov v Toronte medzi 20. júlom a 4. augustom, samozrejme, hráči sa môžu dohodnúť so svojimi klubmi aj pred arbitrážnym konaním.Klub zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings podpísal nový dvojročný kontrakt s Andreasom Athanasiouom.Dvadsaťtriročný krídelník odohral v uplynulej sezóne za "červené krídla" dokopy 71 zápasov a dosiahol kariérne maximá v počte asistencií (17) i bodov (33). Dokopy odohral 172 duelov základnej časti NHL, všetky v drese Detroitu a na konto si pripísal 76 bodov (43+33). V piatich stretnutiach play off pridal jeden gól.