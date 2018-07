Ronaldov agent pre médiá: Bude večne vďačný Realu, ak mu dovolí odísť

Na archívnej snímke Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 6. júla (TASR) - Agent portugalského futbalového útočníka Cristiana Ronalda povedal pre tamojšie médiá, že jeho klient "by bol nekonečne vďačný" Realu Madrid, ak by mu úradujúci európsky šampión umožnil prestúpiť.Portugalský denník Record priniesol v piatok slová Jorgeho Mendesa, podľa ktorých RonaldoSvetové médiá už niekoľko dní prinášajú správy, že 33-ročný kanonier prijal ponuku talianskeho Juventusu Turín. Real by mal dostať odstupné 100 miliónov eur a hráč by mal ročne zarábať 30 miliónov eur, ktoré by mu platila automobilka Fiat, aby klub neporušil finančné fair play. Fiat a Juventus majú rovnakých majiteľov.citovala agentúra AP Mendesa, ktorý sa mal vo štvrtok stretnúť s prezidentom Realu a rokovať o podmienkach odchodu. Hráč už je vraj s talianskym šampiónom dohodnutý, Real ale požaduje vyššie odstupné.