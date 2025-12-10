|
Streda 10.12.2025
Meniny má Radúz
10. decembra 2025
NHL: Nemec prispel gólom k víťazstvu New Jersey v Ottawe
Devils ukončili sériu piatich prehier.
Zdieľať
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v nočnom zápase NHL na ľade Ottawy svoj siedmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k triumfu New Jersey 4:3, ktorým Devils ukončili sériu piatich prehier. Útočníci Juraj Slafkovský z Montrealu ani Dalibor Dvorský zo St. Louis sa nezapísali do kanadského bodovania, ich tímy prehrali.
Nemec sa v 6. minúte zapojil do rýchleho protiútoku, v ktorom dostal prihrávku od Connora Browna a strelou bez prípravy prekvapil brankára Linusa Ullmarka. Devils v tej chvíli vyrovnali na 1:1 a o svojom triumfe napokon rozhodli v 53. minúte, keď skóroval Cody Glass. Nemec odohral 19:35 min, počas ktorých získal dva plusové body a s piatimi streleckými pokusmi bol najaktívnejší hráč tímu. „Inkasovali sme tri góly v oslabeniach a aj tak sme to dokázali vybojovať. Hovorí to o tom, aký dobrý bol náš postup v rozostavení päť na päť a ako dobre sme hrali. Toto sú tie úseky, za ktoré ste neskôr v sezóne vďační, pretože sa veľa naučíte o sebe, veľa sa naučíte o svojom tíme. Je dobré vidieť, ako sa náš tím vracia k svojej identite,“ uviedol útočník New Jersey Connor Brown.
Ottawa prehrala tretí zápas po sebe. „Je frustrujúce, že sme z tohto zápasu nezískali ani bod. Každý večer je trochu iný, ale po týchto troch zápasoch sme povedali, že sme podali dobrý výkon, no nič sme z neho nezískali,“ povedal tréner Ottawy Travis Green podľa nhl.com.
Dalibor Dvorský nebodoval v jedenástom zápase v rade. Proti Bostonu si do štatistík pripísal mínusový bod, dva hity a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach (6/10). Na ľade strávil 12:13 min. Blues prehrali na vlastnom ľade 2:5 a ani tretíkrát v sezóne sa im nepodarilo dosiahnuť tri víťazstvá v sérii. Boston zvíťazil vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník Montrealu Juraj Slafkovský. Jeho tím prehral na domácom ľade s Tampou Bay 1:6. Útočník hostí Jake Guentzel získal v zápase svoj 600. bod v základnej časti NHL. Pre Lightning to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách. Slafkovský odohral 16:41 min, počas ktorých mal dve strely, bodyček a zblokovanú strelu. Jeho spoluhráč Cole Caufield nebodoval prvýkrát po 11 zápasoch. Duel príliš nevyšiel montrealským brankárom Jakubovi Dobešovi a Samovi Montembeaultovi, ktorí inkasovali šesť gólov z 27 striel. Klub zareagoval povolaním Jacoba Fowlera z farmy v Lavale.
Útočník Emil Heineman gólom v samostatných nájazdoch rozhodol o víťazstve NY Islanders nad Vegas. Domáci triumfovali 5:4 a dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov. Golden Knights prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách. Pavel Dorofejev vyrovnal na 4:4 gólom v poslednej minúte riadneho hracieho času. Asistoval mu pri ňom kanadský útočník Mark Stone, ktorý bodoval vo všetkých 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny, do ktorých nastúpil. Islanders potvrdili sľubnú formu z doterajšieho priebehu sezóny. V nahustenej tabuľke Východnej konferencie, v ktorej je rozdiel medzi štvrtým tímom a trinástym iba štyri body, figurujú na 3. mieste. „V prvom rade bolo dôležité, že sme boli odolní. Prehrávali sme 0:2, ale nič sme nezmenili a to sa mi páčilo. Hrali sme dobre, mali sme pohyb a správne riešenie situácií pred bránkou a okolo nej. Veľmi dobre sme kontrolovali puk. Tá odolnosť však bola kľúčová,“ poznamenal tréner NY Islanders Patrick Roy.
Jeden z najproduktívnejších nováčikov sezóny Beckett Sennecke skóroval v oslabení v čase 59:59 min a poslal do predĺženia zápas medzi Pittsburghom a Anaheimom. Hostia dokonali obrat v samostatných nájazdoch, v ktorých sa ako jediný presadil útočník Leo Carlsson. Oporou hostí bol aj brankár Ville Husso, na ktorého smerovalo až 49 striel. Ducks zvíťazili tretíkrát v rade.
Hráči Caroliny zakončili sériu siedmich domácich zápasov víťazstvom nad Columbusom 4:1. Pre Blue Jackets to bola tretia prehra v sérii. Na ľade „hurikánov“ prehrali ôsmykrát v rade. Zatiaľ naposledy na ňom zvíťazili v januári 2022. „Myslel som si, že sme mali šancu zvíťaziť, ale nakoniec sme zlyhali. V tejto lige ide o víťazstvá, takže musíme nájsť spôsoby, ako víťaziť,“ poznamenal útočník Columbusu Sean Monahan. Brankár Caroliny Brandon Bussi vyrovnal rekord NHL, keď vyhral deviaty zápas z úvodných desiatich vo svojej kariére. „Beriem to deň za dňom. Je to dobrý pocit, keď víťazíme. Náš tím hral naozaj dobre vo väčšine týchto úspešných duelov, ak nie vo všetkých,“ konštatoval Bussi podľa nhl.com.
Útočník Philadelphie Travis Konecny získal v zápase proti San Jose svoj 500. bod v NHL. Bilanciou gól a asistencia prispel k víťazstvu 4:1.
Hráči Winnipegu síce prestrieľali Dallas 33:19, no napokon mu podľahli 3:4. Tromi asistenciami sa na víťazstve hostí podieľal útočník Mikko Rantanen. Jets, ktorí v minulej sezóne triumfovali v základnej časti, pokračujú v nevýrazných výkonoch, keď z uplynulých desiatich zápasov vyhrali iba dva. Dallas predĺžil víťaznú sériu na štyri stretnutia.
Sezónu sa svojimi očakávaniami zatiaľ prežívajú aj hráči Edmontonu. Finalista minulých dvoch ročníkov prehral na domácom ľade s posledným tímom Východnej konferencie Buffalom 3:4 po predĺžení. Domáci prehrávali pred treťou tretinou 0:3, no napokon vyrovnali na 3:3 aj zásluhou dvoch gólov kapitána Connora McDavida, ktorý poslal duel do predĺženia gólom dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času. O triumfe hostí rozhodol v 61. minúte Alex Tuch. Oilers prehrali šiesty zápas z predošlých desiatich, Buffalo sa tešilo z triumfu po troch prehrách.
V súboji tímov z opačných koncov tabuľky Západnej konferencie zvíťazili hráči Nashvillu nad Coloradom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol bývalý hráč Avalanche Ryan O´Reilly. Predators sa vďaka dvom bodom posunuli na predposledné miesto na západe, na posledné spadol Vancouver. Duel poslal do predĺženia Cale Makar, ktorý vyrovnal gólom osem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Prvýkrát v histórii NHL sa stalo, že počas jedného večera padli až štyri góly v záverečných 15 sekundách riadneho hracieho času, ktoré znamenali vyrovnanie.
NHL - sumáre
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Kapanen (Suzuki, Demidov) - 3. Point (Guentzel, Bjorkstrand), 7. Holmberg, 18. Kučerov (Crozier), 23. D´Astous (Kučerov), 42. Raddysh (Cirelli), 49. Raddysh (Point). Brankári: Dobeš (21. Montembeault) - Johansson, strely na bránku: 27:27.
New York Islanders - Vegas Golden Knights 5:4 pp a sn (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Horvat (Pulock, Schaefer), 24. Gatcomb (Cizikas, Maclean), 34. Holmström (Ritchie, Duclair), 51. Horvat (Barzal, Šabanov), rozh. sn Heineman - 13. Hanifin (Eichel, Theodore), 17. Marner (Korczak, Stone), 42. Barbašov (Bowman, Eichel), 60. Dorofejev (Marner, Stone). Brankári: Sorokin - Hart, strely na bránku: 27:36.
Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Góly: 2. Batherson (Tkachuk, Sanderson), 13. Stützle (Tkachuk, Cozens), 31. Batherson (Cozens, Stützle) - 6. NEMEC (Brown, Gricjuk), 18. Gricjuk (Brown, Glass), 25. Cotter, 53. Glass (Gricjuk, Brown). Brankári: Ullmark - Markström, strely na bránku: 37:32.
Philadelphia Flyers - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 19. Dvorak (Zegras, Konecny), 24. Grundström (Seeler, Sanheim), 40. Cates (Brink, Drysdale), 59. Konecny (Dvorak) - 12. Graf (Klingberg, Smith). Brankári: Vladař - Nedeljkovic, strely na bránku: 30:18.
Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Acciari (Dewar), 40. Novak (Karlsson, Shea), 57. Mantha (Crosby, Karlsson) - 26. LaCombe (Sennecke, Gauthier), 35. Terry, 60. Sennecke, rozh. sn Carlsson. Brankári: Šilovs - Husso, strely na bránku: 49:28.
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly: 30. Jarvis (Svečnikov), 48. Robinson (Hall, Nyström), 54. Staal (Svečnikov, Gostisbehere), 59. Martinook (Miller, Walker) - 13. Voronkov (Monahan, Marčenko). Brankári: Bussi - Greaves, strely na bránku: 31:24.
St. Louis Blues - Boston Bruins 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly: 6. Thomas (Bučnevič, Faulk), 25. Thomas (Bučnevič) - 33. Minten (Chusnutdinov, Pastrňák), 35. Kastelic (Kuraly, Söderström), 49. Kastelic (Kuraly, Zadorov), 52. Minten, 59. Zacha (E. Lindholm, Pastrňák). Brankári: Hofer - Swayman, strely na bránku: 26:31.
Winnipeg Jets - Dallas Stars 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly: 32. Scheifele (Connor), 39. Scheifele (Morrissey, Connor), 46. Stanley (Perfetti, Vilardi) - 1. Lindell (Johnston, Rantanen), 22. Hintz (Rantanen, Johnston), 23. Petrovic (Bourque), 45. Robertson (Heiskanen, Rantanen). Brankári: Comrie - DeSmith, strely na bránku: 33:19.
Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 3:4 pp (0:1, 0:2, 3:0 - 0:1)
Góly: 41. McDavid (Ekholm), 42. Podkolzin (Draisaitl, Emberson), 60. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard) - 20. Doan (Dahlin, Thompson), 32. Thompson, 32. Doan (Thompson, Dahlin), 61. Tuch (McLeod, Dahlin). Brankári: Skinner - Ellis (20. Lyon), strely na bránku: 30:28.
Nashville Predators - Colorado Avalanche 4:3 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 5. Marchessault (O´Reilly, Forsberg), 6. Schaefer (Svečkov), 53. Skjei (Wilsby, Evangelista), rozh. sn O´Reilly - 2. Nelson (Manson, Burns), 11. Lehkonen (Nečas, MacKinnon), 60. Makar (Nečas, MacKinnon). Brankári: Saros - Wedgewood, strely na bránku:
Slováci v akcii
Šimon Nemec (New Jersey) 19:35 1 0 1 +2 5 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:41 0 0 0 -1 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:13 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
MacKinnon sa ako prvý hráč v sezóne dostal na métu 50 bodov
Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa stal prvým hráčom v prebiehajúcej sezóne 2025/2026, ktorý nazbieral 50 bodov. Potreboval na to iba 30 zápasov, po ktorých má na konte 24 gólov a 27 asistencií. Ak by si udržal súčasné tempo až do konca základnej časti, atakoval by métu 140 bodov, ktorú dosiahol už v sezóne 2023/2024.
MacKinnon sa dvoma asistenciami podieľal na tom, že Colorado v nočnom zápase na ľade Nashvillu doviedlo duel do predĺženia za stavu 3:3. Napokon však najlepší tím doterajšieho priebehu súťaže prehral na ľade najhoršieho 3:4 po samostatných nájazdoch. Na chvoste celej NHL sa tak ocitol Vancouver. Pre 30-ročného útočníka išlo o jubilejný 900. zápas v základnej časti. Nazbieral v nich 1066 bodov za 391 gólov a 675 asistencií.
MacKinnon je líder kanadského bodovania súťaže so sedembodovým náskokom na Connora McDavida z Colorada. Zároveň je s 35 kladnými bodmi aj lídrom poradia +/- bodov. Za ním nasledujú jeho spoluhráči z Colorada Martin Nečas (28), Cale Makar (27) a Artturi Lehkonen (25).
MacKinnon nazbieral ako prvý 50 bodov aj v minulej sezóne 2024/2025. Počas uplynulých tridsiatich rokov sú len ďalší traja hráči, ktorí dosiahli túto métu ako prví v dvoch sezónach po sebe - Connor McDavid, Sidney Crosby a Mario Lemieux.
Montreal sa trápi v defenzíve, z farmy povolal brankára Fowlera
Hokejistov Montrealu Canadiens trápi vysoký počet inkasovaných gólov a vedenie klubu sa rozhodlo reagovať na situáciu povolaním amerického brankára Jacoba Fowlera z farmy v Lavale. Canadiens majú reálnu šancu na účasť v play off, no v priemere inkasujú najviac gólov z tímov Východnej konferencie a ich brankári Jakub Dobeš a Samuel Montembeault majú podpriemerné štatistiky. Canadiens siahli po 21-ročnom Fowlerovi po tom, čo v nočnom zápase podľahli na vlastnom ľade Tampe Bay 1:6.
Lightning prestrieľali v prvej tretine domácich „Habs“ 15:7 a dostali sa do vedenia 3:0. Od druhej tretiny nastúpil Montembeault namiesto Dobeša, ale ani on črtajúcu sa prehru neodvrátil. „Inkasovali sme dva góly z protiútokov a potom aj tretí. Keď dáte takémuto tímu vedenie 3:0, je ťažké vrátiť sa do hry. Nebol to taký začiatok, aký sme potrebovali,“ povedal kapitán Montrealu Nick Suzuki podľa nhl.com.
Dobeš a Montembeault inkasovali šesť gólov z 27 striel, pričom rovnaký počet vyslali na súperovho brankára Jonasa Johanssona aj ich spoluhráči. Canadiens majú priemer 3,55 inkasovaného gólu na zápas, čo je najhorší z tímov Východnej konferencie a druhý najhorší z celej NHL po Vancouveri (3,60). Zároveň sú jeden z desiatich tímov, ktorý si v prebiehajúcej sezóne ešte neudržal čisté konto. Canadiens majú ako tím 87,0-percentnú úspešnosť zákrokov, ktorá je najslabšia v celej NHL.
Montreal nastúpi na najbližší zápas proti Pittsburghu a práve v tomto stretnutí by mohol debutovať Fowler. Canadiens ho draftovali v roku 2023 v 3. kole zo 69. miesta, v NHL doteraz nenastúpil. Počas predošlých sezón pôsobil v univerzitnej súťaži NCAA, v ktorej získal v uplynulom ročníku cenu Mikea Richtera pre najlepšieho brankára súťaže. V súčasnej sezóne už pôsobí vo farmárskej AHL. V 15 zápasoch dosiahol priemer 2,09 inkasovaného gólu na zápas, 91,9-percentnú úspešnosť zákrokov a trikrát vychytal čisté konto.
Montreal, v ktorom pôsobí aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, povolal z farmy v Lavale aj obrancu Adama Engströma a útočníka Owena Becka.
Colorado nastúpi v dresoch Nordiques aj v januárovom zápase v Montreale
Hokejisti Colorada Avalanche nastúpia 29. januára na ľade Montrealu Canadiens v alternatívnych dresoch z čias Quebecu Nordiques. Vedenie NHL schválilo žiadosť vedenia klubu, ktorý musel požiadať výnimku, keďže už absolvoval povolených sedem zápasov v alternatívnych dresoch. Klub prezentoval snahu odohrať duel v dresoch Nordiques aj na ľade bývalého súpera Nordiques z rovnakej provincie.
Návrat do retro dresov je súčasť osláv 30. výročia sťahovania klubu z Quebecu do Colorada. Výkonný riaditeľ Montrealu Canadiens Geoff Molson pozitívne reagoval na žiadosť Avalanche.
Rivalita medzi klubmi Quebec Nordiques a Montrealom Canadiens patrila najmä v 80-tych rokoch k najvyhrotenejším v NHL. Skončila sa presťahovaním klubu z Quebecu do Denveru. Avalanche hneď v prvej sezóne po zmene pôsobiska i názvu získali Stanleyho pohár, čo sa ich predchodcom Nordiques nikdy nepodarilo.
