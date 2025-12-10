|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radúz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. decembra 2025
Liga majstrov: Hancko prvým gólom za Atletico pomohol k triumfu 3:2 v Eindhovene
Tottenham mohol proti Slavii otvoriť skóre už v prvej minúte, no strelu Richarlisona vyrazil Jindřich Staněk na roh.
Zdieľať
Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel gólom k víťazstvu Atletica Madrid na pôde PSV Eindhoven 3:2 v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. V 52. minúte po dorážke svojím prvým presným zásahom v drese španielskeho tímu poslal Atletico do vedenia 2:1. Slavia Praha prehrala na štadióne Tottenhamu Hotspur 0:3, slovenský útočník Erik Prekop nastúpil za hostí v 60. minúte.
Eindhovenu vyšiel úvod zápasu s Atleticom. Po kolmici za obranu prenikol v 10. minúte po krídle Couhaib Driouech a po jeho prihrávke skóroval Guus Til do odkrytej brány. O vyrovnanie sa postaral v 37. minúte argentínsky kanonier Julian Alvarez, ktorý využil zaváhanie holandskej defenzívy. V 52. minúte ďalekonosnú strelu Nahuela Molinu vyrazil Matej Kovář iba pred seba a Hancko z dorážky dopravil loptu do siete. V 56. minúte pridal poistku Alexander Sörloth, domácim sa už v závere podarilo iba znížiť zásluhou Ricarda Pepiho. Veľkú šancu vyrovnať nevyužil Armando Obispo. Atletico sa posunulo v neúplnej tabuľke na siedme miesto.
Tottenham mohol proti Slavii otvoriť skóre už v prvej minúte, no strelu Richarlisona vyrazil Jindřich Staněk na roh. V 26. minúte po rohovom kope Tottenhamu Dávid Zima v snahe o obranný zákrok loptu nešťastne tečoval do vlastnej siete - 1:0. V 48. minúte Youssoupha Sanyang fauloval v šestnástke a nariadenú penaltu premenil Mohammed Kudus. Po hodine hry poslal tréner Slavie Jinďrich Trpišovský na ihrisko Prekopa, no Tottenham v 79. minúte ešte zvýšil náskok, keď sa presadil Xavi Simons.
Finalista z minulej sezóny Inter Miláno prehral v utorkovom šlágri s FC Liverpool 0:1. Už v prvej polhodine prišiel o zranených Hakana Calhanoglua i Francesca Acerbiho. V 32. minúte mohli ísť hostia do vedenia vďaka Ibrahimovi Konatemu, no jeho gól neplatil pre predchádzajúcu ruku Huga Ekitikeho. V 86. minúte však rozhodol o zisku troch bodov pre Liverpool Dominik Szoboszlai z pokutového kopu. Anglickému majstrovi chýbal egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého klub nezaradil na súpisku po jeho medializovaných vyjadreniach na adresu trénera Arneho Slota.
Barcelona zvíťazila nad Eintrachtom Frankfurt 2:1. Bundesligista prežil bez ujmy úvodný nápor domácich a v 21. minúte udrel z rýchlej kontry, na konci ktorej bol Ansgar Knauff. Barcelona však v úvode druhého polčasu otočila nepriaznivý stav po dvoch góloch francúzskeho zadáka Julesa Koundeho. Atalanta Bergamo otočila duel s Chelsea a triumfovala 2:1, víťazný gól strelil v 83. minúte Charles De Ketelaere.
Hráči Bayernu Mníchov zvíťazili nad Sportingom Lisabon 3:1 a priblížili sa k priamemu postupu do osemfinále. V neúplnej tabuľke sú s 15 bodmi druhí o skóre za Arsenalom, ktorý má zápas k dobru. Bavori prehrávali po vlastnom góle Joshuu Kimmicha, no dokázali otočiť skóre vďaka presným zásahom Sergeho Gnabryho, Lennarta Karla a Jonathana Taha.
Bayern sa mohol ujať vedenia už v 5. minúte, gól Karla však neplatil pre tesný ofsajd. V závere prvého polčasu opečiatkoval Harry Kane žrď. V 54. minúte zažili fanúšikovia Bayernu šok, keď po prieniku Joaa Simoesa si jeho prihrávku zrazil Kimmich do vlastnej brány - 0:1. V 65. minúte však po rohu vyrovnal nikým nekrytý Gnabry. Bayern bol pri chuti a o štyri minúty neskôr zakončil rýchlu kombináciu Karl - 2:1. Víťazstvo favorita spečatil v 77. minúte Tah.
Kajrat Almaty prehral s Olympiakosom Pireus 0:1. O triumfe gréckeho tímu rozhodol v 73. minúte Gelson Martins. Olympiakos sa vďaka prvému víťazstvu posunul s piatimi bodmi na 26. miesto neúplnej tabuľky. Kazašský šampión, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, má na konte bod a je predposledný.
Liga majstrov - 6. kolo ligovej fázy:
Tottenham Hotspur - Slavia Praha 3:0 (1:0)
Góly: 26. Zima (vlastný), 50. Kudus (z 11 m), 79. Simons
/E. Prekop nastúpil v 60. minúte, I. Schranz (obaja Slavia) sedel na lavičke/
Royal Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille 2:3 (1:2)
Góly: 5. a 71. Khalaili - 41. a 58. Greenwood, 15. Paixao
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 10. Til, 85. Pepi - 37. Alvarez, 52. HANCKO, 56. Sörloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, v 52. min dal gól/
AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)
Gól: 68. Balogun
Inter Miláno - FC Liverpool 0:1 (0:0)
Gól: 86. Szoboszlai (z 11 m)
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)
Góly: 50. a 53. Kounde - 21. Knauff
Atalanta Bergamo - FC Chelsea 2:1 (0:1)
Góly: 55. Scamacca, 83. De Ketelaere - 25. Pedro
Bayern Mníchov - Sporting Lisabon 3:1 (0:0)
Góly: 65. Gnabry, 69. Karl, 77. Tah - 54. Kimmich (vlastný)
Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Gól: 73. Martins
tabuľka:
1. FC Arsenal 5 5 0 0 14:1 15
2. Bayern Mníchov 6 5 0 1 18:7 15
3. Atalanta Bergamo 6 4 1 1 8:6 13
4. Paríž-Saint-Germain 5 4 0 1 19:8 12
5. Inter Miláno 6 4 0 2 12:4 12
6. Real Madrid 5 4 0 1 12:5 12
7. Atletico Madrid 6 4 0 2 15:12 12
8. FC Liverpool 6 4 0 2 11:8 12
9. Tottenham Hotspur 6 3 2 1 13:7 11
10. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17:11 10
11. FC Chelsea 6 3 1 2 13:8 10
12. Manchester City 5 3 1 1 10:5 10
13. Sporting Lisabon 6 3 1 2 12:8 10
14. FC Barcelona 6 3 1 2 14:11 10
15. Newcastle United 5 3 0 2 11:4 9
16. Olympique Marseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Galatasaray Istanbul 6 3 0 3 8:8 9
18. AS Monaco 6 2 3 1 7:8 9
19. PSV Eindhoven 6 2 2 2 15:11 8
20. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8:10 8
21. FK Karabach Agdam 5 2 1 2 8:9 7
22. SSC Neapol 5 2 1 2 6:9 7
23. Juventus Turín 5 1 3 1 10:10 6
24. Pafos FC 5 1 3 1 4:7 6
25. Union St. Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
26. Olympiakos Pireus 6 1 2 3 6:13 5
27. Club Bruggy 5 1 1 3 8:13 4
28. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4:9 4
29. FC Kodaň 5 1 1 3 7:14 4
30. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8:16 4
31. Benfica Lisabon 5 1 0 4 4:8 3
32. Slavia Praha 6 0 3 3 2:11 3
33. FK Bodö/Glimt 5 0 2 3 7:11 2
34. FC Villarreal 5 0 1 4 2:10 1
35. Kajrat Almaty 6 0 1 5 - 4:15 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 - 1:16 0
Súvisiace články:
David Hancko podpísal päťročnú zmluvu s Atleticom Madrid (24. 7. 2025)
Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko prestúpi z Feyenoordu do Atletica Madrid (23. 7. 2025)
Prestup Hancka do Al Nassr stroskotal, Feyenoord: „Škandalózne“ (22. 7. 2025)
Hancko sa podľa Romana dohodol na trojročnom kontrakte s Al Nassr a stane sa spoluhráčom Cristiana Ronalda (18. 7. 2025)
Prečítajte si tiež
NHL: Nemec prispel gólom k víťazstvu New Jersey v Ottawe
Liga majstrov: Arsenal hrá o istotu osemfinále,šlágrom kola je Real Madrid - Man City