NHL: Nemec prvým gólom v sezóne rozhodol o triumfe New Jersey (video)

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v noci na piatok v NHL rozhodol o triumfe New Jersey nad Edmontonom 3:2. Bol to pre neho prvý gól v sezóne a štvrtý v profilige. V NHL skóroval prvýkrát od 11. marca 2024. Ďalší slovenský obranca Erik Černák si pripísal na konto asistenciu, Tampa Bay však prehrala na ľade Philadelphie 3:4 po nájazdovom rozstrele.



Nemec si v 49. minúte duelu s Edmontonom vymenil puk so Švédom Jesperom Brattom a tvrdou strelou od modrej prekonal Stuarta Skinnera. Bol to jeho druhý víťazný gól v kariére, v minulej sezóne rozhodol o triumfe nad Seattlom (2:1). Slovenský zadák sa vrátil do zostavy po dvoch zápasoch na tribúne, odohral 9:58 min a zaznamenal plusový bod. "Vydýchol som si, že konečne to tam padlo. Na tento moment som čakal celú sezónu. Odohrali sme dobrý zápas, pre mňa bol špeciálny, veď som vsietil víťazný gól," uviedol Nemec pre oficiálnu stránku súťaže. “Pred nevydareným zápasom s Winnipegom som odohral dobré stretnutia, s Jets to nevyšlo a potom som si na ďalšiu šancu musel počkať. Verím, že gól mi dodá sebavedomie, snažím sa na sebe pracovať, počúvať trénera a stále ísť naplno,” dodal 21-ročný slovenský obranca. Jeho spoluhráč Tomáš Tatar nastúpil v tretej formácii po boku Dawsona Mercera a Ondřeja Paláta, na ľade strávil 13:40 minúty a novinári ho za výkon chválili. New Jersey natiahlo víťaznú sériu na tri zápasy, Bratt mal bilanciu 1+2 a stal sa desiatym hráčom v klubovej histórii, ktorý mal 100 viacbodových zápasov. Víťazstvo vychytal Jake Allen, ktorý zlikvidoval 31 striel. Prvý gól “olejárov” strelil Leon Draisaitl, ktorý je so 47 zásahmi najlepším kanonierom súťaže a natiahol bodovú sériu na 16 zápasov.





Černák asistoval pri druhom góle Tampy, ktorý strelil Zemgus Girgensons a dostal “blesky” do vedenia 2:1. Slovenský obranca vystrelil bez prípravy od modrej čiary a Lotyš puk dorazil za chrbát Samuela Erssona. Černák vo Philadelphii absolvoval 20:44 min a do štatistík mu okrem gólovej prihrávky pribudol aj mínusový bod. O triumfe Flyers v nájazdovom rozstrele rozhodol Owen Tippett, o úvodné dva presné zásahy "letcov" sa postaral Bobby Brink, ktorý potom pridal aj asistenciu. Černák má v tejto sezóne bilanciu 3+15 a so ziskom 18 bodov si vyrovnal kariérne maximum zo sezóny 2020-21. S 15 asistenciami si vytvoril nový osobný rekord. Flyers zastavili sériu piatich prehier, naopak Tampa prehrala v treťom dueli za sebou.



Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Los Angeles 0:3. Slovenský bek odohral 19:24 min, zblokoval tri strely a zaznamenal jeden bodyček. Brankár Kings Darcy Kuemper chytil 21 striel a zaznamenal tretí shutout v sezóne, Quinton Byfield skóroval v piatom zápase za sebou. Kings natiahli víťaznú sériu na štyri stretnutia, gólom a asistenciou sa prezentoval Kevin Fiala. “Zdolali sme najlepší tím súťaže, takže sme spokojní. Darcy chytal výborne,” povedal Fiala pre nhl.com. Capitals prišli o päťzápasovú sériu víťazstiev.



Sam Bennett strelil dva presilovkové góly a pomohol Floride k víťazstvu 3:2 na ľade Toronta. “Bol to veľký zápas dvoch silných tímov, ktoré sa môžu stretnúť aj v play off. Bojovalo sa o každý kúsok ľadu, malo to parametre play off zápasu,” povedal kanadský útočník. Ruský brankár obhajcov Stanley Cupu Sergej Bobrovskij zaznamenal 23 zákrokov a so 424 víťazstvami sa osamostatnil na desiatom mieste histórie NHL, keď sa dostal pred Tonyho Esposita.



Na víťaznej vlne sa vezú hráči Ottawy, ktorí zdolali Boston 6:3 a natiahli sériu na päť úspechov. Senators strelili štyri góly v prvej tretine, dvakrát sa presadil Drake Batherson a pridal aj asistenciu. “Je to úžasné. Mama mi včera navarila domácu stravu, takže asi má na tomto najväčšie zásluhy,” povedal Batherson. Senators si držia pozíciu prvej voľnej karty do play off a pred Columbusom a NY Rangers majú päťbodový náskok. Boston stráca na postup aktuálne dva body. Nemecký útočník Tim Stützle zaznamenal 203. asistenciu v drese Ottawy a dostal sa na 10. miesto v klubovej histórii pred Mariána Hossu.



Pittsburgh zdolal St. Louis 5:3 a vyhral tretí duel za sebou. Rickard Rakell a Bryan Rust pridali ku gólu aj asistenciu, Sidney Crosby mal dve asistencie. Blues boli aktívnejší, ale “tučniakov” podržal Tristan Jarry, ktorý chytil 33 striel. Adin Hill zlikvidoval 27 striel a doviedol Vegas k víťazstvu 4:0 v Columbuse. Bolo to jeho štvrté čisté konto v sezóne. Brendon Saad a Nicolas Roy mali bilanciu 1+1, Tomáš Hertl dvakrát asistoval. Jack Eichel mal jednu asistenciu a so 79 bodmi vytvoril nový rekord Golden Knights, ktorý doteraz zo sezóny 2017-18 držal William Karlsson (78).



Braden Schneider rozhodol o víťazstve Rangers na ľade Minnesoty 3:2 po predĺžení a “jazdci” zastavili sériu štyroch prehier. Schneider sa stal piatym obrancom NYR do 23 rokov, ktorý rozhodol v predĺžení. Pred ním to dokázali Brian Leetch, K’Andre Miller, Ryan McDonagh a Reijo Ruotsalainen.



“Žraloci” zo San Jose zdolali Chicago 4:2, keď dvakrát skóroval Collin Graf a Will Smith mal bilanciu 1+1. Prvýkrát v NHL nastúpili proti sebe posledné dve draftové jednotky - Macklin Celebrini a Connor Bedard. Do štatistík sa zapísal len Celebrini, ktorý zaznamenal jednu asistenciu.

Sumáre NHL:



Columbus Blue Jackets - Vegas Golden Knights 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 12. Roy (Eichel, Hertl), 20. Saad (Smith, Roy), 33. Dorofejev (Hertl, Saad), 56. Pietrangelo (Kolesar, McNabb). Brankári: Merzlikinš - Hill, strely na bránku: 27:29.







Ottawa Senators - Boston Bruins 6:3 (4:1, 1:2, 1:0)



Góly: 4. Pinto (Greig, Amadio), 10. Kleven (Matinpalo, Batherson), 17. Batherson (Tkachuk, Stützle), 17. Greig (Pinto), 32. Batherson (Cozens, Chabot), 59. Giroux - 11. Mittelstadt (Lettieri, Wotherspoon), 27. Pastrňák (Beecher), 34. Chusnutdinov (E. Lindholm, Lauko). Brankári: Ullmark - Swayman (41. Korpisalo), strely na bránku: 31:25.







Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Brink (Lycksell, Poehling), 31. Brink (Couturier), 40. Poehling (Lycksell, Brink), rozh. náj. Tippett - 9. Goncalves (Gourde, McDonagh), 21. Girgensons (ČERNÁK, Hagel), 44. Atkinson (Hedman, Moser). Brankári: Ersson - Johansson, strely na bránku: 29:20.







Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)



Góly: 3. Graves (Lizotte), 23. Timmins (Heinen, Tomasino), 38. Dewar (Lizotte, Karlsson), 48. Rust (Rakell, Crosby), 60. Rakell (Crosby, Rust) - 32. Bolduc (Thomas, Bučnevič), 42. Holloway (Faulk, Neighbours), 49. Toropčenko (Suter). Brankári: Jarry - Binnington (48. Hofer), strely na bránku: 22:36.







Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



Góly: 2. Tavares (Nylander, Benoit), 45. Domi (Järnkrok, Ekman-Larsson) - 18. Bennett (Samoskevich, Reinhart), 34. Mikkola (Greer), 38. Bennett (Reinhart, Samoskevich). Brankári: Stolarz - Bobrovskij, strely na bránku: 25:25.







New Jersey Devils - Edmonton Oilers 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)



Góly: 24. Pesce (Haula, Bratt), 47. Bratt (Pesce, Meier), 49. NEMEC (Bratt, Hischier) - 31. Draisaitl (McDavid, Kulak), 45. Bouchard (Walman, McDavid). Brankári: Allen - Skinner, strely na bránku: 22:33.







Minnesota Wild - New York Rangers 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)



Góly: 44. Johansson (Nyquist, Spurgeon), 49. Gaudreau (Hartman, Spurgeon) - 27. Trocheck (Cuylle, K. Miller), 47. Brodzinski (Jones, Rempe), 62. Schneider (Panarin, J. Miller). Brankári: Gustavsson - Šesťorkin, strely na bránku: 28:31.







Los Angeles Kings - Washington Capitals 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 14. Foegele (Moore), 42. Fiala (Kopitar, Doughty), 42. Byfield (Fiala, Gavrikov). Brankári: Kuemper - Lindgren, strely na bránku: 27:21.







San Jose Sharks - Chicago Blackhawks 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)



Góly: 4. Smith (Celebrini, Eklund), 11. Graf (Wennberg, Ferraro), 31. Graf (Smith, Muchamadullin), 60. Toffoli - 21. Nazar (Kaiser, Foligno), 34. Michejev (Donato, Teräväinen). Brankári: Georgijev - Knight, strely na bránku: 25:26.







Slováci v akcii:



Šimon Nemec (New Jersey) 09:58 1 0 1 +1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:44 0 1 1 -1 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 13:40 0 0 0 0 1 2



Martin Fehérváry (Washington) 19:24 0 0 0 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/