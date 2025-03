Európska liga UEFA: Bilbao prešlo cez AS Rím, Plzeň nestačila na Lazio

Futbalisti Manchestru United postúpili do štvrťfinále Európskej ligy UEFA. Po remíze 1:1 v prvom zápase v San Sebastiane zvíťazili doma 4:1 vďaka hetriku kapitána Bruna Fernandesa. Hráči Athletica Bilbao po prehre na ihrisku AS Rím 1:2 triumfovali v domácej odvete 3:1. Ďalej ide aj Eintracht Frankfurt, ktorý v dvojzápase zdolal Ajax Amsterdam jednoznačne 6:2 (2:1 a 4:1). Viktoria Plzeň nedokázala v Ríme zmazať manko 1:2 z úvodného duelu s Laziom a po remíze 1:1 sa rozlúčila so súťažou. Fenerbahce Istanbul so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom vyhralo v riadnom hracom čase odvety nad Glasgowom Rangers 2:0 a vynútilo si predĺženie.





odvety osemfinále EL:

O osude duelu na Old Trafforde rozhodli jedenástky, no už v riadnom hracom čase, keďže rozhodca nariadil do 51. minúty až tri. Najprv sa k bielemu bodu postavil už v 10. minúte kapitán hostí Mikel Oyarzabal a otvoril skóre. Baskom však vydržalo vedenie len šesť minút, keďže loptu si na pokutový kop postavil aj kapitán domácich a vyrovnal. V 50. minúte zastavil Aritz Elustondo nedovolene Patricka Dorgua a hlavný arbiter nariadil tretiu penaltu, ktorú opäť premenil Fernandes a "červení diabli" boli na koni. V 63. minúte prišla ďalšia rana pre hostí, keď videl červenú kartu Jon Aramburu. Manchester využil presilovku v 87. minúte, keď zakončil brejk Fernandes a skompletizoval hetrik. V nadstavenom čase upravil na 4:1 Diogo Dalot.Škriniar nastúpil v základnej zostave Fenerbahce, ktoré si do Glasgowa prinieslo prehru 1:3 z domáceho duelu. V úvodnom polčase mali však viac šancí domáci, no stroskotali na brankárovi Irfanovi Egribayatovi. Tesne pred prestávkou prišiel gólový moment hostí, keď sa k centru z ľavej strany do šestnástky dostal Sebastian Szymanski a z voleja rozvlnil sieť - 1:0. Poľský reprezentant napol sieť aj v 73. minúte a zariadil predĺženie.Lyon po úvodnej výhre 3:1 na pôde FCSB potvrdil postup domácim triumfom 4:0 a vo štvrťfinále sa stretne s Manchestrom United. Aj Tottenham potvrdil doma úlohu favorita, po prehre 0:1 v prvom stretnutí zvíťazil nad Alkmaarom 3:1 vďaka dvom gólom Wilsona Odoberta a jednom Jamesa Maddisona.Bilbao začalo na domácom trávniku aktívne a už v 11. minúte dostalo veľkú výhodu, keď Mats Hummels skolil unikajúceho Maroana Sannadiho a keďže bol posledný, videl červenú kartu. Baskický klub zužitkoval presilovku krátko pred prestávkou po dorážke Nica Williamsa a na 2:0 zvýšil v 68. minúte hlavičkou z rohu Yuri Berchiche. V závere pridal N. Williams tretí gól a na druhej strane už len skorigoval z penalty Leandro Parades. Frankfurt mal na domácom štadióne od začiatku navrch a o postupe rozhodol dvoma gólmi už v prvom polčase. Nakoniec triumfoval jednoznačne 4:1, keď dva presné zásahy strelil Mario Götze.Plzeň prišla do Ríma s jednogólovým mankom z úvodného domáceho duelu a snahou čo najskôr ho zmazať. Hneď v úvode mal veľkú šancu Lukáš Kalvach, no jeho pokus vytlačil brankár Ivan Provedel a o chvíľu neskôr trafil Matěj Vydra len do brvna. Plzeň však nepoľavila a po zmene strán vyrovnala stav dvojzápasu, keď sa v šestnástke oprel do lopty Pavel Šulc a prestrelil Provedela. Potom však pridalo Lazio, stupňovalo tlak a v 77. minúte strelil jeho postupový gól Alessio Romagnoli. Jeho hlavičku po rohovom kope nestihol zastaviť pred bránkovou čiarou Martin Jedlička. Slovenský brankár hostí Martin Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov. Medzi osmičku najlepších sa dostalo aj nórske Bodö/Glimt, ktoré po úvodnej výhre 3:0 udržalo na ihrisku Olympiakosu Pireus postupový výsledok 1:2.



Glasgow Rangers - Fenerbahce Istanbul 0:2 (0:1) - nasleduje predĺženie



Góly: 45.+1 a 73. Szymanski



/prvý zápas: 3:1/



/Škriniar za hostí celý riadny hrací čas/







Tottenham Hotspur - AZ Alkmaar 3:1 (1:0)



Góly: 26. a 74. Odobert, 48. Maddison - 63. Koopmeiners



/prvý zápas: 0:1, postúpil Tottenham/







Olympique Lyon - FCSB 4:0 (2:0)



Góly: 14. a 47. Mikautadze, 38. a 88. Nuamah



/prvý zápas: 3:1, postúpil Lyon/







Manchester United - Real Sociedad San Sebastian 4:1 (1:1)



Góly: 16., 51. a 87. Fernandes (oba z 11 m), 90.+1 Dalot - 10. Oyarzabal (z 11 m), ČK: 63. Aramburu (San Sebastian)



/prvý zápas: 1:1, postúpil Manchester/







Athletic Bilbao - AS Rím 3:1 (1:0)



Góly: 45.+3 a 82. N. Williams, 68. Berchiche - 90.+3 Paredes (z 11 m), ČK: 11. Hummesl (AS)



/prvý zápas: 1:2, postúpilo Bilbao/







Olympiakos Pireus - FK Bodö/Glimt 2:1 (0:1)



Góly: 53. a 65. Jaremčuk - 36. Högh, ČK: 89. Tzolakis (Pireus)



/prvý zápas: 0:3, postúpilo Bodö/







Lazio Rím - Viktoria Plzeň 1:1 (0:0)



Góly: 71. Romagnoli - 52. Šulc



/prvý zápas: 2:1, postúpilo Lazio/







Eintracht Frankfurt - Ajax Amsterdam 4:1 (2:0)



Góly: 25. a 82. Götze, 7. Bahoya, 67. Ekitike - 78. Taylor



/prvý zápas: 2:1, postúpil Frankfurt/