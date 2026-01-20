|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dalibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. januára 2026
NHL: Nemec rozhodol v predĺžení o víťazstve New Jersey v Calgary 2:1
V 62. minúte sa po ofenzívnej akcii hostí ocitol nepokrytý pred bránkou a keď ho prihrávkou našiel Jack Hughes, zblízka prekonal Devina Cooleyho.
Zdieľať
Slovenský hokejista Šimon Nemec rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve New Jersey na ľade Calgary 2:1 v nočnom zápase zámorskej NHL. Do zostavy „diablov“ sa vrátil po tom, čo v nej nefiguroval dvakrát v uplynulých troch zápasoch. Bol to pre neho ôsmy gól v sezóne. Vo veku 21 rokov a 338 dní sa stal najmladším obrancom, ktorý strelil v jednej sezóne tri góly v predĺžení.
V 62. minúte sa po ofenzívnej akcii hostí ocitol nepokrytý pred bránkou a keď ho prihrávkou našiel Jack Hughes, zblízka prekonal Devina Cooleyho. „Nazvime to ako gól strelca. Veľa hráčov by totiž v takejto situácii iba tak strelilo puk do brankára, ale on pod tlakom ukázal rozvahu. Bol to veľký gól,“ citoval trénera New Jersey Sheldona Keefea web nhl.com. Nemec strelil prvý gól od 10. decembra a po 35 zápasoch má bilanciu 8+11. V zápase patril k najvyťažovanejším hráčom Devils, odohral 23:14 minút. Prezentoval sa dvomi strelami a jednou zblokovanou strelou. Devils si napravili chuť po prehre s Carolinou (1:4) a zvíťazili v treťom zápase z uplynulých štyroch. Na druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii strácajú päť bodov. Duel nedohral obranca New Jersey Luke Hughes, ktorý pre zranenie s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá zostávajúce tri zápasy tripu.
V akcii boli aj Nemcovi krajania útočník Pavol Regenda zo San Jose a obranca Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorí sa však nezapísali do kanadského bodovania. Regenda získal dva plusové body vo víťaznom zápase na ľade Floridy 4:1. Zaujal aj pästnou výmenou s Uvisom Balinskisom, keď reagoval na hit lotyšského obrancu na mladého útočníka San Jose Michaela Misu. Jednou z hlavných udalostí nočných zápasov bol návrat útočníka Matthewa Tkachuka do zostavy Floridy. Bol to pre neho prvý zápas od finálovej série proti Edmontonu. „Pocítil som veľkú úľavu. Bolo príjemné byť znovu v zápase, ten nič nenahradí,“ poznamenal Tkachuk pre nhl.com. V zápase zaujala aj bitka brankárov Sergeja Bobrovského a Alexa Nedeljkovica. Sharks si víťazstvom na ľade víťaza Stanleyho pohára zvýšili šancu na účasť v play off. „Učíme sa, ako máme hrať. Musíme sa tlačiť doútoku a ukázať, že sme dobrý tím. Dnes sme to ukázali od prvej minúty,“ poznamenal tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Hráčom Colorada hrozilo, že prvýkrát v sezóne prehrajú tri zápasy po sebe, no túto predstavu odmietli presvedčivým víťazstvom nad Washingtonom 5:2. Capitals nebodovali v treťom stretnutí v rade a z uplynulých desitich vyhrali iba tri. „Počas prvých 40 minút bola naša hra v poriadku, držali sme sa. Keď však hodnotíme tento zápas, musíme sa pozrieť na to, že stál proti nám najlepší tím NHL. Je zrejmé, že také mužstvo vám bude robiť problémy rôznymi spôsobmi. Majú niekoľko hráčov svetovej triedy,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery. Martin Fehérváry odohral 20:29 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom a dvomi zblokovanými strelami. Avalanche si triumfom upevnili pozíciu lídra celej súťaže. Washington má v nahustenej Východnej konferencii trojbodové manko na Buffalo, ktoré je na pozícii druhej voľnej karty do play off. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe domácich podieľal Nathan MacKinnon (2+1) a 85. bodom v sezóne sa vyrovnal lídrovi kanadského bodovania Connorovi McDavidovi. Zároveň tým svoj celkový počet bodov v základnej časti NHL zaokrúhlil na 1100. „Chcem mať dobrý pocit v každom zápase a pomôcť tímu. Kedykoľvek sa to môže otočiť, takže je potrebné na sebe neustále pracovať a pozerať dopredu,“ povedal MacKinnon.
Na čele Východnej konferencie sú so 66 bodmi hráči Caroliny, pričom ich najväčší konkurent Tampa Bay zaostáva iba o dva body a má tri zápasy k dobru. Hurricanes dosiahli tretie víťazstvo po sebe, keď na domácom ľade zdolali Buffalo 2:1. Sabres prehrali dva zápasy po sebe prvýkrát od 9. decembra. Prvý zápas v NHL odohral fínsky útočník Konsta Helenius, ktorého Sabres draftovali ako celkovú štrnástku v roku 2024. Buffalo čaká na víťazstvo na ľade Caroliny od marca 2016, odvtedy na ňom prehralo 12 zápasov po sebe.
Hráči Pittsburghu odštartovali štvorzápasový trip víťazstvom na ľade Seattlu 6:3. Pre Kraken to bola štvrtá prehra po sebe. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby odohral svoj 1400. zápas v základnej časti NHL.
V zápase Vegas - Philadelphia sa skončili série oboch tímov. Domáci Golden Knights prehrali prvýkrát po siedmich víťazstvách, Flyers zastavili sériu prehier na čísle šesť. Hosťom stačilo na víťazstvo 17 striel, pričom oba ich góly strelil útočník Travis Konecny. „Je skvelé mať ho v tíme. Berie si na seba veľa, ale dokáže to zvládať. Je schopný streliť dôležitý gól alebo spraviť čokoľvek iné pre úspech tímu,“ poznamenal tréner Philadelphie Rick Tocchet o Konecnym. Pri jedinom góle domácich asistoval útočník Mark Stone, ktorý bodoval v 12 zápase po sebe. Vegas sú naďalej na čele Pacifickej divízie, Philadelphia stiahla manko na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii na tri body.
Útočník Marcus Foligno z Minnesoty strelil na ľade Toronta svoj prvý hetrik v NHL. Skóroval v presilovke, počas hry piatich proti piatim a aj do prázdnej bránky. Prispel tým k triumfu Wild 6:3. Po 36 zápasoch prebiehajúcej sezóny mal na konte jeden gól, no v uplynulých štyroch skóroval päťkrát. „Nejde o to, ako začnete, ako ako skončíte. Musel som len prekonať určité zdravotné problémy a vrátiť sa k svojej hre. Teraz sa už cítim oveľa lepšie,“ poznamenal Foligno. Minnesota zvíťazila aj v druhom zápase trojzápasového tripu. Toronto prehralo tretí zápas z uplynulých štyroch a figuruje tesne pod druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii.
Brankár Spencer Knight sa blysol 32 zákrokmi a tretím čistým kontom doviedol hráčov Chicaga k víťazstvu nad Winnipegom 2:0. Špeciálny zápas zažil útočník Winnipegu Jonathan Toews, pre ktorého to bol prvý zápas na ľade United Centra v drese súpera. Pred letným príchodom do Winnipegu odohral celú kariéru práve vo farbách Blackhawks, s ktorými trikrát získal Stanleyho pohár.
Hráči Anaheimu sa po deväťzápasovej sérii prehier dostali späť na víťaznú vlnu. Na domácom ľade zdolali najslabší tím Východnej konferencie New York Rangers 5:3 a dosiahli štvrtý triumf po sebe. Dvomi gólmi sa na ňom podieľal útočník Cutter Gauthier, ktorý mal v deň zápasu 22. narodeniny. „Je to celkom vtipné. Vždy snívam, že na každé narodeniny strelím gól a je príjemné, že sa to dnes večer aj podarilo,“ citoval Gauthiera web nhl.com. Rangers prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich. „Myslím si, že sme mali naozaj dobrý štart, v prvej tretine sme dobre korčuľovali. Žiaľ, nedokázali sme to udržať na takej úrovni po celý zápas, najmä v hre piatich proti piatim. Naša presilovka bola dobrá, ale počas hry s vyrovnaným počtom hráčov sme nehrali tak, ako sme potrebovali,“ uviedol tréner NY Rangers Mike Sullivan.
Hlbokú výsledkovú krízu si predĺžili aj hráči Vancouveru. Na domácom ľade podľahli New Yorku Islanders 3:4 a zaznamenali 11. prehru po sebe. Na domácom ľade nezvíťazili od 7. decembra, následne na ňom prehrali v ôsmich zápasoch v rade. Canucks sú s 37 bodmi suverénne najslabší tím súťaže. Druhý najhorší tím ligy NY Rangers má o 11 bodov viac. Islanders si víťazstvom upevnili 2. miesto v Metropolitnej divízii a zvýšili svoje šance na postup do play off.
NHL - sumáre
Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 8. Svečnikov (Aho, Walker) - 2. Dahlin (Quinn, Zucker), 43. Jarvis (Svečnikov, Aho). Brankári: Bussi - Luukkonen, strely na bránku: 28:18.
Colorado Avalanche - Washington Capitals 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly: 6. Kelly (Makar, Barre-Boulet), 28. MacKinnon (Nečas, Olofsson), 36. Olofsson (Manson, Nečas), 53. Lehkonen (MacKinnon), 57. MacKinnon (Nečas) - 8. Chychrun (Strome, Frank), 37. Frank (Ovečkin, Dowd). Brankári: Wedgewood - Lindgren, strely na bránku: 44:24:
Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly: 17. Meyers (Schwartz, Winterton), 34. Lindgren (Winterton, Meyers), 48. Tolvanen (Montour, Wright) - 6. Wotherspoon (Lizotte, Mantha), 8. Dewar, 35. Kulak (Crosby), 43. Brazeau (Mantha, Clifton), 57. Rakell (Crosby), 60. Dewar (Lizotte). Brankári: Daccord - Skinner, strely na bránku: 23:32.
Florida Panthers - San Jose Sharks 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 41. Luostarinen (Ekblad) - 21. Smith (Liljegren, Wennberg), 23. Desharnais (Černyšev, Misa), 27. Ferraro (Černyšev, Misa), 58. Goodrow. Brankári: Bobrovskij - Nedeljkovic, strely na bránku: 36:28.
Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Góly: 19. Tavares (Knies, Matthews), 47. Robertson (Roy, Cowan), 56. Matthews (Domi) - 5. Tarasenko (Hartman, Kaprizov), 11. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 27. Foligno (Faber, Hughes), 29. Tarasenko (Hughes), 40. Foligno (Faber, Jurov), 58. Foligno (Tarasenko, Sturm). Brankári: Woll (41. Hildeby) - Gustavsson, strely na bránku: 30:39.
Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly: 40. Hertl (Eichel, Stone) - 4. Konecny, 48. Konecny. Brankári: Hill - Ersson, strely na bránku: 25:17.
Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 34. Dickinson (Donato, Vlasic), 59. Bedard (Michejev, Vlasic). Brankári: Knight - Hellebuyck, strely na bránku: 24:32.
Calgary Flames - New Jersey Devils 1:2 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 30. Kadri (Bahl, Gridin) - 28. Mercer (Hamilton, Siegenthaler), 62. NEMEC (J. Hughes, Bratt). Brankári: Cooley - Markström, strely na bránku: 22:31
Anaheim Ducks - New York Rangers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly: 12. McTavish (Miňtuchov, 29. Truchon-Viel (Poehling), 39. Killorn (Trouba), 42. Gauthier (Helleson), 60. Gauthier (LaCombe) - 4. Robertson (Zibanejad, Miller), 25. Panarin (Trocheck, Miller), 48. Gavrikov (Panarin, Trocheck). Brankári: Dostál - Martin, strely na bránku: 26:22.
Vancouver Canucks - New York Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 3. Sasson (Karlsson, Höglander), 15. Kane (Pettersson, Kämpf), 59. O´Connor (Hronek) - 11. Duclair (DeAngelo, Schaefer), 35. Duclair (Ritchie, Barzal), 36. Pulock (Schaefer, Pageau), 51. DeAngelo (Lee, Barzal). Brankári: Lankinen - Sorokin, strely na bránku: 32:32.
Slováci v akcii
Šimon Nemec (New Jersey) 23:14 1 0 1 0 2 0
Martin Fehérváry (Washington) 20:29 0 0 0 0 0 0
Pavol Regenda (San Jose) 13:21 0 0 0 2 1 4
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Tituly Športovec roka 2025 dostali Zapletalová a mladé hádzanárky