Utorok 20.1.2026
20. januára 2026
Tituly Športovec roka 2025 dostali Zapletalová a mladé hádzanárky
Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne.
Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prek. Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo. Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tím hádzanárok do 17 rokov. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor.
Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne. Dostala 1133 hlasov. Pred druhým, futbalistom Stanislavom Lobotkom, mala členka VŠC Dukla Banská Bystrica náskok 470 bodov, čo je tretí najvyšší rozdiel v histórii ankety. Najvyšším vyhrala Martina Moravcová v roku 2001, keď druhých Petra a Pavla Hochschornerovcov od nej delilo 619 bodov. Vlani Matej Beňuš zdolal Gabrielu Gajanovú o 478 bodov. Na pomyselnej bronzovej priečke v hlasovaní 118 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov skončil s 534 bodmi ďalší futbalista Dávid Hancko. Zapletalová sa objavila na 116 hlasovacích lístkoch, 106-krát ju športoví novinári zaradili na prvé miesto. Po Matejovi Tóthovi je v poradí druhá atlétka, ktorá triumfovala v ankete.
„Som veľmi rada, že sa mi podarilo zvíťaziť v ankete Športovec roka. Je to pre mňa splnený sen. Keď som bola malá, pozerala som túto udalosť doma v televízii a vždy som mala pocit, že to musí byť super zvíťaziť a byť najlepším športovcom našej krajiny v danom roku. Povedala som si, že budem tento sen nasledovať a stal sa skutočnosťou. Som veľmi rada, že prežívam tieto krásne momenty a hlavne za to, že za výsledkom tejto ankety je môj veľký úspech,“ tešila sa Zapletalová pred prítomnými novinármi.
Za triom Zapletalová, Lobotka a Hancko skončili strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, cyklistka Viktória Chladoňová, hokejista Juraj Slafkovský, vodná slalomárka Zuzana Paňková, hokejista Martin Fehérváry, zápasník Tajmuraz Salkazanov a krasokorčuliar Adam Hagara. „Veľmi by som sa chcel poďakovať za možnosť byť v tejto ankete a za všetky hlasy, ktoré som dostal. Veľmi si to vážim. Chcem sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí ma sem dostali a čo pri mne vždy stáli. S uplynulým rokom som spokojný, myslím, že to môžem ťahať ďalej a budem sa snažiť dosahovať len lepšie a lepšie výsledky,“ povedal Hagara.
Športovkyňa roka 2012 Zuzana Rehák Štefečeková si body od novinárov vyslúžila predovšetkým zásluhou zisku štyroch medailí na majstrovstvách Európy vo francúzskom Chateauroux. „Štyri medaily a štvrté miesto v ankete je pekné prirovnanie. V prvom rade ma však teší, že po dlhom čase som tu ako ocenený športovec. Vrchol sezóny bol evidentne taký, aký mal byť, aby som tu dnes mohla stáť.“
Medzi kolektívmi sa najčastejšie na hlasovacích lístkoch objavovali hádzanárky Slovenska do 17 rokov. Majsterky Európy v tejto vekovej kategórii sú prvým mládežníckym a zároveň aj hádzanárskym tímom, ktorý triumfoval v ankete Športovec roka. Len jeden bod rozhodol o umiestnení na 2. a 3. priečke. Na striebornej pozícii skončili basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej futbalová reprezentácia Slovenska. „Úprimne musím povedať, že som prekvapený a ťažko hľadám slová, pretože sme nepočítali s tým, že by sa nám mohol podariť niečo takéto. Navyše, keď tam bol konkurent náš veľký brat futbal. No na druhej strane si myslím, že dievčatá si to zaslúžili. Nielen, že vyhrali majstrovstvá Európy, ale prezentovali sa takou hrou, ktorá získala uznanie prítomných expertov. Bola to moderná hádzaná, taká, aká sa hrá vo svete a všetci unisono povedali, že sme sa právom stali majstrami Európy. To nás teší najviac,“ uviedol tréner hádzanárok Pavol Streicher.
S druhým miesto boli veľmi spokojní aj basketbalisti Levíc. „Je to veľké ocenenie pre celý klub a myslím si, že tie výsledky zarezonovali aj v širokej verejnosti. Basketbal sa dostal do povedomia. Sme radi, že sme k tomu prispeli a boli sme ohodnotení aj v tejto ankete,“ vyhlásil tréner Michal Madzin. Radosť neskrýval ani kormidelník futbalovej reprezentácie Francesco Calzona: „Je pre nás veľká česť byť tretí rok za sebou v prvej trojke tejto ankety. Prvým cieľom po mojom príchode na reprezentačnú lavičku bolo vrátiť ľudí na štadión, čo sa podarilo, a vidieť ich tešiť sa po domácom víťazstve nad Nemeckom bol veľký pocit hrdosti. Potrebujeme teraz, aby sme sa všetci spojili a splnili náš veľký cieľ, ktorým je postup na majstrovstvá sveta.“
Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová. V ankete o najúspešnejšieho paralympionika triumfovala pred streleckým kolegom Radoslavom Malenovským a tanečníčkou Helenou Kašickou. Paralympijským kolektívom roka sa stali lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci, na ďalších priečkach skončili miešaný tím curlerov na vozíku a parahokejová reprezentácia SR. „Veľmi sa teším víťazstvu. Je to krásna bodka za sezónou. Nedúfali sme, že to tento rok všetko vyjde tak krásne,“ priznala Vadovičová.
Za Talenty roka 2025 vyhlásili na galavečere spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana. Vlani si ocenenia pre Talenty roka preberali Viktória Chladoňová a Adam Hagara, ktorí sú tento rok v elitnej desiatke. „Nemôžem tomu uveriť, ani som to nečakala. Som za to veľmi rada a teším sa. Sezóna bola veľmi ťažká, ale pri úspechoch to boli neopísateľné pocity,“ povedala Piliarová.
Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. Klub športových redaktorov sa prvýkrát rozhodol udeliť ocenenie kolektívu pri príležitosti 50. výročia triumfu v Belehrade. V ňom v roku 1976 bolo v tíme ČSSR až 15 Slovákov - Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík. „Prekvapilo nás to, už sme ani nepredpokladali, že príde situácia, že si na takomto veľkom fóre môžeme pospomínať na obrovský úspech československého futbalu. Je to pre nás neskutočné potešenie, že sa nám dostalo takejto pocty a nemôže byť nič krajšieho po toľkých rokoch sa znovu vrátiť myšlienkami k tomuto úspechu. Celý ten tím sa formoval niekoľko mesiacov a výsledky, ktoré sme v kvalifikácii dosiahli naznačovali, že by sme mohli aj prekvapiť. Nešli sme tam ako favoriti, ale už zápas s Holandskom ukázal, že v tom mužstve je nesmierne veľa síl a nesmierne veľa odhodlania. Do finále sme išli ako outsideri, už sme si povedali, že sme náš cieľ dosiahli. No juhoslovanskí diváci, keďže sa necestovalo a našich tam bolo len zopár, nám vytvorili také prostredie, ktoré nám pomohlo v ťažkom boji proti veľkému favoritovi. Myslím si, že za tú prácu sme si ten titul zaslúžili,“ povedal Alexander Vencel.
Klub športových redaktorov zároveň počas galavečera udelil Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby, ktorú si prevzali zástupcovia organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
výsledky ankety Športovec roka 2025:
Hlasovalo 118 športových novinárov, zväčša členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 65 jednotlivcov a 22 kolektívov.
JEDNOTLIVCI
1. Emma Zapletalová (atletika) 1133 (106 - 4 - 2) 116x
2. Stanislav Lobotka (futbal) 663 (5 - 39 - 15) 88x
3. Dávid Hancko (futbal) 534 (0 - 16 - 15) 85x
4. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 465 (1 - 11 - 16) 76x
5. Viktória Chladoňová (cyklistika) 458 (1 - 12 - 16) 81x
6. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 342 (0 - 1 - 8) 69x
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 281 (0 - 5 - 5) 56x
8. Martin Fehérváry (ľadový hokej) 234 (0 - 3 - 3) 49x
9. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 216 (0 - 6 - 5) 36x
10. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 205 (1 - 2 - 5) 50x
11. Juraj Tužinský (streľba) 178 (0 - 5 - 3) 34x
12. Mia Pohánková (tenis) 167 (0 - 1 - 4) 43x
13. Martin Dúbravka (futbal) 154 (0 - 0 - 4) 30x
14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 147 (1 - 1 - 2) 41x
15. Lukáš Kubiš (cestná cyklistika) 144 (0 - 1 - 1) 30x
16. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 123 (0 - 5 - 1) 24x
17. Dominik Černý (atletika) 122 (0 - 0 - 2) 25x
18. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 76 (0 - 1 - 1) 22x
19. Lucia Piliarová (športová gymnastika) 73 (1 - 1 - 0) 16x
20. Veronika Vadovičová (šp. parastreľba) 63 (0 - 1 - 0) 16x
21. Denisa Baránková (lukostreľba) 60 (0 - 0 - 1) 15x
22. Tamara Potocká (plávanie) 53 (0 - 0 - 0) 16x
23. Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 50 (0 - 1 - 1) 9x
24. Šimon Nemec (ľadový hokej) 47 (0 - 0 - 2) 9x
25. Matej Beňuš (vodný slalom) 46 (0 - 0 - 2) 10x
26. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 36 (0 - 0 - 0) 10x
27. Štefan Svitko (motocyklový šport) 32 (1 - 0 - 0) 10x
28. Miroslava Jedináková (box) 32 (0 - 0 - 0) 9x
29. Peter Fraňo (atletika) 31 (0 - 0 - 1) 7x
30. Zuzana Michaličková (triatlon) 28 (0 - 0 - 0) 9x
31. Jakub Grigar (vodný slalom) 21 (0 - 0 - 0) 6x
32. Diana Dunajská (triatlon) 19 (1 - 0 - 0) 4x
33. Tomáš Suslov (futbal) 19 (0 - 0 - 0) 7x
34. Michaela Straková (biatlon) 17 (0 - 0 - 0) 6x
35. Karolína Abrahámová (vodný slalom) 16 (0 - 1 - 0) 2x
36. Dominik Egyházy (vodný slalom) 16 (0 - 0 - 1) 3x
37. Monika Tadlánek Chochlíková (th. box) 15 (0 - 0 - 0) 5x
38. Cintia Czégényová (kickbox) 13 (0 - 0 - 0) 4x
39. Jozef Bošanský (lukostreľba) 13 (0 - 0 - 0) 3x
40. Patrik Dömötör (atletika) 13 (0 - 0 - 0) 4x
41. Marius Fízeľ (džudo) 13 (0 - 0 - 0) 6x
42. Laura Frličková (atletika) 12 (0 - 1 - 0) 2x
43. Milan Škriniar (futbal) 12 (0 - 0 - 1) 2x
44. Tereza Miháliková (tenis) 9 (0 - 0 - 0) 3x
45. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0 - 0 - 1) 1x
46. Tereza Šmelíková (orientačný beh) 8 (0 - 0 - 0) 3x
47. Tereza Čorejová (atletika) 7 (0 - 0 - 0) 1x
48. Patrik Hrotek (atletika) 6 (0 - 0 - 0) 1x
49. Nina Kvasnicová (karate) 6 (0 - 0 - 0) 2x
50. Radoslav Malenovský (šp. parastreľba) 6 (0 - 0 - 0) 3x
51. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 5 (0 - 0 - 0) 1x
Benjamín Maťašeje (džudo) 5 (0 - 0 - 0) 1x
Mária Bartková (hádzaná) 5 (0 - 0 - 0) 1x
54. Achsarbek Gulajev (zápasenie) 4 (0 - 0 - 0) 1x
Christián Bosman, Bruno Mick (sane) 4 (0 - 0 - 0) 1x
56. Lucia Cmárová (kickbox) 4 (0 - 0 - 0) 2x
Nelli Novodomská (fitnes) 4 (0 - 0 - 0) 2x
58. Ján Riapoš (parastolný tenis) 4 (0 - 0 - 0) 4x
59. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 3 (0 - 0 - 0) 1x
Danka Hrbeková (športová streľba) 3 (0 - 0 - 0) 1x
61. Jakub Borguľa (biatlon) 3 (0 - 0 - 0) 2x
62. Alex Gavlider (rýchlostná kanoistika) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Gabriela Gajanová (atletika) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Katarína Kopúnová (vodný zjazd) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Štefan Rosina (motorizmus) 1 (0 - 0 - 0) 1x
KOLEKTÍVY
1. Hádzanárky SR do 17 rokov 209 (52 - 18 - 17) 87x
2. Basketbalisti Patrioti Levice 131 (18 - 30 - 17) 65x
3. Futbalisti Atímu Slovenska 130 (21 - 26 - 15) 62x
4. Rýchlostné kanoistky – K4 na 500 m 69 (10 - 13 - 13) 36x
5. Strelci SR v trape – mix 42 (7 - 7 - 7) 21x
6. Hokejisti SR do 18 rokov 19 (0 - 4 - 11) 15x
7. Biatlonistky SR – štafeta 4×6 km 15 (2 - 2 - 5) 9x
8. Strelkyne SR v trape – tím žien 14 (2 - 2 - 4) 8x
9. Parahokejová reprezentácia SR 12 (1 - 1 - 7) 9x
10. Strelkyne SR v skeete – tím žien 11 (1 - 3 - 2) 6x
11. Volejbalisti SR 11 (1 - 2 - 4) 7x
12. Stolné tenistky SR 9 (1 - 2 - 2) 5x
13. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce 8 (0 - 0 - 8) 8x
14. Skialpinisti SR – miešaná štafeta 6 (1 - 1 - 1) 3x
15. Hokejbalisti SR do 23 rokov 4 (0 - 2 - 0) 2x
16. Vodné pólistky SR 4 (0 - 2 - 0) 2x
17. Vodní slalomári – hliadka 3×C1 4 (0 - 1 - 2) 3x
18. Vodní pólisti SR 3 (1 - 0 - 0) 1x
19. Lukostrelkyne SR – tím 3 (0 - 1 - 1) 2x
20. Nohejbalisti SR 2 (0 - 1 - 0) 1x
21. Florbalistky SR 1 (0 - 0 - 1) 1x
Volejbalistky SR 1 (0 - 0 -1) 1x
prehľad doterajších víťazov (1993 - 2025):
JEDNOTLIVCI
1993 Martina Moravcová (plávanie)
1994 Milan Dvorščík (cyklistika)
1995 Martina Moravcová (plávanie)
1996 Michal Martikán (vodný slalom)
1997 Michal Martikán (vodný slalom)
1998 Martina Moravcová (plávanie)
1999 Jozef Gönci (športová streľba)
2000 Martina Moravcová (plávanie)
2001 Martina Moravcová (plávanie)
2002 Peter Bondra (ľadový hokej)
2003 Martina Moravcová (plávanie)
2004 Elena Kaliská (vodný slalom)
2005 Dominik Hrbatý (tenis)
2006 Radoslav Židek (snoubording)
2007 Michal Martikán (vodný slalom)
2008 Michal Martikán (vodný slalom)
2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)
2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2016 Matej Tóth (atletika)
2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2023 Danka Barteková (športová streľba)
2024 Matej Beňuš (vodný slalom)
2025 Emma Zapletalová (atletika)
KOLEKTÍVY
1993 basketbalistky Slovenska
1994 hokejisti Slovenska
1995 hokejisti Slovenska
1996 basketbalistky SCP Ružomberok
1997 basketbalistky Slovenska
1998 štafeta biatlonistiek Slovenska
1999 basketbalistky SCP Ružomberok
2000 hokejisti Slovenska
2001 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2002 hokejisti Slovenska
2003 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2004 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2005 daviscupový tím tenistov Slovenska
2006 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2007 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2008 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2009 futbalisti Slovenska
2010 futbalisti Slovenska
2011 volejbalisti Slovenska
2012 hokejisti Slovenska
2013 basketbalistky Good Angels Košice
2014 futbalisti Slovenska
2015 futbalisti Slovenska
2016 štvorkajak Slovenska na 1000 m
2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní
2018 biatlonová štafeta žien SR
2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1
2020 futbalisti Slovenska
2021 štvorkajak Slovenska na 500 m
2022 hokejisti Slovenska
2023 futbalisti Slovenska
2024 tenistky Slovenska v Pohári Billie Jean Kingovej
2025 hádzanárky SR do 17 rokov
ŠPORTOVÁ LEGENDA
2010 Ján Zachara, box
2011 Jozef Golonka, ľadový hokej
2012 Jozef Adamec, futbal
2013 Anton Frolo, hádzaná
2014 Eva Šuranová, atletika
2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie
2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika
2017 Jozef Pribilinec, atletika
2018 Stanislav Kropilák, basketbal
2019 Jozef Plachý, atletika
2020 Igor Liba, ľadový hokej
2021 Miloslav Mečíř, tenis
2022 Mária Mračnová, atletika
2023 Jozef Lohyňa, zápasenie
2024 Jozef Sabovčík, krasokorčuľovanie
2025 Majstri Európy 1976, futbal
