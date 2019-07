NHL: New Jersey Devils podpísali zmluvu s draftovou jednotkou Hughesom

Americký hokejista Jack Hughes, ktorý sa stal jednotkou draftu, si oblieka dres New Jersey Devils počas vstupného draftu NHL v Rogers Arene v kanadskom Vancouveri 21. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 12. júla (TASR) - Jednotka draftu Jack Hughes podpísal s tímom zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils trojročnú nováčikovskú zmluvu so základným ročným platom 925.000 USD a výkonnostnými bonusmi. Informoval o tom portál tsn.ca.citovali slová osemnásťročného centra zámorské médiá.Na MS hráčov do 18 rokov si pripísal 20 bodov za 9 gólov a 11 asistencií a reprezentácii USA pomohol k bronzu. Na májovom svetovom šampionáte na Slovensku v siedmich dueloch trikrát asistoval.Hughes bol doteraz súčasťou amerického mládežníckeho programu, počas uplynulých dvoch sezón v drese tímu USA do 18 rokov nazbieral rekordných 154 asistencií a 228 bodov. Prakticky celú sezónu figuroval na čele preddraftových rebríčkov pred Kaapom Kakkom.