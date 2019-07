WIMBLEDON: Djokovič postúpil do finále dvojhry

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - semifinále:



Novak Djokovič (1-Srb.) - Roberto Bautista Agust (23-Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2

Wimbledon 12. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým finalistom dvojhry mužov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom piatkovom semifinále vyradil Španiela Roberta Bautistu Aguta za 168 minút 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. Líder svetového rebríčka a najvyššie nasadený hráč naďalej živí šancu na obhajobu titulu na tráve All England Clubu, celkovo má na konte štyri wimbledonské a pätnásť grandslamových trofejí.Tridsaťdvaročný zverenec Slováka Mariána Vajdu postúpil do svojho 25. finále na podujatiach veľkej štvorky, viac odohrali len Švajčiar Roger Federer (30) a Španiel Rafael Nadal (26), medzi ktorými sa v druhom semifinále rozhodne o nedeľňajšom súperovi. Bautista Agut dosiahol vo veku 31 rokov už postupom do semifinále životný výsledok, jeho doterajším maximom bolo štvrťfinále na Australian Open.Djokovič prelomil hneď prvé podanie súpera v zápase, brejk si pripísal aj v ôsmej hre a do vedenia 1:0 na sety sa dostal bez akýchkoľvek problémov. Po hladkom zisku úvodného dejstva sa však Djokovičova cesta načas skomplikovala, aj Bautista Agut totiž zužitkoval hneď svoj prvý brejkbal a utvoril si rozhodujúci náskok, vyrovnanie na 1:1 spečatil prasiatkom. V treťom sete sa na brejkbalové možnosti čakalo najdlhšie v celom priebehu, v šiestom geme si ju vypracoval Srb a zobral Španielovi servis. Vzápätí sám čelil dvom hrozbám, ale obe odvrátil, druhú po dlhej výmene zakončenej víťazným bekhendom po čiare. Zvyšok setu si už postrážil a zakončil ho rovnako ako predtým Bautista Agut za pomoci prasiatka. Španiel musel bojovať o vlastné podanie už skraja štvrtého dejstva, odvrátil tri brejkbaly, no v tretej ani piatej hre sa mu to nepodarilo a Srb suverénne dokráčal za šiestou finálovou účasťou vo Wimbledone.