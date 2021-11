NHL: New Jersey i Dallas prehrali, Tatar a Sekera s mínusovými bodmi

Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL na ľade Floridy 1:4. "Panteri" tak natiahli sériu domácich víťazstiev v základnej časti na 13 duelov, datuje sa už od minulej sezóny.





Sumáre NHL:

Jonathan Huberdeau a Anthony Duclair sa na triumfe podieľali zhodne gólom a asistenciou. Výraznou mierou sa pod úspech Floridy podpísal brankár Spencer Knight, ktorý si 45 zákrokmi vytvoril nové kariérne maximum. "Každý brankár vám potvrdí, že je väčšia zábava, keď má viac práce. Som veľmi šťastný, že som dnes pomohol tímu k víťazstvu," vyhlásil brankár lídra Východnej konferencie, ktorý pred desiatimi dňami pri prehre 3:7 s tým istým súperom inkasoval z 30 pokusov až šesť gólov.V noci na piatok ho až šiestimi strelami ohrozil Tatar, ktorý bol spolu s Čechom Pavlom Zachom v tomto ukazovateli najaktívnejší muž zápasu. Za 15 minút strávených na ľade nazbieral aj dva mínusové body. Jediný úspešný strelec hostí bol Dougie Hamilton, v zostave "diablov" stále chýba zranený slovenský obranca Christián Jaroš. "V každom zápase sa snažíme podať zodpovedný výkon. Sme radi, že z našej arény sa súperom nedarí voziť domov body. Chceme v tomto trende pokračovať," uviedol dvojbodový krídelník Floridy Duclair.Dallas prehral na ľade Minnesoty jednoznačne 2:7. Hviezdou domácich bol štvorbodový ruský útočník Kirill Kaprizov, konto si obohatil o gól a tri asistencie. "Iba sa snažím hrať hokej najlepšie, ako viem. O to sa usilujem každý večer a čo sa stane, to sa stane," povedal skromne Kaprizov. Nór Mats Zuccarello zaznamenal jeden presný zásah a dve asistencie. Slovenský obranca Dallasu Andrej Sekera odohral v tretej formácii 12:52 min, mal až tri mínusové body a odsedel si dve minúty za držanie. Tréner "hviezd" Rick Bowness nespoznával svoj tím, čo sa týka defenzívnej hry. "Dostali sme riadnu príučku. V obrane sme prepadli na celej čiare. Vieme, na čom musíme pracovať. Som presvedčený, že to rýchlo dokážeme vyriešiť a budeme hrať lepšie. Musíme však do našej hry vložiť viac emócie a vášne, aby začali veci fungovať," poznamenal Bowness.Tampa Bay bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka uspela vo Philadelphii 4:3 po nájazdoch. Steven Stamkos a Brayden Point skórovali v riadnom čase i v rozstrele, domácim nestačili dva zásahy Claudea Girouxa. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára bodoval už v deviatom zápase za sebou, hoci to s ním po prvej tretine nevyzeralo dobre. V ďalšom priebehu však dokázal zmazať dvojgólové manko a dokonca mohol uspieť už v riadnom hracom čase, no deväť sekúnd pred sirénou poslal duel do predĺženia Giroux. "Dokázali sme sa pozviechať po nevydarenej prvej tretine, v ktorej sme dvakrát inkasovali po našich hlúpych chybách. Ťaháme peknú sériu, teší ma, že tento tím sa aj v nepriaznivej situácii snaží hľadať cestu za víťazstvom," konštatoval Stamkos.Osemzápasovú víťaznú šnúru Anaheimu ukončila Carolina, ktorá na ľade Ducks zvíťazila 2:1. Dánsky brankár Frederik Andersen sa na výhre hostí podieľal 31 úspešnými zákrokmi, Hurricanes si pripísali tretí triumf za sebou. Slabou náplasťou pre krídelníka Anaheimu Troya Terryho bol fakt, že dokázal bodovať už v 16. zápase v sérii. Počas nej nazbieral 22 bodov za 12 gólov a 10 asistencií.Toronto vyhralo desiaty z uplynulých 11 zápasov, keď si doma poradilo s New Yorkom Rangers 2:1. Oba góly strelil Morgan Rielly. Jacob Markström vychytal vďaka 27 zákrokom už piate čisté konto v sezóne a priviedol Calgary k triumfu na ľade Buffala 5:0. Andrew Mangiapane si v stretnutí pripísal dva góly a asistenciu.





BUFFALO SABRES - CALGARY FLAMES 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Góly: 11. Gaudreau (Tkachuk, Tanev), 22. Mangiapane (Kylington, Tanev), 34. Tkachuk (Gaudreau, Lindholm), 35. Mangiapane (Backlund, Zadorov), 36. Gaudreau (Monahan, Tkachuk). Brankári: Tokarski (41. Dell) - Markström, strely na bránku: 27:33.



FLORIDA PANTHERS - NEW JERSEY DEVILS 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Góly: 20. Verhaeghe (Weegar), 24. Luostarinen (Lomberg, Hörnqvist), 25. Huberdeau (Duclair), 29. Duclair (Huberdeau, Ekblad) – 14. Hamilton (Vesey, Subban). Brankári: Knight - Blackwood, strely na bránku: 41:46, 12.157 divákov.



MONTREAL CANADIENS - PITTSBURGH PENGUINS 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Crosby (Guentzel, Rust), 13. Heinen (Marino, Kapanen), 20. Guentzel (Rust, Letang), 34. Blueger (Aston-Reese), 37. McGinn (Matheson, Blueger), 60. Blueger (Aston-Reese, Marino). Brankári: Primeau - Jarry, strely na bránku: 24:43, 20.712 divákov.



PHILADELPHIA FLYERS - TAMPA BAY LIGHTNING 3:4 pp a sn (2:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Giroux (Brassard), 11. Konecny, 60. Giroux (Brassard) – 22. Point (Stamkos, Hedman), 35. Joseph (Killorn, Bogosian), 59. Stamkos (Hedman, Killorn), rozh. náj. Stamkos. Brankári: Hart - Vasilevskij, strely na bránku: 30:32, 18.243 divákov.



TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK RANGERS 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Góly: 4. Rielly (Simmonds, Bunting), 31. Rielly (Matthews, Tavares) – 44. Hunt (Strome, Kakko). Brankári: Campbell - Šesťorkin, strely na bránku: 30:28, 19.029 divákov.



MINNESOTA - DALLAS STARS 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)

Góly: 10. Pitlick (Sturm, Duhaime), 16. Kaprizov (Zuccarello, Rask), 39. Hartman (Goligoski, Fiala), 48. Goligoski (Eriksson Ek, Greenway), 49. Gaudreau (Kaprizov), 54. Zuccarello (Kaprizov, Goligoski), 54. Rask (Kaprizov, Zuccarello) – 44. Peterson (Seguin, Glendening), 53. Jamie Benn (Gurianov, Lindell). Brankári: Talbot - Chudobin, strely na bránku: 26:38, 17.088 divákov.



ST. LOUIS BLUES - SAN JOSE SHARKS 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 11. Saad (O'Reilly, Perron), 22. Thomas (Bučnevič, Perunovich), 31. Saad (Sundqvist, Barbašev), 42. Kyrou (Perron) – 29. Dahlén (Meier). Brankári: Husso - Reimer, strely na bránku: 48:27, 16.953 divákov.



ARIZONA COYOTES - COLUMBUS BLUE JACKETS 4:5 pp a sn (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 6. Dzingel (Galchenyuk, Capobianco), 37. Kessel, 40. Crouse (Boyd, Chychrun), 55. Chychrun (Keller, Ljubuškin) – 17. Jenner (Voráček, Werenski), 37. Jenner (Bjorkstrand, Bean), 38. Danforth (Gavrikov, Roslovic), 54. Werenski (Voráček, Bjorkstrand), rozh. náj. Činachov. Brankári: Wedgewood - Merzlikins, strely na bránku: 29:46 , 7865 divákov.



EDMONTON OILERS - WINNIPEG JETS 2:1 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 55. McDavid (Ceci, Keith), rozh. náj. McDavid – 54. Ehlers (Scheifele, Connor). Brankári: Skinner - Hellebuyck, strely na bránku: 32:46, 15.273 divákov.



ANAHEIM DUCKS - CAROLINA HURRICANES 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Góly: 12. Terry (Henrique, Getzlaf) – 5. Bear (Nečas), 50. Jarvis. Brankári: Gibson - Andersen, strely na bránku: 32:31, 12.379 divákov.



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - DETROIT RED WINGS 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

Góly: 24. Hague (Dadonov, Pietrangelo), 26. Whitecloud (Stone, Howden), 33. Whitecloud (Roy), 40. Cotter (Kolesar), 46. Smith (Janmark, Leschyshyn) – 31. Smith (Larkin, Fabbri), 59. Veleno (Gagner). Brankári: Lehner - Greiss (41. Nedeljkovic), strely na bránku: 32:28, 18.002 divákov.



Slováci v akcii



Tomáš Tatar (New Jersey) 15:01 0 0 0 -2 6 0

Andrej Sekera (Dallas) 12:52 0 0 0 -3 0 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/