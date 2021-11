Nové opatrenia proti koronavírusu sa dotknú aj zápasu Slovana s PAOK Solún, divákov bude minimum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Budúcotýždňový zápas o postup do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy medzi futbalistami ŠK Slovan Bratislava a gréckeho tímu FC PAOK Solún (25.11. od 18.45 h na Tehelnom poli) sa zrejme odohrá pred výrazne zníženým počtom divákov oproti pôvodným zámerom.Drasticky sa zhoršujúca situácia s nákazou koronavírusom a preplnené nemocnice na Slovensku prinútili vládu Slovenskej republiky prijať nepopulárne opatrenia, na ktoré doplatia aj návštevníci športových podujatí."Od pondelka 22. novembra prestanú platiť doterajšie nariadenia, podľa ktorých vstup pre očkovaných divákov v červených a bordových okresoch bol bez obmedzení a v najviac postihnutých čiernych okresoch bol limit 100 návštevníkov. Do hľadiska pri športových podujatiach sa dostanú len očkovaní alebo ľudia po prekonaní COVID-19, ale po novom s nižšou maximálnou kapacitou, než doteraz. Pre nezaočkovaných bude vstup zakázaný. Opatrenie platí bez ohľadu na farbu okresu v covidovom automate. Výnimku majú profesionálni športovci, ktorým uznajú aj test," informovala vláda Slovenskej republiky, poukázal na to aj denník SME Zápas EKL Slovan Bratislava - PAOK mal byť pôvodne organizovaný v OTP režime, a to bez ohľadu na to v akej farbe COVID automatu sa bude Bratislava nachádzať.