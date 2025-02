NHL: New Jersey s Tatarom prehralo v Colorade 1:5

Hokejisti New Jersey prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Colorada 1:5. V zostave Devils nastúpil v druhom útoku aj slovenský reprezentant Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal. New Jersey patrí vo Východnej konferencii 6. priečka, Colorado je na západe siedme.





"Lavíny" uspeli prvýkrát od podujatia Four Nations Face-Off, výrazne im k tomu pomohla trojbodová dvojica Nathan Mackinnon, Martin Nečas. Kanadský center si pripísal dva góly a asistenciu, český krídelník sa postaral o tri prihrávky na gól. Colorado malo skvelý záver zápasu, v priebehu približne štyroch minút sa presadilo trikrát. "Vieme, že potrebujeme body, preto je fajn, že sme vyhrali. Čo je však dôležitejšie ako úspech, je to, že sme hrali správnym spôsobom. V podstate sme sa držali zápasového plánu, čiže títo chalani si zaslúžia pochvalu. Vyšli na ľad, dodržiavali ho a bola zábava sa na to pozerať," povedal brankár víťazného tímu Mackenzie Blackwood. Devils doplatili na streleckú efektivitu a na nápor súpera v záverečných minútach nenašli správnu odpoveď. "Mali sme šance, hlavne v druhej tretine. Do konca sme sa držali, aj keď bol súper lepší," vyjadril sa kouč New Jersey Sheldon Keefe.Winnipeg uspel v Ottawe 4:1 a potvrdil pozíciu lídra ligy. Pripísal si jedenáste víťazstvo v sérii a má o tri body viac ako druhý najlepší účastník súťaže Washington. Víťazná šnúra Jets je klubový rekord, naposledy "tryskáče" neuspeli 20. januára proti Utahu. "Vyhrali sme 11 zápasov za sebou, ale nie každý duel bude pekný. Stále nachádzame cestu, ako uspieť, hlavne vtedy, keď sa nám nedarí podľa predstáv. Myslím si, že to hovorí najviac o tejto skupine chalanov," vyjadril sa autor prvého gólu Cole Perfetti pre oficiálnu stránku súťaže. Senators prehrali piate stretnutie v rade, aktuálne tak zostávajú mimo pozícií zaručujúcich účasť v play off. "Vždy je to sklamanie, keď prehráte, ale myslím si, že tento tím urobil krok správnym smerom. Našli sme pracovnú morálku, viaceré veci sa zlepšili a veľa kvalitného času sme strávili v útočnej zóne. Hrali sme proti dobrému tímu, ale bojovali sme," zamyslel sa tréner Ottawy Travis Green.Vancouver síce prišiel na ľade Kings o dvojgólové vedenie, ale napokon našiel spôsob, ako uspieť aspoň po predĺžení. Conor Garland sa v piatej minúte extra času postaral o to, že jeho tím ukončil po výsledku 3:2 krátku dvojzápasovú šnúru prehier.

NHL - sumáre:



Ottawa Senators - Winnipeg Jets 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 29. Chabot (Stützle) - 8. Perfetti (Ehlers), 10. Appleton, 29. Connor (Vilardi, DeMelo), 58. Scheifele (Connor). Brankári: Ullmark - Hellebuyck, strely na bránu: 25:39.







Colorado Avalanche - New Jersey Devils 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)



Góly: 9. Lehkonen (Nečas, MacKinnon), 43. MacKinnon (Nečas, Makar), 55. MacKinnon (Makar, Nečas), 57. Mittelstadt (Drouin, Colton), 59. O'Connor (Kelly, Wood) - 49. J. Hughes (L. Hughes). Brankári: Blackwood - Allen, strely na bránku: 36:23.







Los Angeles Kings - Vancouver Canucks 2:3 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)



Góly: 50. Kempe (Gavrikov, Byfield), 55. Foegele (Spence, Moverare) - 10. Hoglander (Forbort), 34. Garland (Chytil, Joshua), 65. Garland (Q. Hughes, Chytil)







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:35 0 0 0 -1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/