Bývalý obranca Newcastlu Anderson: Dúbravka sa musí cítiť ukrivdene

Rozhodnutie ponúknuť slovenskému futbalovému brankárovi Martinovi Dúbravkovi nový kontrakt a potom ho nechať vysedávať na lavičke Newcastlu United nedáva zmysel. Tvrdí to bývalý obranca "strák" John Anderson.





"Toto dostal za to, že predĺžil zmluvu. Myslím si, že musí byť sklamaný," povedal Anderson pre BBC Radio Newcastle na adresu Dúbravku.Slovenský reprezentačný brankár sa chopil šance pri zranení Nicka Popea a dodal svojmu mužstvu novú iskru. Newcastle s Dúbravkou v bráne vyhral deväť súťažných zápasov v rade. Naposledy sa Dúbravka objavil medzi žrďami 15. februára pri ligovej prehre s Manchestrom City 0:4. V ďalších dvoch dueloch dostal opäť prednosť uzdravený Pope, Dúbravka sledoval jeho výkony z lavičky náhradníkov. "Bránil som ho, keď čelil kritike po zápase s Manchestrom City. Nemyslím si, že by mohol za čo i len jeden inkasovaný gól. Nič neurobil zle, musel sa cítiť ukrivdene," vravel Anderson.Pope odchytal za Newcastle uplynulé dve stretnutia v anglickej Premier League proti Nottinghamu Forest (4:3) a na pôde FC Liverpool (0:2). "Viem, že tréner Eddie Howe veľmi neochotne hovorí o tom, kto je brankárska jednotka tímu, no po rozhodnutí, kto bude štartovať proti Nottinghamu, už všetci veľmi dobre vieme, kto je jednotka," vyslovil sa bývalý írsky obranca, ktorý hral za Newcastle v rokoch 1982–1992.Dúbravka bol v zime pritom jednou nohou v Saudskej Arábii, so slzami sa lúčil s fanúšikmi. Z jeho odchodu nakoniec vzišlo a 36-ročný reprezentant sa s dohodol s anglickým klubom na predĺžení spolupráce. Po návrate Popea však opäť prišiel o miesto v základnej zostave. Anderson tomuto kroku nerozumie: "Nemyslím si, že bude ešte štartovať, teda pokiaľ sa Nick Pope znovu nezraní. Nick bude chytať do konca sezóny. Je to skutočne čudné rozhodnutie. Dúbravka dostal šancu a chytal skutočne výborne. Potom mu ponúknu novú zmluvu a vynechajú ho zo zostavy. To nedáva zmysel. Majú toľko brankárov, že nevedia, čo s nimi robiť."