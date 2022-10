NHL: New Jersey zdolalo Anaheim bez Regendu 4:2, Tatar nebodoval

Hokejisti New Jersey si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku zámorskej NHL. Na domácom ľade si poradili s Anaheimom 4:2, slovenský útočník Tomáš Tatar v ich drese nebodoval. Jeho krajan Pavol Regenda prvýkrát v sezóne nefiguroval v zostave Anaheimu. Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom prehrala doma s Philadelphiou 2:3.





NHL - sumáre:

"Diabli" prehrávali po prvej tretine s Anaheimom 0:2 po dvoch zásahoch Jakoba Silfverberga, skóre však dokázali preklopiť na svoju stranu. Gólom a asistenciou k tomu prispel Nico Hischier. Tatar nastúpil až vo štvrtej formácii domácich, odohral 11:56 min s dvoma strelami a tromi "hitmi". Regenda zaznamenal v predchádzajúcom súboji s NY Rangers (4:6) dve asistencie, tentoraz sa na súpiske neobjavil. Podľa predzápasových informácií mal nastúpiť vo štvrtom útoku, no do zápasu napokon nezasiahol, keďže kouč hostí mu chcel dopriať oddych. Tréner domácich Lindy Ruff prekonal Al Arboura v počte víťazstiev a po 783. triumfe sa osamostatnil na 5. priečke historickej tabuľky NHL: "Vyhrávať zápasy môžete len vtedy, keď sú vaše prvé dva útoky produktívne. Myslím si, že to mohlo byť aj lepšie, no Nico a jeho útok dnes odviedli skvelú prácu."Philadelphia uspela aj vo svojom treťom stretnutí od štartu sezóny, Noah Cates rozhodol v 53. minúte po chybe slovenského obrancu Erika Černáka o triumfe "letcov" na ľade Tampy 3:2. Zavŕšil tak obrat hostí, ktorí ešte v polovici zápasu prehrávali 0:2. Černák odohral v obrane Tampy viac ako 21 minút, mal dve strely, dva "hity", dvakrát zblokoval strelecký pokus súpera a pripísal si jeden mínusový bod. Domácim nepomohli ani dva góly kapitána Stevena Stamkosa. John Tortorella sa stal druhým trénerom v klubovej histórii s tromi výhrami v úvode sezóny. V ročníku 1988/1989 sa to podarilo Paulovi Holmgrenovi, ktorý vtedy začal svoje pôsobenie štvorzápasovou víťaznou šnúrou. "Odohrať dobré striedania v kľúčových minútach je to, čo vyhráva zápasy. Zároveň však musíte mať brankára, ktorý podrží tím v náročných situáciách. Carter Hart bol vynikajúci a aj vďaka nemu sme dostali šancu uspieť," uviedol Tortorella, tréner Philadelphie.Adam Ružička opäť nefiguroval v zostave Calgary, ktoré si doma poradilo s Vegas 3:2 a vyhralo všetky tri svoje doterajšie zápasy. Víťazný gól zaznamenal necelých päť minút pred koncom Mikael Backlund. Vegas viedli po prvej tretine 2:0, napokon si pripísali prvú prehru v ročníku. Prvýkrát prehral aj Boston, na ľade Ottawy podľahol 5:7. Patrice Bergeron a Dávid Pastrňák zaznamenali v drese hostí gól a dve asistencie, no napriek tomu to nestačilo na body. "Bol to náš tretí zápas za štyri dni. Napriek tomu, že sme dokázali zmazať trojgólové manko, nestačilo to. Máme pred sebou dlhú sezónu a takýchto zápasov bude ešte veľa," povedal Pastrňák pre stránku nhl.com. Brankár Eric Comrie sa blysol 46 zákrokmi pri víťazstve Buffala na štadióne Edmontonu 4:2. Newyorskí Islanders aj zásluhou dvoch gólov Olivera Wahlströma vyhrali nad San Jose 5:2, pre hostí to bola už piata prehra za sebou.





Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 4:3 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 1:0)

Góly: 36. Danforth (Gavrikov, Činachov), 47. Werenski (Jenner, Gaudreau), 50. Gaudreau (Jenner, Voráček), 64. Gavrikov (Činachov, Voráček) – 8. Horvat (Pettersson, Ekman-Larsson), 12. Pettersson (Podkolzin, Höglander), 47. Horvat (Poolman, Hughes). Brankári: Merzlikins - S. Martin, strely na bránku: 33:35, 14.060 divákov.



New Jersey Devils - Anaheim Ducks 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Góly: 25. Palát (Graves, Hughes), 35. Hischier (Bratt, Siegenthaler), 41. Hamilton (Bratt, Hischier), 53. Mercer (Šarangovič, Hughes) – 8. Silfverberg (Lundeström), 14. Silfverberg (McTavish, Fowler). Brankári: Blackwood - Stolarz, strely na bránku: 41:20, 10.130 divákov.



Ottawa Senators - Boston Bruins 7:5 (3:1, 3:4, 1:0)

Góly: 2. Giroux (DeBrincat, Norris), 4. Tkachuk (Stützle, Zub), 14. Batherson (Tkachuk, Stützle), 32. Pinto (M. Joseph, Motte), 34. Stützle (Batherson, Tkachuk), 37. Kastelic (Watson), 50. Zub (Batherson, Brannstrom) – 17. Bergeron (Pastrňák, DeBrusk), 21. Krejčí (Bergeron, Pastrňák), 22. Greer (Coyle), 38. Foligno (Lauko), 40. Pastrňák (DeBrusk, Bergeron). Brankári: Forsberg - Swayman (41. Ullmark), strely na bránku: 31:34, 19.811 divákov.



Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 22. Stamkos (Namestnikov, Kučerov), 25. Stamkos (Kučerov, Hedman) – 31. Laughton (Zamula, Frost), 42. Van Riemsdyk (Hayes, DeAngelo), 53. N. Cates. Brankári: Vasilevskij - Hart, strely na bránku: 38:24, 19.092 divákov.



New York Islanders - San Jose Sharks 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Góly: 31. Lee (Pelech, Nelson), 35. Parise (Dobson, Pageau), 40. Wahlstrom (Nelson), 46. Wahlstrom (Dobson), 58. Clutterbuck (M. Martin, Pelech) – 13. Sturm (Svečnikov, Megna), 38. Svečnikov (Benning). Brankári: Varlamov - Reimer, strely na bránku: 46:28, 13.892 divákov.



Calgary Flames - Vegas Golden Knights 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Góly: 31. Lindholm (Huberdeau, Kadri), 34. Toffoli (Andersson, Huberdeau), 56. Backlund (Coleman, Weegar) – 4. Carrier (Whitecloud, Roy), 16. Howden (McNabb, Ma. Stone). Brankári: Markström - Thompson, strely na bránku: 40:21, 16.944 divákov.



Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Góly: 5. Nurse (Draisaitl, Ceci), 59. Nugent-Hopkins (McDavid) – 4. Dahlin (Mittelstadt), 21. Thompson (J. Skinner), 26. Peterka (Hinostroza), 60. Tuch (Cozens). Brankári: S. Skinner - Comrie, strely na bránku: 48:24, 16.121 divákov.



Nashville Predators - Los Angeles Kings 3:4 pp a sn (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Glass (Granlund, McDonagh), 29. Forsberg (Granlund, Duchene), 40. Jeannot (Sissons) – 25. Vilardi (Kaliyev, Durzi), 53. Roy (Lemieux), 58. Roy (Vilardi, Byfield), rozh. nájazd Vilardi. Brankári: Saros - Petersen, strely na bránku: 32:35, 17.159 divákov.



Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa) 21:04 0 0 0 -1 2 0

Tomáš Tatar (New Jersey) 11:56 0 0 0 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/