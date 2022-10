NHL: Regenda prvýkrát ako zdravý náhradník, Eakins: Dostal voľno

Slovenský útočník Pavol Regenda prvýkrát v novej sezóne NHL nenastúpil v drese Anaheimu Ducks a bol len v pozícii zdravého náhradníka. Tréner Dallas Eakins vysvetlil jeho absenciu v dueli na ľade New Jersey (2:4) tým, že je to jeho prvá sezóna v zámorí a pri dvoch zápasoch v priebehu dvoch dní mu radšej doprial oddych.





"Je to pre neho prvý rok v Severnej Amerike. Mal veľmi dobrý kemp, no prípravné duely sú niečo úplne iné ako zápasy NHL. Sezóna je dlhá a všetko sa deje extrémne rýchlo. Chceme mať istotu, že sa bude vyvíjať správnym smerom, preto sme sa rozhodli dopriať mu oddych, najmä keď hráme dva zápasy v dvoch dňoch," vysvetlil Eakins pre Los Angeles Daily News. Slováka nahradil v zostave Kanaďan Brett Leason. "Káčeri" nastúpia na ďalší zápas v piatok o 1.00 SELČ na ľade Bostonu Bruins.Tomáš Tatar sa po vydarenej príprave stále nezapísal do kanadského bodovania v drese New Jersey, vo všetkých troch doterajších zápasoch vyšiel naprázdno. Proti Anaheimu hral až vo štvrtom útoku s minutážou 11:56, pripísal si dve strely a tri "hity".Tampa Bay prehrala po chybe Erika Černáka s Philadelphiou 2:3. Dvadsaťpäťročný obranca v 53. minúte za nerozhodného stavu neudržal pred vlastnou bránkou puk na čepeli, čo využil hosťujúci útočník Noah Cates a zaznamenal víťazný gól. "Letci" si pripísali tretiu výhru a od začiatku sezóny ešte nenašli premožiteľa.Adam Ružička nedostal šancu ani v treťom zápase v zostave Calgary. "Flames" uspeli doma nad Vegas 3:2 a zatiaľ sú v novom ročníku stopercentní. Víťazný gól zaznamenal necelých päť minút pred koncom Švéd Mikael Backlund.