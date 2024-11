NHL: New Jersey zdolalo Carolinu 4:2, Tatar si pripísal asistenciu

Hokejisti New Jersey vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL nad Carolinou 4:2. Asistenciou pri víťaznom góle Dougieho Hamiltona sa na tom podieľal slovenský útočník Tomáš Tatar, pre ktorého to bol šiesty bod v sezóne. Spomedzi jeho krajanov boli v akcii aj Martin Fehérváry, Erik Černák a Martin Pospíšil, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.





NHL - sumáre:

Ťahúňmi domáceho Jersey boli Jesper Bratt a Jack Hughes. Prvý menovaný zaznamenal dva góly a asistenciu a jeho hviezdny spoluhráč mal bilanciu 0+3. Tatar bodoval ako jediný hráč zo štvrtého útoku a jeho asistencia na priebežných 3:2 prišla v 51. minúte. Akciu začal Dawson Mercer, ktorý obral za bránou o puk brankára Spencera Martina a pod tlakom protihráčov poslal puk Tatarovi. Následne sa Mercer presunul, Tatar mu puk vrátil a Kanaďan našiel napravo od brány úspešného strelca Hamiltona. Tridsaťtriročný slovenský útočník zaznamenal štvrtú asistenciu v sezóne (2+4), bodoval po ôsmich zápasoch a do štatistík sa zapísal prvýkrát od 30. októbra. Víťazstvo "diablov” vychytal Jacob Markström, ktorý vo svojom 500. zápase v NHL zaznamenal 20 zákrokov. Po Henrikovi Lundqvistovi (887) a Tommymu Salovi (526) sa stal tretím švédskym brankárom, ktorý v profilige nastúpil na 500 zápasov. "Je to míľnik, o ktorom som ako mladý len sníval. Som rád, že sme vyhrali a užil som si tento výnimočný zápas. Chalani mi pomohli, hrali výborne a skvelí boli aj naši fanúšikovia," povedal Markström pre nhl.com.Tampa Bay prehrala v divokom zápase na ľade Columbusu 6:7, hoci viedla 3:0. Zažiaril päťbodový Zach Werenski, obranca Blue Jackets strelil dva góly a pridal tri asistencie a spravil si osobný rekord. Darilo sa aj Seanovi Monahanovi, ktorý dal gól a pridal tri asistencie. Nevydarený duel odohral Černák, ktorý bol na ľade takmer 21 minút a hoci nemal ani jeden mínusový bod, podľa štatistík Game Score patril spoločne so svojim kolegom z obrany Ryanom McDonaghom k najhorším hráčom na ľade. "Klobúk dolu pred Columbusom, prehrávali 0:3, ale nevzdali sa. V NHL treba hrať 60 minút," povedal tréner Tampy Jon Cooper. Nikita Kučerov zaznamenal za Lightning tri asistencie a dostal sa cez hranicu 900 bodov.Nerozhodný stav v Calgary zlomil v tretej tretine Connor Zary a rozhodol o víťazstve Flames nad New Yorkom Rangers 3:2. “Plamene” natiahli víťaznú sériu na tri zápasy. K úspechu pomohol aj slovenský útočník Pospíšil, hoci nebodoval. Na ľade bol viac ako 16 minút a v druhej tretine mal za stavu 1:0 veľkú šancu, ale jeho blafák bravúrne betónom zlikvidoval Igor Šesťorkin. Ruský brankár napriek prehre žiaril, keď chytil 46 striel. Pospíšil mal jeden strelecký pokus a mínusový bod.Z víťazstva sa netešil Fehérváry, ktorého Washington bez zraneného Alexandra Ovečkina prehral s Coloradom 1:2. Slovenský obranca zblokoval štyri strely, na ľade bol 17:21 minúty a zaznamenal dve strely. Víťazný gól Avalanche strelil Miles Wood, skóroval aj Mikko Rantanen. Capitals nebodovali prvýkrát po piatich zápasoch, ich jediný gól dal Pierre-Luc Dubois.Boston v prvom zápase po odvolaní trénera Jima Montgomeryho zdolal doma Utah 1:0. Jediný gól duelu strelil v presilovke Elias Lindholm, druhé čisté konto v sezóne a šieste v kariére zaznamenal Joonas Korpisalo (21 zákrokov). Bruins zastavili sériu troch prehier. “Teším sa, že sme vyhrali, nebudem klamať. Vížťazstvo sme vydreli a verím, že nás to nakopne,” povedal Joe Sacco po svojom debute na lavičke Bruins. Utah prehral tretí zápas za sebou, Karel Vejmelka zaznamenal 30 zákrokov.Ottawa prehrala štvrtý zápas za sebou, keď doma nestačila na Vegas (2:3). V bránke Golden Knighs zažiaril Iľja Samsonov, ktorý chytil 38 striel. "Chytal neskutočne," povedal autor dvoch asistencií Ivan Barbašov. Tréner "zlatých rytierov" Bruce Cassidy zaznamenal 400. víťazstvo v NHL. Detroit zdolal NY Islanders po obrate v poslednej päťminútovke 2:1. V 56. minúte vyrovnal Jonathan Berggren a 52 sekúnd pred koncom rozhodol Lucas Raymond.Hráči St. Louis zdolal San Jose 3:2 po nájazdoch, v ktorých rozhodol Jake Neighbours. Blues skóroval už v 11. sekunde zásluhou Nathana Walkera a potom viedli aj 2:1, ale Sharks poslali duel do predĺženia zásluhou Alexa Wennberga, ktorý svojim druhým gólom v zápase vyrovnal na 2:2.Sériu troch prehier ukončilo Chicago, ktoré zdolalo doma obhajcov Stanley Cupu Floridu 3:2. Petr Mrázek zaznamenal 32 zákrokov, o góly Blackhawks sa postarali Teuvo Teräväinen, Craig Smith a Nick Foligno. Jediný gól Panthers, jeho 15. v sezóne strelil Sam Reinhart a bodoval v dvanástom zápase za sebou.Frederick Gaudreau strelil dva góly a pomohol Minnesote k víťazstvu 5:3 v Edmontone. Jednu asistenciu zaznamenal Kirill Kaprizov, ktorý bodoval v jedenástom zápase vonku za sebou a vytvoril klubový rekord. Wild uspeli tretíkrát za sebou, víťazstvo vychytal Marc-Andre Fleury, ktorý zaznamenal 29 zákrokov a v počte štartov medzi brankármi sa dostal na tretie miesto v histórii pred Patricka Roya (1030).





Boston Bruins - Utah Hockey Club 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Góly: 33. E. Lindholm (Marchand, Pastrňák). Brankári: Korpisalo - Vejmelka, strely na bránku: 31:21.







Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 7:6 pp (1:3, 4:2, 1:1 - 1:0)



Góly: 14. Monahan (Voronkov, Severson), 21. Voronkov (Monahan, Werenski), 22. Johnson (Werenski, Marčenko), 24. Werenski (Marčenko, Monahan), 26. Činachov (Sillinger, Olivier), 51. Johnson (Werenski, Monahan), 62. Werenski (Sillinger, Provorov) - 2. Point (Kučerov, Guentzel), 4. Hagel (Kučerov, Cirelli), 12. Atkinson (Hedman, Chaffee), 23. Chaffee (Geekie), 27. Cirelli (Hagel, Kučerov), 52. Geekie (Goncalves, Moser). Brankári: Merzlikinš - Johansson, strely na bránku: 43:30.







Detroit Red Wings - New York Islanders 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)



Góly: 56. Berggren (Compher), 60. Raymond (Larkin, Edvinsson) - 6. Holmström (Mayfield). Brankári: Lyon - Sorokin, strely na bránku: 31:23.







New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 15. Bratt (J. Hughes, Palát), 21. Noesen (J. Hughes, Bratt), 51. Hamilton (Mercer, TATAR), 55. Bratt (Noesen, J. Hughes) - 9. Roslovic (Orlov, Chatfield), 41. Svečnikov (Nečas, Gostisbehere). Brankári: Markström - Martin, strely na bránku: 21:22.







Ottawa Senators - Vegas Golden Knights 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 48. Gaudette (Greig, Giroux), 53. Batherson (Sanderson, Stützle) - 7. Eichel (Barbašov, Theodore), 31. Howden (Barbašov, Hanifin), 50. Dorofejev (Karlsson, Hanifin). Brankári: Ullmark - Samsonov, strely na bránku: 40:32.







Washington Capitals - Colorado Avalanche 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 18. Dubois (Wilson, van Riemsdyk) - 35. Rantanen (Drouin), 44. Wood (Makar, Kelly). Brankári: Thompson - Georgijev, strely na bránku: 29:27.







St. Louis Blues - San Jose Sharks 3:2 pp a sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 1. Walker (Faksa), 32. Kyrou (P. Joseph, Thomas), rozh. náj. Neighbours - 9. Wennberg (Granlund, Celebrini), 60. Wennberg (Granlund, Celebrini). Brankári: Binnington - Askarov, strely na bránku: 31:24.







Chicago Blackhawks - Florida Panthers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 3. Teräväinen (Bertuzzi, Vlasic), 31. Smith (Maroon, Foligno), 59. Foligno - 31. Reinhart (Ekblad, Forsling). Brankári: Mrázek - Knight, strely na bránku: 20:33.







Calgary Flames - New York Rangers 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)



Góly: 8. Coronato (Šarangovič, Weegar), 29. Šarangovič (Weegar, Coronato), 51. Zary (Huberdeau, Weegar) - 37. Lafreniere (Trouba, Lindgren), 37. Cuylle (Miller, Fox). Brankári: Wolf - Šesťorkin, strely na bránku: 49:29.







Edmonton Oilers - Minnesota Wild 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)



Góly: 1. Draisaitl (McDavid), 27. Perry, 60. J. Skinner (Perry, Henrique) - 10. Boldy (Kaprizov, Brodin), 24. Foligno (Chisholm, Gaudreau), 30. Johansson (Hartman), 38. Gaudreau (Hartman), 50. Gaudreau (Middleton, Foligno). Brankári: S. Skinner - Fleury, strely na bránku: 32:26.



Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:50 0 1 1 +1 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 16:13 0 0 0 -1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:44 0 0 0 0 3 0



Martin Fehérváry (Washington) 17:21 0 0 0 0 2 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/