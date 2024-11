Súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v play off Ligy národov bude Slovinsko. Slováci začnú dvojzápas o postup do B-divízie doma 20. marca 2025, odveta je na programe o tri dni neskôr na pôde súpera. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.





Slováci mohli dostať spomedzi tretích tímov v "béčku" aj Írsko, Gruzínsko alebo Island. "Nie som veľmi spokojný, pretože si myslím, že nám vyžrebovali najťažšieho možného súpera. Slovinci vypadli na majstrovstvách Európy až v osemfinálovom rozstrele s Portugalskom. Takisto v Lige národov uhrali dve remízy proti Rakúsku, ktoré považujem za veľmi silné. V tomto máme smolu, ale berieme žreb tak, ako prišiel a urobíme maximum pre to, aby sme sa dostali do B-divízie," uviedol v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) hlavný tréner reprezentácie Francesco Calzona.Slováci obsadili v 1. skupine Ligy národov konečnú druhú priečku za postupujúcim Švédskom. Práve s "tromi korunkami" slovenský výber nevyhral ani raz, doma remizoval 2:2 a v kľúčovom súboji o postup v Štokholme im podľahol 1:2. Vo zvyšných dueloch zaznamenali Slováci štyri víťazstvá, po dve proti papierovo slabším súperom z Azerbajdžanu a Estónska.Slovincom sa podarilo v 3. skupine "béčka" zvíťaziť iba dvakrát, v oboch prípadoch proti poslednému Kazachstanu. V dueloch s postupujúcim Nórskom neuhrali ani bod, pričom s druhým Rakúskom hrali dvakrát nerozhodne. Rakúšania však nazbierali 11 bodov, o tri viac ako Slovinsko."Sokoli" sa stretli so Slovinskom naposledy v kvalifikačnej skupine MS 2022. Obe stretnutia sa skončili remízou, najskôr 1. septembra 2021 v Slovinsku výsledkom 1:1 a 11. novembra toho istého roku skončil duel 2:2.

play off Ligy národov 2024/25



/ako prvé sú uvedené tímy z nižšej divízie, ktoré začnú dvojzápas doma/



A/B-divízia (20. a 23. marca 2025):



Turecko - Maďarsko



Ukrajina - Belgicko



Rakúsko - Srbsko



Grécko - Škótsko







B/C-divízia (20. a 23. marca 2025):



Kosovo - Island



Bulharsko - Írsko



Arménsko - Gruzínsko



SLOVENSKO - Slovinsko







C/D-divízia (26. a 31. marca 2026):



Gibraltár - Lotyšsko



Malta - Luxembursko