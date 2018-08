NHL: NY Rangers predĺžili zmluvu so Spoonerom o dva roky

Ryan Spooner, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New York Rangers podpísal novú dvojročnú zmluvu na osem miliónov dolárov s útočníkom Ryanom Spoonerom. Dvadsaťšesťročný Kanaďan sa tak vyhol arbitrážnemu konaniu.Do klubu prišiel počas uplynulej sezóny z Bostonu Bruins, ktorý si ho vybral zo 45. miesta draftu v roku 2010. V poslednom ročníku odohral v oboch tímoch dokopy 59 duelov a nazbieral 41 bodov (13+28). Celkovo nastúpil v základnej časti profiligy na 273 zápasov a nazbieral 158 bodov (45+113), v play off pridal štyri štarty a dve asistencie.