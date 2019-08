NHL: NY Rangers vykúpia Shattenkirka zo zmluvy

Na archívnej snímke hokejista Kevin Shattenkirk. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. augusta (TASR) - Vedenie klubu NHL New York Rangers vykúpi amerického obrancu Kevina Shattenkirka zo zmluvy. Tridsaťročný hokejista, ktorý počas pôsobenia u "jazdcov" ďaleko zaostal za očakávaniami, mal ešte dva roky platný kontrakt. Ten mu garantoval priemerný ročný plat 6,65 milióna dolárov.O plánovanom kroku Rangers informoval Larry Brooks z denníka New York Post. Shattenkirk sa po vyplatení stane neobmedzeným voľným hráčom a bude si musieť hľadať nový angažmán. Rangers vďaka tomu ušetria a vytvoria si väčší manévrovací priestor pod platovým stropom. Ich platový rozpočet však bude v najbližších štyroch sezónach zaťažovať penalizácia za vykúpenie kontraktu - v nadchádzajúcom ročníku to bude suma 1,48 mil. dolárov, v sezóne 2020/2021 až 6,08 mil. USD a v ďalších dvoch sezónach zhodne 1,43 mil. USD.Shattenkirk patril dlhé roky medzi najlepších ofenzívnych obrancov NHL, okrem Rangers obliekal počas kariéry aj dresy Colorada, St. Louis a Washingtonu. Osobné maximum si utvoril v sezóne 2016/2017, keď v 80 zápasoch nazbieral 56 bodov za 13 gólov a 43 asistencií. Do Rangers prišiel v lete 2017, kde ale jeho bodová produkcia aj vinou zdravotných problémov rapídne klesla. V minulej sezóne si v 73 stretnutiach pripísal iba dva góly a 26 asistencií. Shattenkirk reprezentoval USA na ZOH 2014 v Soči i MS 2011 na Slovensku, ešte v roku 2007 získal striebro na MS s americkou "osemnástkou".