NHL: Obranca Butcher sa upísal New Jersey na ďalšie tri sezóny

Newark 1. augusta (TASR) - Americký hokejový obranca Will Butcher a klub NHL New Jersey Devils sa vyhli arbitráži, ktorá mala o výške hráčovho platu rozhodovať v piatok 2. augusta. Strany sa ešte v stredu dohodli na novom trojročnom kontrakte v celkovej hodnote 11,2 milióna dolárov. Informoval o tom portál TSN.ca.Butcher si tak ročne zarobí 3,733 mil. USD. Bývalý hráč univerzitnej NCAA má v NHL za sebou dve sezóny, v minulom ročníku zaznamenal v drese New Jersey 30 bodov (4+26) v 78 dueloch. V zbierke má zlato z MS hráčov do 18 rokov i bronz z vlaňajšieho svetového šampionátu v Dánsku.